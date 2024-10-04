Планы запустить скоростной поезд между Барнаулом и Новосибирском притормозили

В Минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте

04 октября 2024, 13:55, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Идея по запуску скоростного электропоезда между Новосибирском и Барнаулом может остаться только в мыслях, во всяком случае представители РЖД и Алтайского края не ведут переговоры с властями Новосибирской области по этому поводу, пишет "Сибкрай.ru".

Ранее министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что власти региона рассчитывают в 2025 году запустить между двумя городами скоростной поезд "Финист", который станет аналогом "Ласточки".

"Есть проект строительства нового российского поезда "Финист", этот поезд мы надеемся увидеть на этом маршруте. Ждем решения по 2025 году от наших партнеров, надеемся, что все получится", – отметил министр.

Как оказалось, отмечает издание, в Минтрансе Новосибирской области ничего не знают о проекте.

"Более того, замгендиректора группы "Синара" (компания выпускает "Финист") Антон Зубихин летом этого года сообщал, что у компании четвертый квартал не было заказов. Не было их и на следующий, 2025 год", – говорится в материале.

Напомним, запустить скоростной поезд "Ласточка" между Барнаулом и Новосибирском планировали еще в 2014 году. "Ласточки" были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro, но после начала спецоперации на Украине компания закрыла свой бизнес в России. В итоге РЖД решили самостоятельно делать вагоны под названием "Финист".