Житель Алтая убил сожительницу и избил ее мать, пытавшуюся помешать ему
Преступник получил девять лет "строгача"
10 февраля 2025, 21:45, ИА Амител
Перед судом предстал житель Тальменского района, убивший свою сожительницу и избивший ее мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Озерки. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры жестоко избил свою сожительницу.
Женщина ушла к матери, однако агрессор последовал за ней и нанес ей более 32 ударов руками и ногами, а также несколько ножевых ранений. На помощь попыталась прийти мать потерпевшей, но преступник избил и ее, причинив "средней тяжести вред здоровью".
"Сожительница подсудимого с множественными телесными повреждениями была госпитализирована, где через несколько дней скончалась", – рассказали в СК.
Суд, оценив собранные следствием доказательства, приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
21:59:27 10-02-2025
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