Россиянин задушил свою слепую бабушку и спрятал труп в морозильной камере
Родственники пытались найти пенсионерку, более трех месяцев она числилась пропавшей без вести
03 апреля 2025, 21:00, ИА Амител
В Уфе суд признал 31-летнего мужчину виновным в убийстве своей слепой бабушки. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.
По данным следствия, обвиняемый совершил преступление еще в июле 2023 года.
"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта со своей 86-летней бабушкой, страдающей полной слепотой, нанес ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов и задушил", – рассказали в прокуратуре.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело бабушки в морозильную камеру. Родственники разыскивали пенсионерку, и более трех месяцев она числилась пропавшей без вести.
Правоохранители задержали подозреваемого в 2023 году в Уфе. На допросах он не признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Заместитель прокурора запросил для обвиняемого 18 лет и 3 месяца лишения свободы, но суд приговорил его к 15 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.
22:13:41 03-04-2025
Ну вот, а тархову думают, что не в уме была.
07:42:44 04-04-2025
Запросили 18 и 3 месяца,а дали 15 и 1 месяц. С чего такой гуманизм?
11:46:53 04-04-2025
ЗВЕРЬЁ!!!!!!!!!!!!!!