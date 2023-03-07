Россияне стали меньше есть говядины

Сокращение потребления говядины связана с её высокой стоимостью

07 марта 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России за пять лет среднее потребление говядины сократилось на 1 кг – до 9 кг на человека, пишут "Известия".

"Умеренно негативный тренд продолжится в 2022 и 2023 годах, люди будут снижать покупки говядины. На фоне растущего потребления других видов мяса показатель по говядине может снизиться до 8 кг на человека", – выяснили в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Сокращение потребления говядины связано с её высокой стоимостью по сравнению, например, со свининой и курицей. Так, по данным Росстата за январь 2023 года, розничная цена говядины на 59% больше стоимости свинины, а мясо птицы в 2,8 раза дешевле.

Для сравнения: в январе 2006 года говядина стоила на 12% дешевле свинины и в 1,5 раза дороже курицы.

При этом ценовой разрыв между говядиной и другим мясом продолжит расти: эксперты НРА ждут подорожания в 2023 году на 7%. К слову, в конце 2022 года ценник говядины вырос на 16%, стоимость свинины не изменилась, а куриное мясо подешевело на 2,6%.

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