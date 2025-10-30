НОВОСТИПроисшествия

Россиянин застрелил бывшую жену на глазах у коллег в офисе

Мужчина пришел на работу к супруге, а после скандала достал оружие и выстрелил

30 октября 2025, 16:38, ИА Амител

Оружие, нападение / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru
Оружие, нападение / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Ростове-на-Дону в главном офисе "Россети Юг" сотрудник застрелил свою экс-супругу, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел утром, в нескольких десятках метров от городской администрации. Мужчина явился в офис, где между ним и бывшей женой возникла ссора. В ходе конфликта он выхватил оружие и выстрелил в экс-супругу. Затем он совершил самоубийство.

Попытки медиков спасти пострадавшую оказались безуспешными. Предполагается, что причиной трагедии стал сложный бракоразводный процесс. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Комментарии 5

Гость
Гость

16:51:14 30-10-2025

О, я такое в кино видел. Там Гузееву Мягков стрелял

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

08:50:46 31-10-2025

Гость (16:51:14 30-10-2025) О, я такое в кино видел. Там Гузееву Мягков стрелял... Она не жена ему еще была.

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

16:53:22 30-10-2025

А у нас в ауле скукатища

  Ответить
Ответить
Гость
Гость

06:55:08 31-10-2025

Гость (16:53:22 30-10-2025) А у нас в ауле скукатища ... Очень хорошо, слава Богу, что по убийствам скучище в нашем Ауле. Я полагаю, что это Ваша шутка своеобразная.

  Ответить
Ответить
dok_СФ
dok_СФ

11:53:42 31-10-2025

Бабушки у дома на скамейке рассказывали - такое по кино кажут, учат как вести себя надо примерно..

  Ответить
Ответить
