Россиянин застрелил бывшую жену на глазах у коллег в офисе

Мужчина пришел на работу к супруге, а после скандала достал оружие и выстрелил

30 октября 2025, 16:38, ИА Амител

Оружие, нападение / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Ростове-на-Дону в главном офисе "Россети Юг" сотрудник застрелил свою экс-супругу, после чего свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Don Mash.

Инцидент произошел утром, в нескольких десятках метров от городской администрации. Мужчина явился в офис, где между ним и бывшей женой возникла ссора. В ходе конфликта он выхватил оружие и выстрелил в экс-супругу. Затем он совершил самоубийство.

Попытки медиков спасти пострадавшую оказались безуспешными. Предполагается, что причиной трагедии стал сложный бракоразводный процесс. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

