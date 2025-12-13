Россиянина отправили под арест за фото из спортзала

Парень выложил фото с запрещенным символом

13 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Суд, камера, приговор / Фото: amic.ru

Московский студент предстал перед судом из-за видеороликов, где он показывал атрибутику, находящуюся под запретом. Информацию об этом распространил Telegram-канал "Осторожно, новости".

Согласно данным канала, молодой человек в сентябре и октябре выкладывал в свои социальные сети ролики из спортзала. На видео запечатлено, как он выполняет упражнения, однако его лицо скрыто символом, который признан экстремистским и запрещен в России.

На своей личной странице в интернете россиянин заявлял о своей приверженности к запрещенной организации.

В отношении юноши было составлено три административных протокола за публичную демонстрацию символики экстремистской направленности.

Как утверждается в публикации, защитник подсудимого настаивал в суде на прекращении двух дел, мотивируя это тем, что доказательства по ним были "получены в ходе одного и того же оперативного мероприятия".

По итогам рассмотрения дела суд вынес решение о назначении фигуранту наказания в виде десяти суток административного ареста.