Россиянин продает пять копеек за 70 миллионов рублей

Продавец указал, что монета уникальная – она овальной формы

25 июля 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: "Авито"

Житель Твери опубликовал на сайте "Авито" объявление о продаже монеты царской России, сообщает Afanasy.biz.

Монету 1835 года номиналом 5 копеек предлагается купить за 70 млн рублей.

Продавец указал, что монета уникальная – она овальной формы. Впрочем, как отмечает издание, на самом деле монету, скорее всего, каким-то образом расплющили.

"Николаевские медные пять копеек не считаются особо редкими монетами. На аукционах можно приобрести по цене от 700 рублей до 4 тыс. рублей", – уточняет издание.

Ранее житель Барнаула продавал камень из почки за 150 тысяч рублей.