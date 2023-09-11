Россиянки назвали главные причины отказа от рождения детей
Ситуация не ведет к тому, что в ближайшее время в стране случится демографический взрыв
11 сентября 2023, 13:27, ИА Амител
Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.
Материальное положение и жилищные условия – самый популярный барьер (39%), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет.
"Порядка 38% – нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране", – назвал еще одну причину Абрамов на конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России".
37% россиянок репродуктивного возраста не хотят рожать, поскольку у них уже есть дети.
36% женщин не планируют детей в ближайшие пять лет, потому что хотят еще немного повзрослеть для такого решения.
"Ситуация, по нашим данным, не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв", – подчеркнул Абрамов.
Ранее большинство россиян одобрили продажу таблеток для прерывания беременности.
13:33:36 11-09-2023
Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег. На мужчин рассчитывать не приходится. Поэтому рожаем столько, сколько сможем потянуть сами.
19:36:01 11-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а вот мужику не позавидуешь. средств на существование не остается, так как помимо алиментов у мужикамеще и квартиру отжимают.
20:39:40 11-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Ха-ха,ха-ха, а алиментщик не платит алименты и живёт в свое удовольствие, а женщина на двух работах пашет. Платят единицы добровольно алименты. Вот и не рожают женщины.
12:08:18 12-09-2023
Гость (20:39:40 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Совершенно верно!!!!
04:01:02 13-09-2023
Гость (20:39:40 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Как можно на 2работы устроится?у людей работу отбирают,из-за вас зп не поднимают ну что вы за люди то(
23:08:45 11-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Бегут мужики от алиментов. Не хотят своих же детей помогать кормить и одевать.
13:48:08 12-09-2023
Гость (23:08:45 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Занимался организацией розыска неплательщиков алиментов. 40 процентов неплательщиков - женщины.
10:42:47 13-09-2023
Вы_все_не_о_том (13:48:08 12-09-2023) Занимался организацией розыска неплательщиков алиментов. 40 ... Вы же понимаете что женщине труднее отвертеться от алиментов... Большая часть папаш просто прочерки в свидетельстве о рождении и это не ради каких то несметных богатсв одиноким родителям..
02:41:14 13-09-2023
Гость (23:08:45 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... И правильно делают, что бегут! Женщины для себя рожают, мало того, что детей суд оставляет с ними, так обнаглевшие женщинки не дают своим бывшим мужьям видеться со своими детьми!
18:08:05 13-09-2023
Гость (23:08:45 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Большенство не от своих детей бегут,а от тех кто не уверен,его ли это вообще ребенок
19:51:00 13-09-2023
Гость (23:08:45 11-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Многие женщины беременеют для того, что бы удержать мужика. Не спрашивая хочет он ребёнка или нет. Вот и бегут мужики от них.
01:36:14 12-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Алименты 25% от зарплаты, а в семье мужчина 100% на семью тратит, чего ему не хватает? И жильп никто у него не заберет, если оно добрачное, а общее пополам делится, хватит прибедняться.
12:02:56 12-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... квартиру надо на маму оформлять, тогда ничего у тебя не отожмут....
16:44:35 12-09-2023
Гость (12:02:56 12-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Только мамы еще хуже чем мужья/жены бывают…
19:57:10 12-09-2023
Гость (16:44:35 12-09-2023) Только мамы еще хуже чем мужья/жены бывают…... И такое есть на свете,когда родной муж и чужая «родная» мама.
13:16:11 12-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Очевидно что тебя заминусовали, но ты прав, мужик у нас социально вообще никак не защищен,и все суды в приоритете идут женщине....так они и делают, залетабт,отдимают все +еще и пособия на детей все они получают и не работают потом сидят,а нафига...
22:20:49 12-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... А Вы мужчины из себя не делайте бедняжек, детей ума хватило сделать, так пускай ума теперь хватит их и поднять, это и ваши дети тоже.
10:39:25 13-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Ха-ха не все на шею вешаются... Да и алименты не смешите людей, большинство в черную работают
18:34:06 13-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Как это женщина шикует с детьми на четверть алиментов, а он умирает от голода на оставшиеся 75%
20:30:21 11-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег....
