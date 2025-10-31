Россияне массово перестали есть. Продажи базовых продуктов питания сократились на 5%
Снижение зафиксировано почти по всем категориям товаров
31 октября 2025, 15:45, ИА Амител
Продажи продуктов питания в России за сентябрь – октябрь 2025 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса "Такском".
Снижение зафиксировано почти по всем категориям товаров. Продажи молока упали на 8%, риса – на 10%, гречки и свинины – на 9%. В то же время в денежном выражении совокупное падение составило лишь 1%, что указывает на рост цен.
Несмотря на сокращение физических объемов продаж, по отдельным продуктам выручка увеличилась. Так, продажи творога и рыбы выросли на 15–16%, а молока, хлеба и курицы – на 4–9%.
По данным издания, с начала 2024 года говядина подорожала на 26%, молоко – на 25%, хлеб – на 24%, картофель – на 38%. Эксперты отмечают, что россияне стали покупать меньше, переходя на более дешевые продукты, а производители уменьшают объем упаковок, сохраняя прежние цены.
Ранее сообщалось, что сахар в России может подорожать на 25–30% в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. К концу текущего года стоимость килограмма сахара может достичь 81 рубля из-за неурожая, и эта отметка станет новой ценовой базой.
15:47:00 31-10-2025
холодильник всегда побеждает, как не крути
09:01:18 01-11-2025
Гость (15:47:00 31-10-2025) холодильник всегда побеждает, как не крути... Не удивлен! Вот если бы Россияне стали бы меньше пить, я бы удивился.
15:49:55 31-10-2025
странно, пост начинается 28 ноября
15:53:35 31-10-2025
Это по России. А в Алтайском крае какая ситуация?
09:20:27 01-11-2025
Гость (15:53:35 31-10-2025) Это по России. А в Алтайском крае какая ситуация?... Ситуация "Пора валить отсюда"
15:53:44 31-10-2025
а инфляция 8%)
16:05:13 31-10-2025
Картошку с базаре купил на весь год - в статистику не попала.
Рыбу с машины купил - не попала.
Из группы в телеге заказал ящик клубники, а кило сыра и кило колбасы - снова мимо статистики.
18:04:45 31-10-2025
Гость (16:05:13 31-10-2025) Картошку с базаре купил на весь год - в статистику не попала... Правильно!
Налаживайте параллельную экономику!...
Только ещё продумайте способ связи с поставщиками, на тот случай если бахнут интернет и сотовую...!
А если введут цифровой рубль, то подумайте что вы сможете предложить поставщикам продуктов вместо денег!?...
18:12:50 31-10-2025
Гость (16:05:13 31-10-2025) Картошку с базаре купил на весь год - в статистику не попала... То есть вы только нынче стали так покупать, а раньше затаривались исключительно в магазине? Если да, то это одно. А вот если вы всегда так делали, то ваши покупки и в статистику прошлых лет не попадали, и получается, что вывод, сделанный в статье, верный. И да, по своей семье сужу - как минимум говядины стали покупать раза в два, а то и в три меньше. Ибо ценник конский(
18:32:55 31-10-2025
Гость (16:05:13 31-10-2025) Картошку с базаре купил на весь год - в статистику не попала... Ты хитрый тут один - арифметическая погрешность.
17:16:44 31-10-2025
Может всё-таки не есть стали меньше, а позволить себе не могут!?!
Так это другая история!...
17:24:08 31-10-2025
Гость (17:16:44 31-10-2025) Может всё-таки не есть стали меньше, а позволить себе не мог... А там всё подряд - другая история. Только об этой истории говорить нельзя.
17:55:37 31-10-2025
Гость (17:16:44 31-10-2025) Может всё-таки не есть стали меньше, а позволить себе не мог... Как это возможно, учитывая рекордный рост доходов?
18:07:17 31-10-2025
Гость (17:16:44 31-10-2025) Может всё-таки не есть стали меньше, а позволить себе не мог... Просто это вредная еда, люди стали разбираться. Молоко не натуральное, свинина жирная, гречка и рис склеивают сосуды. Я вот тоже это не ем, не из - за денег, а врач рассказал и литературу почитала. Не ем масло, сметану жирную, пельмени, блины, майонез, суп варю овощной без мяса. Мясо только телятина, варю отдельно, а бульон выливаю в унитаз и мн.др. За год похудела незаметно на 10кг., пришли в норму холестерин, сахар, печень. Люди едят как не в себя, а потом удивляются откуда плохие анализы
22:25:19 31-10-2025
Гость (18:07:17 31-10-2025) Просто это вредная еда, люди стали разбираться. Молоко ... Еще за три года по 10 кг и анализы вновь станут плохими
18:22:31 31-10-2025
А ВВП растет за счет роста цен.
18:29:52 31-10-2025
Какова же причина феномена: заелись россияне или даёт себя знать нехватка бабла на еду?
19:05:50 31-10-2025
В марии ра молоко коровкино было 900 грамм теперь 800 грамм пакет, везде обман, фальсификация, недовес и цены растут каждый день.
21:45:33 31-10-2025
Получается, что перешли на небазовые продукты. Курьеры кому сутками развозят еду?
22:11:17 31-10-2025
Кто-то ест пельмени с осетрами, чёрную икру и стейки из сёмги и мраморной говядины, а кто-то путассу и куриные косточки да свиные позвонки из светофора...
09:23:36 01-11-2025
Россияне стали больше пить кто таблетки кто алкоголь ..такие новости вокруг
10:09:32 01-11-2025
начинаем худеть к НГ, чтобы потом 11 дней обжираться.
14:11:25 02-11-2025
Гость (18:07:17 31-10-2025) Просто это вредная еда, люди стали разбираться. Молоко ... Теперь вообще вредно жить
20:06:52 25-11-2025
Гость (18:07:17 31-10-2025) Просто это вредная еда, люди стали разбираться. Молоко ... В точку!!!!!