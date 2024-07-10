Госдума одобрила закон о введении туристического налога в России
Регионы смогут заменять им курортный сбор с 2025 года
10 июля 2024, 21:40, ИА Амител
Госдума разрешила местным властям со следующего года вводить туристический налог на замену курортного сбора. Его размер может варьироваться в зависимости от сезона и категории средства размещения, но не может превышать 5% от стоимости услуг по проживанию.
Налог будет относиться к местным налогам и взиматься с организаций и граждан, оказывающих услуги по предоставлению мест для временного проживания. Минимальная сумма налога – 100 рублей в сутки.
От уплаты налога освобождаются льготные категории граждан, такие как Герои Советского Союза и России, участники ВОВ и СВО, ветераны боевых действий, инвалиды и другие. Местные власти могут расширять список льготных категорий.
Нынешнее законодательство разрешает проведение эксперимента по уплате курортного сбора только в Крыму, Алтайском и Краснодарском краях, Петербурге и Сириусе до конца 2024 года. Размер сбора в Краснодарском крае – 30 рублей в сутки, в Ставропольском крае – 100 рублей, в Алтайском крае и Сириусе – 50 рублей. В Петербурге сбор составляет 100 рублей, а в Крыму с 11 марта 2022 года сбор отменен.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.
07:18:40 11-07-2024
"Нынешнее законодательство разрешает проведение эксперимента по уплате курортного сбора только в Крыму, Алтайском и Краснодарском краях, Петербурге и Сириусе до конца 2024 года"
Сириусе?
09:44:59 11-07-2024
Гость (07:18:40 11-07-2024) "Нынешнее законодательство разрешает проведение эксперимента... Это район в Сочи. Там открывали Олимпиаду.
11:45:08 11-07-2024
Ну а теперь рассказывайте всем, что реестр постоялых домов делали для того чтобы улучшить условия проживания туристов, а не для того чтобы бабок с туристов поиметь. Ништяк у нас внутренний туризм развивают, ещё никакой инфраструктуры не сделали, денег не вложили, а налоги вводят........