10:35:21 12-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Женщине не выжить одной с ребёнком, не сейчас. Мужчины про детей забывают сразу как заканчиваются отношения с мамой ребёнка. Помогать материально - это не про наших мужчин. Не потому, что они все плохие, нет. Просто если ты не Абрамович - это не возможно. Скажите, как нашему "бюджетнику" платить алименты? А если ещё дети есть? Бросить есть и жить?
13:21:44 12-09-2023
Гость (10:35:21 12-09-2023) Женщине не выжить одной с ребёнком, не сейчас. Мужчины про... Но всех то под одну гребëнку не грабителей! Если у Вас такой, то причëм тут другие?
19:55:17 12-09-2023
Гость (10:35:21 12-09-2023) Женщине не выжить одной с ребёнком, не сейчас. Мужчины про... Бюджетники каждые 10-50 рублей считают,чтобы прокормить себя и нормально содержать своего ребенка
10:47:54 13-09-2023
Гость (10:35:21 12-09-2023) Женщине не выжить одной с ребёнком, не сейчас. Мужчины про... Большая часть комментариев ерунда какая то... Как и ваш... Одна воспитываю сына, к папаше даже и не думала предъявлять какие ли бо имущественные претензии, хотя понимала что делаю это в ущерб своего ребёнка, живём в провинции, з/п не великая меньше 40.. живём достойно, милостыню не просим ( пособия,нет,не получаем), но и отдых или какие то излишества позволить себе конечно не можем. Всё от человека зависит...
17:58:41 12-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Ну Анна не все мужики плохие, сейчас женщины зажравшиеся!!!
18:45:03 12-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег....
03:59:45 13-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Сколько денег надо на детей вам?( Льготы,скидки,мы ничего не покупали ребенку.0 трат.детям пока 6 и 3 еды на них 1/2 порции жены уходит.сад 5в месяц...
12:27:00 13-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег....
12:31:23 13-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Дело не в деньгах, а в боязни трудностей и желании жить в своё удовольствие. Результат восприятия западных ценностей. Нас рожали в гораздо более трудных условиях. Ребёнку нужны прежде всего любовь и общение, а не частная английская школа, дорогие шмотки и прочее материальное.
18:06:37 13-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Ты щас себя озвучила как инкубатор какой то,так вот и за чем чтоб для семьи такая вообще рожала,а то вы нагуливаете а потом сами не знаете от кого,кто последний тот и папа....святые вы наши...
13:48:36 11-09-2023
Мать моя женщина!? И это в самой богатейшей стане Мира!? И природными ресурсами!!! И умами!!! Только прекращение колониальной денежно-кредитной политики сurrency board!!! И Советское Социалистическое Гос устройство, позволит нам не просто выжить как России, но и стать лучше всех!!!
17:22:36 11-09-2023
Гость (13:48:36 11-09-2023) Мать моя женщина!? И это в самой богатейшей стане Мира!? И п... А а той стране, что сломали большевики и убили Николая Второго с семьей, за его правление прибавилось 50 млн.душ. Ничего подобного ни при большевиках, которые обещали золотые горы, ни при либерастах даже рядом не стояло. Сегодня же происходит замещение Русского народа, которого уже нет номинально, вместо них расеянцы и всем нужно развлекаться и комфортно обязательно. Тэтчэр велела сократить население до 15 млн. Работа идёт. Для обслуживания газа-нефти достаточно, а больше и не надо.
13:54:43 11-09-2023
Ну хоть в школах попросторней будет. Куда еще больше рожать мы и этих обеспечить не можем.
23:11:09 11-09-2023
Гость (13:54:43 11-09-2023) Ну хоть в школах попросторней будет. Куда еще больше рожать ... Не будет просторнее в школах. Позакрывают лишние, а детям дальше от дома придется в школу ездить. Проходили уже такое в 90-х.
00:57:20 12-09-2023
Гость (23:11:09 11-09-2023) Не будет просторнее в школах. Позакрывают лишние, а детям да... Оптимизация называется! У нас в кемеровской области уже все позакрывали. В 3 смены учатся дети. А вы рожайте.
