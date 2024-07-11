Россияне смогут слетать в Гоа прямыми рейсами

Отправиться на курорт можно будет с 1 октября

11 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Вид на пляж Гоа / Фото: unsplash.com

"Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на индийский курорт Гоа, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на суднах Airbus A330 по вторникам и субботам, а с 25 октября добавят еще и пятницу.

Вылеты обратно в Россию во всех случаях будут осуществляться на следующий день после прибытия на курорт.

Продажа билетов уже открыта. Они доступны в эконом- и бизнес-класс.

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