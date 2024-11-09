Россияне стали на 20% больше есть мороженого

В 2024 году эта сладость стала лидером среди молочных продуктов по популярности у российского потребителя

09 ноября 2024, 07:30, ИА Амител

Мороженое / Фото: Priscilla Du Preez / unsplash.com

Жители России стали на 20% больше есть мороженого. Такой рост спроса случился с января по август 2024 года. Статистику раскрыли на V Съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока, сообщает Business FM Барнаул.

Отмечается, что в этом году мороженое стало лидером среди молочных продуктов по популярности у российского потребителя. Сливки и йогурт заняли второе и третье места. А вот так называемые сырные продукты ушли в минус на 46%, а кефир – на 1%.

"Рост за восемь месяцев потребления примерно около 5%, – рассказывает гендиректор организации "Союзмолоко" Артем Белов. – Ну и растут на самом деле практически все основные категории. Как это ни удивительно, падают у нас, по сути, только сырные продукты. И кефир. Ну кефир – традиционная категория цельномолочная, она падает последние пять-шесть лет и достаточно динамично. По всем остальным категориям у нас наблюдается серьезный рост потребления, который сопровождается сопоставимым ростом производства".

При этом если сравнивать показатели спроса на последние пять лет, то отрицательную динамику можно увидеть также по маргаринам и спредам и по сухому обезжиренному молоку.

При этом на спрос влияет и предложение, то есть объемы производства. Как ранее сообщал Белов изданию ura.ru, сливочное масло подорожало в том числе из-за того, что сливки для него ушли в производство мороженого. И, по последним данным, представленным на Съезде молочных производителей, сегодня Россия смогла обеспечить себя холодной молочной сладостью на 101%, но по сливочному маслу недобрала норму – его имеем 75% от нужного – и это худший показатель среди всех молочных продуктов.