13:56:26 11-09-2023
нет уверенности в завтрашнем дне. Ипотека и кредиты,да еще и ребенка поднимать надо.Видели цены на детскую одежду,обувь?В СССР квартиры давали,а пока не было в общежитиях жили.А сейчас очень тяжело без своего жилья или если в ипотеке.
14:06:41 11-09-2023
Гость (13:56:26 11-09-2023) нет уверенности в завтрашнем дне. Ипотека и кредиты,да еще и... О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения жили
14:10:06 11-09-2023
Гость (14:06:41 11-09-2023) О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения ж... щас примерно так же, только ещё по 20-30 т.р. в месяц отдают чужому дяде...
15:20:59 11-09-2023
Гость (14:06:41 11-09-2023) О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения ж... И чего хорошего????
16:10:30 11-09-2023
Гость (15:20:59 11-09-2023) И чего хорошего???? ... Да ничего хорошего. Просто везде и всегда тычут похвальбушки про сов.власть. А я пишу реально как это было
17:22:14 11-09-2023
Гость (16:10:30 11-09-2023) Да ничего хорошего. Просто везде и всегда тычут похвал... Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь годам к 40, а то и к 50, всю жизнь проживёшь с родителями, на пенсию выйдешь и заживешь самостоятельной жизнью, квартиры не сдавались, только с родителями, сейчас намного лучше, есть возможность отделится, а тогда ее не было, и если с родителями ад вдовый, будешь терпеть и жить как в аду.
18:07:29 11-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го... ] Он и раньше был выбор. Не хочешь ждать бесплатную квартиру (не умеешь работать) - покупай кооператив. Точно также как и сейчас.
19:53:35 11-09-2023
Гость (18:07:29 11-09-2023) Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартир... В кооператив не все могли вступить а только если площадь маленькая, а семья большая. А если ты одинокий и без детей кооператив тебе не светит. Сейчас пож., покупай когда хочешь. И не надо писать чушь, что заработать не умели - всем платили почти одинаково, никаких ИП небыло, частных предпринимателей тоже. Все должны были молотить на государство. Кто работал на заводах или стройках чаще давали квартиры но если семья большая. Если живёшь с родителями и площадь позволяет, ничего не давал .
23:20:42 11-09-2023
Гость (19:53:35 11-09-2023) В кооператив не все могли вступить а только если пло... Все правильно - работаешь и семью создаешь - получай квартиру. А если ты один и с родителями, то какая тебе квартиру.
14:06:20 13-09-2023
Гость (16:10:30 11-09-2023) Да ничего хорошего. Просто везде и всегда тычут похвал... Это полуправда, да брали бабушек жить к себе, если дедушка умирал. Бабушка и сварит и с детьми посидит.
14:01:05 13-09-2023
Гость (18:07:29 11-09-2023) Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартир... Все мои родные в советское время жили в отдельных квартирах, которые по качеству были лучше современных, нынешняя хрущевка в 5этажке - рай против студий в человейнике или заграничного жилья без отопления. В ссср Регулярно ездили в отпуск, ежегодно в санатории и жили стабильно, поэтому и рожали, были карьерные перспективы, стабильная работа, бесплатное образование, сейчас сколько? 300 000 в год обучение и еще больше ипотека, какие тут отпуска??? А что теперь? инженеров и специалистов нет, 90е всех почти уничтожили, одна торговля прибыльна. Жвачки кока колы не было, зато здоровее были. "Спасибо" девяностым, мне 39, до сих пор страшно рожать, да и здоровья уже нет, на работе осталось.
23:18:48 11-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го... Брехня. Получали квартиры как молодые специалисты. До 30 лет. Бездельники только и были без отдельного жилья.
14:16:06 12-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го...
14:21:55 12-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го... У ха ха У моего папочки,1956 гр,в 23 была квартира 2х ком и москвич новый,как и у его друзей,полюс минус год два
15:37:31 12-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го... А я не согласна: мой папа в 30 лет получил 3-х комнатную благоустроенную квартиру, так же участок -4 сотки и капитальный гараж!!! И зарплаты на жизнь вполне хватало. И путевки в санаторий каждый год давали. Был обычным электриком. Не знаю, как у остальных, а мне грех жаловаться. Хорошо жили...
