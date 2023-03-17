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Мужчинам рассказали, чем кормить женщин для повышения их интереса к сексу

Есть много продуктов, повышающих либидо, чувственность и настроение

17 марта 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов способствуют повышению женского либидо, рассказала "Газете.ru" эндокринолог и диетолог Елена Жучкова.

По словам врача, лучше всего подходит соя и всё, что на её основе. Также поможет спаржа, богатая фолацином и витамином Е.

"Для выработки женских гормонов необходимы полиненасыщенные жирные кислоты: рыба и морепродукты. Также в них есть необходимый для женского организма белок", – подчеркнула Жучкова.

Хороший афродизиак – клубника, содержащая биофлавоноиды и антиоксиданты. Также антиоксидантами богат гранат. В мандарине и киви есть витамин С и флавоноиды – они повышают настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо.

"Авокадо – богат витаминами, также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи – особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо за счёт содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава", – рассказала эндокринолог.

Жгучий перец чили улучшает кровообращение и также повышает женское либидо. Не стоит забывать и о шоколаде, бананах, мороженом – они способствуют выработке серотонина и дофамина, благодаря которым повышается чувственность.

Ранее врач назвал способы вернуть женщине сексуальную активность.

Комментарии 16

  • повышающих либидо, чувственность и настроение --- алкоголь
    17 марта, Гость   Ответить
  • хоть чем. главное не обещаниями
    17 марта, Гость   Ответить
  • Денежная диета очень способствует. Если начнет отказываться прикормите другую особу.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Я сразу спать от алкоголя, как в анекдоте - делай что хочешь только не буди.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мужик спрашивает у официанта: - Посоветуйте, пожалуйста, какое лучше выбрать вино. Официант: - Вы с дамой? - Да. - С той, что прошла в туалет? - Да. - В таком случае лучше возьмите водки.
    17 марта, Гость   Ответить
  • судя по статье, то все что дорого заставляет тёток ощущать чувство вины(долга) и давать за это.... Что то гречка и пельмени в список не вошли)
    17 марта, Гость   Ответить
  • то-то мне рыбы все время хочется. Весна, однако
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пельмени и греча даже мужикам не полезны, не говоря уже о бабах. Хочешь мяса? Съешь стейк. На гарнир овощи.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Фу, мясо. Как можно употреблять дохлятину, чтобы она гнила у тебя внутри?! бееееее
    17 марта, Гость   Ответить
  • мясо.. я люблю только мясо.. наливай
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, морковка тоже гниет
    17 марта, Гость   Ответить
  • а то огурцы прям такие живые живые....
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Фу, мясо. Как можно употреблять дохлятину, чтобы она гнила у тебя внутри?!" - ну вы же кушаете травку, она, как вы говорите, тоже гниет, превращается в перегной. Видели перегной в саду? Там черви жирные заводятся
    17 марта, Гость   Ответить
  • живой огурец можно использовать целиком и не один раз
    17 марта, Гость   Ответить
  • Пельмени и греча даже мужикам не полезны, не говоря уже о бабах---------- Пельмени - junk food. Что вы имеете в виду под гречей непонятно. "А дома ждёт меня тарела, тарела гречи с белой булой, в ногах -- резиновая грела и тапы мягкие под стулом" А вот гречневая крупа содержит много белка (почти столько же, как в мясе). Так что вот этой даме, которая загнить боится можно смело рекомендовать не только живые огурцы, но и гречку. А вам пожелание не понтиться своим местечковым диалектом. Выглядит смешно
    17 марта, Гость   Ответить
  • * Эстрогены: клевер красный, мята, соя, хмель, кофе, абрикос, ромашка, манжетка, мелиса, рябина, ананас, стевия, дягель, яблоки, солодка, крапива, овёс, арника, липа, зелёный чай, шалфей, женьшень, пион уклоняющийся, лён, груша, гибискус/каркадэ, кунжут, тмин, амарант семя, кедр орехи, виноград косточки, пивные дрожжи, иван-чай, пажитник, расторопша, гинкго билоба, грейфрукт, ортилия, морковь, одуванчик корни, галега/козлятник, гранат, хвощ полевой, душица, спорыш, красная щётка/родиола
    17 марта, Гость   Ответить
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