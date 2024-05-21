Россияне стали реже досрочно закрывать ипотеку

Сейчас жители РФ не торопятся погашать кредиты на жилье из-за высокой ключевой ставки и инфляции

21 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Ключи от жилья / Фото: unsplash.com

Досрочные погашения ипотеки в России упали до минимума за полтора года, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

В первом квартале 2024 года россияне досрочно погасили свои ипотечные кредиты на сумму 397,4 млрд рублей из личных средств. Это на 10% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Меньший уровень погашений фиксировали только в третьем квартале 2022 года – 342 млрд.

За весь 2023 год россияне досрочно погасили ипотеки более чем на 2 трлн рублей. Объем таких погашений за год увеличился на 32%. С января по сентябрь сумма досрочных погашений кредитов росла, но в октябре-декабре – снизилась на 7% по сравнению с третьим кварталом. Однако в сентябре 2023 года ЦБ поднял ключевую ставку до 16%. Тем самым уменьшение объема досрочных погашений ипотеки продолжается уже второй квартал подряд, отмечает издание.

Опрошенные эксперты среди причин нежелания людей досрочно гасить ипотеки назвали низкий спрос на рефинансирование и высокие ставки по вкладам и высокую инфляцию, когда банки фактически "платят за клиентов ипотеку".