23:17:33 11-09-2023
Гость (16:10:30 11-09-2023) Да ничего хорошего. Просто везде и всегда тычут похвал... Это я пишу, как реально было. Практически ВСЕ мои знакомые и родственники получили квартиры и с родителями не жили. Был один родственник, который долго на работе не держался, выпивал. Так вот он с родителями и жил. А кто работал и семью создавал, тем всем квартиры давали.
02:26:24 13-09-2023
Гость (14:06:41 11-09-2023) О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения ж... Да, некоторые семьи так жили, но они знали и были уверены в том, что все равно всем новым поколениям дадут бесплатно (!) квартиры , и садики, и школы , и бесплатные или почти бесплатные пионерские лагеря, кружки, санатории, техникумы, вузы им и их детям будут гарантированы!
18:03:57 13-09-2023
Гость (14:06:41 11-09-2023) О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения ж... А мы и в 2000-х жили 4 поколения на 40 КВ.м - прабабушка, бабушка, папа с мамой (оба - выпускники универа с красными дипломами) и ребенок. В конце концов папа уехал на заработки в другой город, мама устроилась на 3 (!) работы и взяли ипотеку.
17:06:13 11-09-2023
Гость (13:56:26 11-09-2023)В СССР квартиры давали... Ага, прям на улице ловили и давали. Не несите бред, совки!
22:56:02 11-09-2023
Гость (17:06:13 11-09-2023) Ага, прям на улице ловили и давали. Не несите бред, совки! ... Если работаешь, давали. Я работал в одном тресте. Пять лет и квартира в зависимости от состава семьи. Потом очередь на расширение. В Москве да, люди и по 30 лет ждали. Всё от города зависело. Приедешь куда-то, где какое-нибудь предприятие большое строится, можно было и за 2-3 года получить квартиру.
19:47:17 13-09-2023
Эд (22:56:02 11-09-2023) Если работаешь, давали. Я работал в одном тресте. Пять лет и... Если бы так широко раздавали квартиры, то не было бы коммуналок. При СССР многие жили в производственных общагах по 20-30 лет (пока работали на предприятии). Я так и не дождался квартиры, даже как молодой специалист..
23:22:27 11-09-2023
Гость (17:06:13 11-09-2023) Ага, прям на улице ловили и давали. Не несите бред, совки! ... Сам не неси бред! Если ты бездельник или алкаш, то, конечно, никто тебе квартиру не даст. А нормальным людям всем квартиры давали.
01:00:54 12-09-2023
Гость (17:06:13 11-09-2023) Ага, прям на улице ловили и давали. Не несите бред, совки! ... Как минимум в общагах комнаты были. Если учился. Реально чушь несете
10:49:00 13-09-2023
Гость (17:06:13 11-09-2023) Ага, прям на улице ловили и давали. Не несите бред, совки! ... Нам с мужем 2 раза давали при советской власти. 1 раз купили дом с земучастком - накопили за 3 года.
14:09:02 11-09-2023
мы получили очень хорошую прививку Капитализма!.. и она начинает действовать!.. для первого в Мире огромного Социалистического государства, в окружении Кап.стран, скорее всего это было неизбежно (получить такой укол)! Но слава богу организм начинает постепенно выздоравливать... Больше всего радует, что молодёжь, задумываясь о справедливости и НЕ справедливости этого Мира, что свойственно молодёжи, всё больше и больше обращаются к теории Социализма и Коммунизма. Говорит... - пока жил с мамой и папой был Либералом, а когда отучился и пошёл на работу... где у нас в городе Марксистские кружки!?...
14:15:07 11-09-2023
Гость (14:09:02 11-09-2023) мы получили очень хорошую прививку Капитализма!.. и она начи... Один только вопрос: вы на выборы вчера ходили?
