Куда летят в отпуск жители Алтайского края и во сколько обойдется такой отдых?

В этом году у путешественников вырос спрос на туры внутри страны

03 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Море / Фото: unsplash.com/frank mckenna

Несмотря на увеличившуюся стоимость туристических путевок, спрос на отдых на морском побережье у жителей Алтайского края только растет. Лидерство по объему продаж неизменно держит Турция, однако летом 2024 года ажиотаж на это направление чуть ниже, чем обычно. Серьезную конкуренцию ей составили ОАЭ и азиатские страны, хотя там сейчас несезон. Куда летят и едут жители Алтайского края и в какую сумму обойдется отпуск, выяснял amic.ru.

Где отдыхают за границей жители Алтайского края?

Лидером продаж среди заграничных направлений на лето 2024 года у жителей Алтайского края, как обычно, стала Турция. Попасть на Анталийское побережье без пересадок можно как из Новосибирска, так и из Барнаула. Самолеты из столицы Сибири вылетают практически ежедневно, ближайшие рейсы из международного аэропорта им. Г.С. Титова запланированы на 12 и 23 июля. С 2 мая прямые чартерные рейсы из Новосибирска в Бодрум собирался запустить ANEX Tour, однако в начале сезона из-за низкого спроса их сняли, рассказывает президент АРАТ, руководитель турфирмы "Система" Наталья Гребенникова.

"Турция вне конкуренции, но в этом году интерес перераспределился. Несмотря на то, что в Таиланде большие волны, он пользуется хорошим спросом. Продаются в этом году даже такие жаркие направления, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет. Попасть во все эти страны можно с вылетом из Толмачево", – говорит Наталья Гребенникова.

Самую серьезную конкуренцию Турции составили ОАЭ с их системой "все включено": цены на отдых в этих странах сейчас практически одинаковые, отмечает директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Дело в том, что стоимость проживания даже в самых фешенебельных отелях эмиратов сейчас в среднем на 30% ниже по сравнению с высоким сезоном. И алтайские туристы активно летят в эту страну, их даже не пугает изнуряющая жара под 50 градусов.

Отправляются алтайские туристы также во Вьетнам через Казахстан. На этот рейс стабильно высокая загрузка, а время в пути комфортное: два часа занимает перелет от Новосибирска до Алма-Аты, затем техническая остановка без выхода из самолета, которая занимает от 1,5 до 2 часов, а после нее шесть часов пути до Нячанга, рассказывает Наталья Гордеева.

"Также мы отмечаем спрос на туры в Баку и Бишкек. Столица Азербайджана славится своими достопримечательностями и курортной зоной с выходом к Каспийскому морю. А в Кыргызстане можно побывать на одном из самых глубоких бессточных озер в мире – Иссык-Куль", – говорит директор компании "Алтайтурист".

Куда летят по России?

В этом году у путешественников вырос спрос на туры внутри страны, говорит Наталья Гребенникова. Любители пляжного отдыха выбирают российский Сочи, также востребована соседняя Абхазия. Попасть на Черноморское побережье можно прямым рейсом из Барнаула. Цены на билеты на одного человека туда-обратно стартуют от 40 тысяч рублей. При этом организованный тур для пары на шесть ночей с вылетом 7 июля обойдется от 88 тысяч. В стоимость включено проживание в отеле три звезды, трансфер и завтраки.

"При желании еще можно найти варианты в Сочи, как в эконом-сегменте, так и дорогих отелях", – отмечает Наталья Гордеева.

Несмотря на то, что международный аэропорт Симферополя закрыт для полетов с февраля 2022 года, а наши турагентства путевки в Крым не продают, жители Алтайского края по-прежнему интересуются этим направлением, рассказывает Наталья Гребенникова.

"Попасть в Крым сейчас можно самостоятельно поездом или на автомобиле. Мы не знаем, какой там турпоток, но туда точно едут и до сих пор спрашивают", – рассказывает руководитель турфирмы "Система".

В Дагестане есть выход к Каспийскому морю, купаться в нем начинают еще в мае, рассказывает Наталья Гордеева. До теракта 23 июня спрос на это направление был достаточно высокий. Сейчас он стал чуть ниже.

"Дагестан – очень интересное направление. Есть туры, которые позволяют побывать сразу в двух или трех республиках: Дагестан, Чечня; Дагестан, Чечня, Северная Осетия. Конечно, последние события россиян насторожили и сейчас те, кто рассматривал республику для своего отдыха, пока взяли паузу", – отмечает она.

Туристы, которые предпочитают морскому побережью экскурсии по России, активно бронируют путевки в Санкт-Петербург и Казань. В эти города также есть прямые рейсы из Барнаула, а цены снижены: есть горящие туры.

"Очень востребованы комбинированные путешествия, которые позволяют посетить за одну поездку Казань и Калининград. Самая распространенная схема: две ночи в столице Татарстана, пять ночей в Калининграде, а потом еще две ночи в Казани", – рассказывает Гребенникова.

Сколько стоят путевки?

Цены на отдых* с вылетом из Новосибирска по заграничным направлениям:

Мальдивы – вылет 3 июля, 9 ночей – от 127 тыс. руб.;

Египет – вылет 7 июля, 13 ночей – от 71 тыс. руб.;

Таиланд – вылет 7 июля, 12 ночей – от 75 тыс. руб.;

Вьетнам – вылет 8 июля, 9 ночей – от 100 тыс. руб.

Турция – вылет 10 июля, 6 ночей – от 53 тыс. руб.;

Киргизия – вылет 19 июля, 8 ночей – от 67 тыс. руб.;

Азербайджан – вылет 21 июля, 7 ночей – от 98 тыс. руб.

Цены на отдых* с вылетом из Новосибирска по российским направлениям:

Дагестан – вылет 5 июля, 6 ночей – от 31 тыс. руб.;

Абхазия – вылет 8 июля, 6 ночей – от 39 тыс. руб.;

Санкт-Петербург – вылет 9 июля, 3 ночи – от 26 тыс. руб.

Сочи – вылет 11 июля, 6 ночей – от 42,5 тыс. руб.

Цены на отдых* с вылетом из Барнаула по заграничным направлениям:

Турция – вылет 12 июля, 10 ночей – от 87 тыс. руб.

Цены на отдых* с вылетом из Барнаула по российским направлениям:

Сочи – вылет 12 июля, 6 ночей – от 73 тыс. руб.;

Абхазия – вылет 12 июля, 6 ночей – от 67 тыс. руб.;

Санкт-Петербург – вылет 14 июля, 3 ночи – от 39 тыс. руб.;

Казань – вылет 15 июля, 3 ночи – от 23,5 тыс. руб.

* Цены на отдых за одного человека при двухместном размещении.