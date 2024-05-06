Россиянин разозлился на соседа и сжег его заживо
Мужчина поджег зажигалкой одежду неприятеля
06 мая 2024, 15:40, ИА Амител
Зажигалка / Фото: unsplash.com
В Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо, пишет "Лента.ру" со ссылкой на прокуратуру столицы.
Инцидент произошел на лестничном марше 20-этажного жилого дома на улице Самуила Маршака. Во время ссоры злоумышленник поджег зажигалкой одежду потерпевшего и тот получил смертельные ожоги.
Подозреваемого задержали. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.
Ранее на Алтае сельчанин поджег дом, чтобы скрыть убийство жены.
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