14:59:44 11-09-2023
Гость (14:15:07 11-09-2023) Один только вопрос: вы на выборы вчера ходили?... а смысл??? Или вы до сих пор верите, что от наших голосов что-то зависит? Не смешите
23:09:19 11-09-2023
Гость (14:59:44 11-09-2023) а смысл??? Или вы до сих пор верите, что от наших голосов ч... Конкретно от вашего голоса ничего не зависит, просто потому, что вы так считаете. Вместе с вами так считает еще много миллионов граждан, что и делает "независимость" голосов тотальной. Тотальная безответственность.
14:23:27 11-09-2023
Гость (14:09:02 11-09-2023) мы получили очень хорошую прививку Капитализма!.. и она начи... Как у нас любят по кругу вертеться. Коммунизм уже строили, где результат.
15:12:21 11-09-2023
Гость (14:23:27 11-09-2023) Как у нас любят по кругу вертеться. Коммунизм уже строили, г... А результат тот ,что был создан огромнейший материально технический потенциал,который предатели ,как ни старались не могли развалить сразу.А только после долгих лет усилий , и то пользуемся до сих пор и советским оборудованием,и советским жильём,школами,детсадами,больницами,трамваями и так далее.И население год от года не убывало ,а увеличивалось.И что мы увидели при этом сраном капитализме?
16:14:58 11-09-2023
Афиноген (15:12:21 11-09-2023) А результат тот ,что был создан огромнейший материально техн... Вопрос столько всего настроили, а почему развалился, и не надо все списывать на личности, система либо рабочая, либо нет, если в ней ошибка она все равно рано или поздно накроется медным тазом, хватит уже экспериментов над нашим государством, без нас уже все по думали, пока мы коммунизм строили и вернулись на 200 лет назад.
19:47:27 11-09-2023
Гость (16:14:58 11-09-2023) Вопрос столько всего настроили, а почему развалился, и не на... Ответ. Развалился,потому что проиграл войну. Какую,пояснять надо?
08:41:15 12-09-2023
Гость (16:14:58 11-09-2023) Вопрос столько всего настроили, а почему развалился, и не на... А развалился из за предательства горбачёвской номенклатуры ,которая сдала страну нашим врагам и пошла к ним в услужение.Только эта причина.Наш сосед Китай ,имея подобную социально-экономическую формацию ,разваливаться никак не собирается,напротив ,держит лидерство в развитии по всем направлениям.Секрет простой-там предателей к стенке ставят.
11:50:27 12-09-2023
Афиноген (08:41:15 12-09-2023) А развалился из за предательства горбачёвской номенклатуры... Вы можете поехать вслед за вашей коммунистической мечтой в Китай или С.Корею. Ваш рай существует и ждет вас) Чего терять время, жизнь идет. Вкусите все прелести тоталитарного социализма, интересно потом будет послушать о вашем опыте, если вас не расстреляют или если не умрете на дороге, от того, что вам никто не поможет и все будут проходить мимо вашего туловка. Столько там открытий вас ждет и чудес)
12:56:23 12-09-2023
Гость (11:50:27 12-09-2023) Вы можете поехать вслед за вашей коммунистической мечтой в К... Это нам бы от вас ,вот таких могильщиков ,избавиться ,тогда бы, глядишь ,и страна,при таких несказанных богатствах зажила бы по иному.
12:11:54 12-09-2023
Афиноген (15:12:21 11-09-2023) А результат тот ,что был создан огромнейший материально техн... да действительно, что дал капитализм?) всего то помог создать и улучшить вашу материально-техническую базу ссср, которой вы так хвалитесь) так же как и Китай, пользуясь плодами капитализма, за 50 лет преобразовался в совершенно новую страну. Только у нас все и всё вокруг плохие, мешают и жизни не дают. Как хорошо наверное, когда можно снять с себя ответственность и плыть на ванильных волнах ресентимента прямиком в ад.
13:09:04 12-09-2023
Гость (12:11:54 12-09-2023) да действительно, что дал капитализм?) всего то помог создат... Так ,а что в этом плохого,что наши страны в своё время воспользовались плодами мирового экономического развития ?Делалось то это во благо страны и её народа,а не на благо какой то горстки толстожопых господ,готовых продать всех и вся в любой момент.И по уровню роста экономики тогда не было нам равных,также как и Китаю сегодня.Я за благо своей страны и народа ,даже если это происходит за счёт использования прогресса других стран.
