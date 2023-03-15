Россиянкам рассказали, почему опасно притворяться "богиней секса"
В последнее время пары жалуются на несовпадение темперамента
15 марта 2023, 06:29, ИА Амител
Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал Пятому каналу, почему некоторых женщин постоянно тянет к интиму, что может привести к разрыву отношений с возлюбленным.
Эксперт отметил, что в его практике порой встречаются запутанные случаи. Например, пара обращается по вопросу несовпадения темперамента, однако при сборе данных выясняется, что их половая конституция соответствует друг другу.
В таких случаях зачастую выясняется, что женщина прочитала в каком-то журнале совет, что нужно быть богиней секса и постоянно говорить мужчине, что она нуждается в интиме.
"Подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже приводить к расставанию. Поэтому иногда важно не слепо следовать советам, а учиться разговаривать с партнёром", – подчеркнул Кульгавчук.
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