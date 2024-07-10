Госдума одобрила закон о введении туристического налога в России

Регионы смогут заменять им курортный сбор с 2025 года

10 июля 2024, 21:40, ИА Амител

Туристы / Фото: pxhere.com/ru/photo/583

Госдума разрешила местным властям со следующего года вводить туристический налог на замену курортного сбора. Его размер может варьироваться в зависимости от сезона и категории средства размещения, но не может превышать 5% от стоимости услуг по проживанию.

Налог будет относиться к местным налогам и взиматься с организаций и граждан, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Минимальная сумма налога – 100 рублей в сутки.

От уплаты налога освобождаются льготные категории граждан, такие как Герои Советского Союза и России, участники ВОВ и СВО, ветераны боевых действий, инвалиды и другие. Местные власти могут расширять список льготных категорий.

Нынешнее законодательство разрешает проведение эксперимента по уплате курортного сбора только в Крыму, Алтайском и Краснодарском краях, Петербурге и Сириусе до конца 2024 года. Размер сбора в Краснодарском крае – 30 рублей в сутки, в Ставропольском крае – 100 рублей, в Алтайском крае и Сириусе – 50 рублей. В Петербурге сбор составляет 100 рублей, а в Крыму с 11 марта 2022 года сбор отменен.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.