14:44:33 12-09-2023
Афиноген (13:09:04 12-09-2023) Так ,а что в этом плохого,что наши страны в своё время воспо... так, а кто говорит, что в этом что то плохое было? вы спросили, что дал капитализм - я как раз вам и привел пример, что капитализм как раз и помог в развитии) торговля, обмен, заимствования, здоровая конкуренция - без этого ни одна экономика не выживет. Если в одной стране растут бананы, а в другой кедровые шишки, то странам есть чем поделиться и улучшить уровень жизни друг друга. Это грубый пример, но думаю понятен. Но если они один раз поменяются и на этом все, то пользы будет тоже на один раз. Сотрудничество должно быть постоянное со всеми и всегда. В единстве сила, а не в одиночестве. Так же если кто то придумал какую то идею, и кто то в другой стране эту идею может усовершенствовать и подарить ее миру - кому от этого плохо? Но это возможно только в свободной конкуренции и открытости миру. Это капитализм. А просто вырастить шишек за год на пятилетку вперед и сидеть с ними без возможности пустить их в оборот, это путь в никуда, они сгниют и пользы не принесут никому. Это социализм. Поэтому ссср и развалился. Плановая экономика была не эффективной, плюс "железный занавес" все усугубил. Все держалось на голом энтузиазме и вере людей. Но эти ресурсы были не бесконечны. Посмотрите старые советские выпуски "Фитиля", это прям исторический экскурс в прошлое. Там очень наглядно показано несовершенство производства и экономики. Изоляция это медленная, но верная деградация и смерть системы. А мы очень сильно отстали от остального мира и не воспользовались возможностью, как Китай, хоть как то улучшить экономику, переняв чужой, более успешный опыт еще раз. С нашими природными и человеческими ресурсами мы могли быть одной из передовых стран мира, с самой развитой инфраструктурой и производствами, но мы потеряли навык за 80 лет, исчезла деловая хватка и инициативность и ничему не научились на своих же ошибках, увы...
16:21:13 12-09-2023
Гость (14:44:33 12-09-2023) так, а кто говорит, что в этом что то плохое было? вы спроси... А разве страны соцлагеря в те годы не сотрудничали с капстранами?Разве не было экономических взаимоотношений?Разве Китай сегодня сидит на мешке с пресловутыми шишками?И дело тут не в нашей потере навыков коммерции и хозяйствования.А дело ,как я выше сказал ,в предательстве партийной верхушки,которая отдала на разграбление и разгром страну.Вот Лукашенко не отдал страну супостатам и страна прекрасно живёт .При плановой экономике и социалистической форме собственности.А у нас было всё и все возможности но мировая закулиса распорядилась здесь по свойски.
17:26:35 12-09-2023
Афиноген (16:21:13 12-09-2023) А разве страны соцлагеря в те годы не сотрудничали с капстра... не пойму кто и кому отдал страну? у нас разве иностранцы во власти сидят или вы кого имеете в виду? вроде нас никто не захватил и не поработил) только сыны и дочери нашей многонациональной России во власти, наши с вами соотечественники, нами рождённые и нами воспитанные)
08:35:38 13-09-2023
Гость (17:26:35 12-09-2023) не пойму кто и кому отдал страну? у нас разве иностранцы во ... Вы прикидываетесь или взаправду такой трудный?Кому ,говорите отдали страну?А тем куда утекают наши с вами богатства,деньги и т.д.Те кто диктует нам правила игры и навязывает свои интересы(пояснять надо?).Говорите ,нету иностранцев в управлении?Я не могу с твёрдой уверенностью утверждать ,что их там нет-мы же не знаем какое у кого там гражданство и какая у них собственность за рубежом.Да и нужны ли они там?Можно ведь просто обходиться продавшимися функционерами,действующими по их инструкциям.Я думаю это и есть причина всех причин.
