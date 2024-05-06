Россиянин разозлился на соседа и сжег его заживо

Мужчина поджег зажигалкой одежду неприятеля

06 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Зажигалка / Фото: unsplash.com

В Новой Москве 41-летний мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо, пишет "Лента.ру" со ссылкой на прокуратуру столицы.

Инцидент произошел на лестничном марше 20-этажного жилого дома на улице Самуила Маршака. Во время ссоры злоумышленник поджег зажигалкой одежду потерпевшего и тот получил смертельные ожоги.

Подозреваемого задержали. Также в отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью общеопасным способом.

Ранее на Алтае сельчанин поджег дом, чтобы скрыть убийство жены.