Житель Алтая убил сожительницу и избил ее мать, пытавшуюся помешать ему

Преступник получил девять лет "строгача"

10 февраля 2025, 21:45, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Перед судом предстал житель Тальменского района, убивший свою сожительницу и избивший ее мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Озерки. Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры жестоко избил свою сожительницу.

Женщина ушла к матери, однако агрессор последовал за ней и нанес ей более 32 ударов руками и ногами, а также несколько ножевых ранений. На помощь попыталась прийти мать потерпевшей, но преступник избил и ее, причинив "средней тяжести вред здоровью".

"Сожительница подсудимого с множественными телесными повреждениями была госпитализирована, где через несколько дней скончалась", – рассказали в СК.

Суд, оценив собранные следствием доказательства, приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.