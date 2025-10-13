Резкий рост цен на сахар предрекли в России в первой половине 2026 года

Причины подорожания – неурожай свеклы, рост цен на топливо, удобрения и логистику

13 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Сахар в коробке / Фото: amic.ru

Сахар в России может подорожать на 25–30% в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го. Такой прогноз в беседе с "Газетой.ru" озвучил финансовый эксперт, бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский.

По его словам, к концу 2025 года стоимость килограмма сахара может достичь 81 рубля из-за неурожая, и эта отметка станет новой ценовой базой. В первой половине 2026 года ожидается дальнейшее повышение стоимости на 3–5% относительно конца 2025-го. Однако в сравнении с первой половиной 2025 года, когда цена составляла около 68 рублей за килограмм, рост может достичь 25–30%.

Трепольский отметил, что основная причина подорожания – нарушение баланса спроса и предложения. Неблагоприятные погодные условия, включая весенние заморозки и летнюю засуху, привели к сокращению урожая сахарной свеклы, что напрямую отразилось на объемах производства. Россия стремится к самообеспеченности по сахару, и внутренние поставки остаются ключевым фактором ценообразования. При снижении предложения и стабильном спросе рост цен становится неизбежным.

На подорожание также влияют рост затрат на логистику, топливо, удобрения и импортные семена, а также общая инфляция. Кроме того, ситуация на мировом рынке сахара усугубляется дефицитом, вызванным неурожаями в Бразилии и Индии. Это ограничивает возможности для дешевого импорта, который мог бы сдержать рост цен в России.

Эксперт допускает, что правительство может ввести экспортные пошлины или субсидии для стабилизации рынка, однако эффективность таких мер будет зависеть от масштабов дефицита. В дальнейшем динамика цен будет определяться урожаем следующего сезона.

Трепольский подчеркнул, что сахар относится к товарам с низкой эластичностью – даже при росте стоимости потребители не могут отказаться от его покупки, поскольку он остается базовым продуктом питания.