Россияне смогут слетать в Гоа прямыми рейсами
Отправиться на курорт можно будет с 1 октября
11 июля 2024, 09:15, ИА Амител
Вид на пляж Гоа / Фото: unsplash.com
"Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на индийский курорт Гоа, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.
Рейсы будут выполняться на суднах Airbus A330 по вторникам и субботам, а с 25 октября добавят еще и пятницу.
Вылеты обратно в Россию во всех случаях будут осуществляться на следующий день после прибытия на курорт.
Продажа билетов уже открыта. Они доступны в эконом- и бизнес-класс.
Ранее рассказали, куда летают в отпуск жители Алтайского края и во сколько обойдется такой отдых.
09:28:37 11-07-2024
Там хорошо...
Но нам туда не надо...
09:46:02 11-07-2024
Костя (09:28:37 11-07-2024) Там хорошо...Но нам туда не надо... ... Респект
11:39:17 11-07-2024
а где самолёты возьмут?
12:59:44 11-07-2024
гость (11:39:17 11-07-2024) а где самолёты возьмут?... Прикинь есть самолеты :-) А ты бы явно хотел чтобы их не было, да, хохлобот ?
12:25:27 11-07-2024
цены конечно пипец. туда-сюда 200 т.р просто на самолет
12:39:38 11-07-2024
ГОА - та еще помойка, лучше не надо
16:04:11 11-07-2024
Гость (12:39:38 11-07-2024) ГОА - та еще помойка, лучше не надо... Гоа разное.
16:59:41 11-07-2024
Аэрофлот обнаглел с ценами на билеты.