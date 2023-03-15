НОВОСТИЗдоровье

Россиянкам рассказали, почему опасно притворяться "богиней секса"

В последнее время пары жалуются на несовпадение темперамента

15 марта 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал Пятому каналу, почему некоторых женщин постоянно тянет к интиму, что может привести к разрыву отношений с возлюбленным.

Эксперт отметил, что в его практике порой встречаются запутанные случаи. Например, пара обращается по вопросу несовпадения темперамента, однако при сборе данных выясняется, что их половая конституция соответствует друг другу.

В таких случаях зачастую выясняется, что женщина прочитала в каком-то журнале совет, что нужно быть богиней секса и постоянно говорить мужчине, что она нуждается в интиме.

"Подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже приводить к расставанию. Поэтому иногда важно не слепо следовать советам, а учиться разговаривать с партнёром", – подчеркнул Кульгавчук.

Ранее россиянам рассказали, почему они видят эротические сны.

Комментарии 4

  • постоянно говорить мужчине, что она нуждается в интиме.... Какая это богиня? Это нуждающаяся попрашайка
    15 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это нимфомания
    15 марта, Гость   Ответить
  • Скажет телевизор, что в России секса нет и не будет. Телевизор в "хороших руках", делает народ бессловесным рабом.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Нужно не говорить, а делать больше. Подошла и сама все сделала, да поэнергичнее
    15 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров