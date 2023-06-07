Россияне теряют интерес к криптовалютам

В 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%

07 июня 2023, 16:27, ИА Амител

Криптовалюта / фото: freepik.com

В России сокращается спрос на криптокошельки, ставшие особенно популярными в 2022 году. К таким выводам пришли специалисты Yota*, проанализировав обобщенные данные потребления в Сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем в аналогичный период 2022 года.

Падение продолжается и в текущем году: минус 30% в апреле в сравнении с январем. Последний краткосрочный всплеск трафика зафиксировали в марте 2022 года.

Теперь же многие пользователи теряют к ним интерес после изучения новых цифровых валют. В том числе и ядро аудитории – молодые люди 21-35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходился 61% от общего объема трафика. И снижение здесь наибольшее – в 2023 году доля таких пользователей сократилась на 10%.

При этом старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.

*Yota ("Йота")