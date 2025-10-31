Россияне массово перестали есть. Продажи базовых продуктов питания сократились на 5%

Снижение зафиксировано почти по всем категориям товаров

31 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Продукты на рынке / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Продажи продуктов питания в России за сентябрь – октябрь 2025 года снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сервиса "Такском".

Снижение зафиксировано почти по всем категориям товаров. Продажи молока упали на 8%, риса – на 10%, гречки и свинины – на 9%. В то же время в денежном выражении совокупное падение составило лишь 1%, что указывает на рост цен.

Несмотря на сокращение физических объемов продаж, по отдельным продуктам выручка увеличилась. Так, продажи творога и рыбы выросли на 15–16%, а молока, хлеба и курицы – на 4–9%.

По данным издания, с начала 2024 года говядина подорожала на 26%, молоко – на 25%, хлеб – на 24%, картофель – на 38%. Эксперты отмечают, что россияне стали покупать меньше, переходя на более дешевые продукты, а производители уменьшают объем упаковок, сохраняя прежние цены.

Ранее сообщалось, что сахар в России может подорожать на 25–30% в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. К концу текущего года стоимость килограмма сахара может достичь 81 рубля из-за неурожая, и эта отметка станет новой ценовой базой.