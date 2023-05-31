Рассказываем о самых популярных из них

31 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Ноутбук. Смартфон / Фото: shutterstock.com

Этой весной выросла интернет-активность жителей Алтайского края в сервисах для обмена быстрыми сообщениями. Трафик потребляли в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты МегаФона составили рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в сети.

Топ-3 самых востребованных сервисов для обмена сообщениями

Telegram*Жители региона "прокачали" здесь в 1,7 раза больше информации, чем годом ранее. При этом отмечен и заметный рост звонков – в два раза. Примечательно, что этот сервис является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика из-за быстроты отправки сообщений. Если сравнивать с WhatsApp*, то для передачи одного и того же количества сообщений Telegram необходимо в два раза меньше трафика. WhatsAppТакже стал популярнее у жителей Алтайского края. Объём общего трафика в сервисе вырос на 43%, а число звонков – на 38%. Viber*Динамика интереса к этому приложению не такая значительная, всего +3%.

Этой весной в программах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа жители края уже "прокачали" около 2,6 млн гигабайт.

Для сравнения: этого объёма данных хватит для того, чтобы каждый житель Бийска дважды посмотрел онлайн фильм "Вызов" в высоком качестве 4К.

"Мессенджеры стали не только привычным способом для общения людей, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Учитывая растущий спрос, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% – до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить наших абонентов высоким качеством работы", – комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

По её словам, МегаФон модернизирует и строит новые базовые станции в Алтайском крае, чтобы жители региона могли пользоваться любыми цифровыми сервисами на высоких скоростях передачи данных.

*Telegram ("Телеграм"); WhatsApp ("ВотсАпп"); Viber ("Вайбер")