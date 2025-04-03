Россиянин задушил свою слепую бабушку и спрятал труп в морозильной камере

Родственники пытались найти пенсионерку, более трех месяцев она числилась пропавшей без вести

03 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Фото: прокуратура Республики Башкортостан

В Уфе суд признал 31-летнего мужчину виновным в убийстве своей слепой бабушки. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

По данным следствия, обвиняемый совершил преступление еще в июле 2023 года.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта со своей 86-летней бабушкой, страдающей полной слепотой, нанес ей множественные удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов и задушил", – рассказали в прокуратуре.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поместил тело бабушки в морозильную камеру. Родственники разыскивали пенсионерку, и более трех месяцев она числилась пропавшей без вести.

Правоохранители задержали подозреваемого в 2023 году в Уфе. На допросах он не признал свою вину. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Заместитель прокурора запросил для обвиняемого 18 лет и 3 месяца лишения свободы, но суд приговорил его к 15 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.