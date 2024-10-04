Планы запустить скоростной поезд между Барнаулом и Новосибирском притормозили
В Минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте
04 октября 2024, 13:55, ИА Амител
Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу, пишет "Сибкрай.ru".
Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что власти региона рассчитывают в 2025 году запустить между двумя городами скоростной поезд "Финист", который станет аналогом "Ласточки".
"Есть проект строительства нового российского поезда "Финист", этот поезд мы надеемся увидеть на этом маршруте. Ждем решения по 2025 году от наших партнеров, надеемся, что все получится", – отметил министр.
Как оказалось, отмечает издание, в Минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте.
"Более того, замгендиректора группы "Синара" (компания выпускает "Финист") Антон Зубихин летом этого года сообщал, что у компании четвертый квартал не было заказов. Не было их и на следующий, 2025 год", – говорится в материале.
Напомним, запустить скоростной поезд "Ласточка" между Барнаулом и Новосибирском планировали еще в 2014 году. "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, но после начала спецоперации на Украине компания закрыла свой бизнес в России. В итоге РЖД решили самостоятельно делать вагоны под названием "Финист".
14:06:35 04-10-2024
Да эти планы каждый год притормаживают уже лет десять-двадцать...
14:06:36 04-10-2024
Перефразировав: «никогда это не слышал и вот опять»
14:13:40 04-10-2024
Куда торопитесь ещё сапсаны в Москве и Питере не износились. Как отдадут, у нас их переименуют, тогда и покатаемся.
14:16:09 04-10-2024
Ну кто бы сомневался. С 2014 года эту тему трут и дальше разговоров не продвинулось.
14:46:32 04-10-2024
Верните старый добрый " желток" что ходил без пересадок туда утром обратно вечером за четыре часа с вокзала на вокзал....
15:16:52 04-10-2024
Не дадут денег для организации скоростного движения между только Барнаулом и Новосибирском. Этот проект был уже на рассмотрении в высоких кабинетах и претворять его в жизнь только для одного Барнаула не будут, т.к. это требует огромных миллиардных вливаний в организацию инфраструктур как в Новосибирске, так и в Барнауле, а кроме этого требуется и масштабная реконструкция рельсового пути как и обслуживающей телемеханики., а средств необходимо в десятки миллиардов, кто их может выделить в наше сложное и непредсказуемое время? Если такое решение и будет приниматься, то связывать будут несколько городов таких как Томск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово. Возможно список будет корректирован.
16:13:21 04-10-2024
Гость (15:16:52 04-10-2024) Не дадут денег для организации скоростного движения между то... Пофиг на фирменный и скоростной с красивыми названиями. Был же прямой, без пересадок в Черепаново. Хоть это можно вернуть?
16:44:48 04-10-2024
Гость (16:13:21 04-10-2024) Пофиг на фирменный и скоростной с красивыми названиями. Был ... Был такой рейс на непостоянной основе, т.к пробным можно назвать. Потом его свернули, т.к. обслуживать состав должным образом было невозможно, да и ещё куча причин.
16:23:30 04-10-2024
Опять обманули
18:11:27 04-10-2024
Просто отличное взаимодействие соседних регионов.
20:26:45 04-10-2024
ПОЧЕМУ и КТО препятствует развитию сообщений мд городами? прямо искусственно сдерживание происходит, как так?!
21:34:50 04-10-2024
Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что власти региона рассчитывают в 2025 году запустить между двумя городами скоростной поезд "Финист", который станет аналогом "Ласточки".
Интересно, что он ели или пил перед тем как это заявить если.
В Минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте.
Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу
22:26:07 04-10-2024
Я с утра сел на белорусский трамвай. Проезжая мимо нового художественного музея на Октябрьской, не смог удержаться. Зашёл. Хотя мне в этот день как раз нужно было попасть в Новосибирск до обеда... Ну, думаю, всё равно на скоростном "Финисте" доберусь за пару часов. В итоге прогулялся по музею, прибыл на вокзал, сел в новенький поезд и, проснулся...
22:29:36 04-10-2024
Гость (20:26:45 04-10-2024) ПОЧЕМУ и КТО препятствует развитию сообщений мд городами? п... Никто не противодействует общению населения двух городов. Просто типичная безответственность, когда не могут договориться и решить проблему. Однако, нам студентам объясняли - на загруженных трассах выгоден переменный ток,
на трассе редкого движения - выгоднее постоянный ток
00:06:15 05-10-2024
Опять всё по плану.
09:56:09 05-10-2024
Так это что получается, что воробьёв-мир, дверь, мяч?
10:37:56 05-10-2024
служил на Украине в 80-х, на полигон в Сторожинец из Черновцов ходил 4-вагонный дизель, прекрасный вариант, фигачит по сотню если надо
09:26:22 06-10-2024
Гость (10:37:56 05-10-2024) служил на Украине в 80-х, на полигон в Сторожинец из Черновц... Это называется "пряха". И подобные до сих пор гоняют по Алтайскому краю