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Россияне смогут слетать в Гоа прямыми рейсами

Отправиться на курорт можно будет с 1 октября

11 июля 2024, 09:15, ИА Амител

Вид на пляж Гоа / Фото: unsplash.com
Вид на пляж Гоа / Фото: unsplash.com

"Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на индийский курорт Гоа, сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

Рейсы будут выполняться на суднах Airbus A330 по вторникам и субботам, а с 25 октября добавят еще и пятницу.

Вылеты обратно в Россию во всех случаях будут осуществляться на следующий день после прибытия на курорт.

Продажа билетов уже открыта. Они доступны в эконом- и бизнес-класс.

Ранее рассказали, куда летают в отпуск жители Алтайского края и во сколько обойдется такой отдых.

Туризм

Комментарии 8

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Костя

09:28:37 11-07-2024

Там хорошо...
Но нам туда не надо...

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Гость

09:46:02 11-07-2024

Костя (09:28:37 11-07-2024) Там хорошо...Но нам туда не надо... ... Респект

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гость

11:39:17 11-07-2024

а где самолёты возьмут?

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Гость

12:59:44 11-07-2024

гость (11:39:17 11-07-2024) а где самолёты возьмут?... Прикинь есть самолеты :-) А ты бы явно хотел чтобы их не было, да, хохлобот ?

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Гость

12:25:27 11-07-2024

цены конечно пипец. туда-сюда 200 т.р просто на самолет

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Гость

12:39:38 11-07-2024

ГОА - та еще помойка, лучше не надо

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Гость

16:04:11 11-07-2024

Гость (12:39:38 11-07-2024) ГОА - та еще помойка, лучше не надо... Гоа разное.

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Светлана

16:59:41 11-07-2024

Аэрофлот обнаглел с ценами на билеты.

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