Россиянкам рассказали, почему опасно притворяться "богиней секса"

В последнее время пары жалуются на несовпадение темперамента

15 марта 2023, 06:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал Пятому каналу, почему некоторых женщин постоянно тянет к интиму, что может привести к разрыву отношений с возлюбленным.

Эксперт отметил, что в его практике порой встречаются запутанные случаи. Например, пара обращается по вопросу несовпадения темперамента, однако при сборе данных выясняется, что их половая конституция соответствует друг другу.

В таких случаях зачастую выясняется, что женщина прочитала в каком-то журнале совет, что нужно быть богиней секса и постоянно говорить мужчине, что она нуждается в интиме.

"Подобные вредные советы могут лишь формировать сексуальный невроз и даже приводить к расставанию. Поэтому иногда важно не слепо следовать советам, а учиться разговаривать с партнёром", – подчеркнул Кульгавчук.

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