Мужчинам рассказали, чем кормить женщин для повышения их интереса к сексу

Есть много продуктов, повышающих либидо, чувственность и настроение

17 марта 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов способствуют повышению женского либидо, рассказала "Газете.ru" эндокринолог и диетолог Елена Жучкова.

По словам врача, лучше всего подходит соя и всё, что на её основе. Также поможет спаржа, богатая фолацином и витамином Е.

"Для выработки женских гормонов необходимы полиненасыщенные жирные кислоты: рыба и морепродукты. Также в них есть необходимый для женского организма белок", – подчеркнула Жучкова.

Хороший афродизиак – клубника, содержащая биофлавоноиды и антиоксиданты. Также антиоксидантами богат гранат. В мандарине и киви есть витамин С и флавоноиды – они повышают настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо.

"Авокадо – богат витаминами, также относится к афродизиакам и повышает женскую фертильность. Орехи – особенно грецкий орех, миндаль, кедровые орехи, позитивно влияют на женское либидо за счёт содержания витамина Е, микроэлементов и белкового состава", – рассказала эндокринолог.

Жгучий перец чили улучшает кровообращение и также повышает женское либидо. Не стоит забывать и о шоколаде, бананах, мороженом – они способствуют выработке серотонина и дофамина, благодаря которым повышается чувственность.

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