11:33:02 15-09-2023
Афиноген (08:35:38 13-09-2023) Вы прикидываетесь или взаправду такой трудный?Кому ,говорите... да пусть я трудный и прикидываюсь, как скажете) вообще все равно)НО! ответьте уже на вопрос, из нескалдного ребуса, что вы написали выше вообще ничего не понятно - кому отдали страну и кто такие неведомые они?))) вы само то поняли что написали? А тем (кому) куда(куда именно) утекают наши (если они НАШИ, чего они утекают? или тогда получается не НАШИ?) с вами богатства,деньги и т.д.Те кто (да кто эти ТЕ?) диктует нам правила (какие именно правила, в чем они заключаются?) игры (что за игра, кто в нее играет, кто ее затеял?) и навязывает (как именно навязывают) свои интересы(пояснять надо? НАДО!!! очень надо! какие именно интересы, хотя бы 3 главных тезиса).Говорите ,нету иностранцев в управлении?Я не могу с твёрдой уверенностью утверждать (если не уверены, то что вы вообще можете утверждать? утверждать можно, лишь когда имеешь неоспоримые доказательства и факты) ,что их там нет-мы же не знаем ( так если вы не знаете, чего говорите то, не пойму?) какое у кого там гражданство и какая у них собственность за рубежом (наличие гражданства и собственности за рубежом - это о свидетельство чего именно? объясните в двух словах).Да и нужны ли они (кто блин они, "ТОТ чье имя нельзя называть"???))) там (где конкретно там?) Можно (кому можно и зачем?) ведь просто обходиться (что значит обходится? как это на практике выглядит?) продавшимися (каким образом продавшимися и кому?) функционерами,действующими по их (кто такие эти ИХ?) инструкциям (каким инструкциям??? где можно ознакомиться с информацией об этих инструкциях).Я думаю (вот именно, что это Вы так думаете, но это не истина и не факт, а лишь ваши домыслы и догадки и слепое желание переложить отвественность на неведомых врагов, вместо того, что бы набраться смелости и посмотреть правде в глаза - это мы сами все развалили) . это и есть причина всех причин.
17:36:21 11-09-2023
Гость (14:09:02 11-09-2023) мы получили очень хорошую прививку Капитализма!.. и она начи... Действительно, марксисты ДА, там научат, как буржуев гнобить и обязательно возродить колхозы. Туда всех несогласных с нами отправлять. Пока убивать не будем.
13:14:23 12-09-2023
Вася с Дерибаса. (17:36:21 11-09-2023) Действительно, марксисты ДА, там научат, как буржуев гнобить... Калхоз, это хорошо. Только в его, в первую очередь, определить всех плачущих по нему. Предварительно забравши паспорта.
14:44:57 11-09-2023
Не материальное положение и "нестабильность" виноваты, а измененное сознание молодого поколения, личное благосостояние стало основным жизненным ориентиром. Самая высокая рождаемость в самых бедных странах и наоборот самая низкая в самых богатых.
15:20:20 11-09-2023
Гость (14:44:57 11-09-2023) Не материальное положение и "нестабильность" виноваты, а изм... а что плохого в том, что человек стремится к благосостоянию? К стабильности? Высокая рождаемость в бедных странах говорит лишь о не грамотном половом воспитании, они рожают не от того что у них высоко духовные жизненные ценности, а отсутствие элементарных знаний контрацепции. Современные люди поняли, что они не муравьи, чтоб волочить непосильный груз. И рождаемость не главная цель, главное - это качество жизни, а при наличии множества детей, при отсутствии должного дохода, уровень жизни снижается. Не имея жилищных условий, финансовой стабильности, нормальный человек рожать не будет. Тем более много детей. Политика выплат пособий привела лишь к поощрения тунеядство и потребительского отношения,разделив общество на категории, где работающий человек с 2 детьми не получает ничего, а нарожавшая алкашка живёт за счёт детских выплат из налогов работающих людей... Поэтому надо стабильность и благосостояние нарабатывать, а не соц опросы проводить
15:55:51 11-09-2023
Гость (15:20:20 11-09-2023) а что плохого в том, что человек стремится к благосостоянию... Плохого ,конечно, нету в стремлении к благосостоянию и благополучию,плохо то ,что оно затмило людям мозги и вышло на первое место.Тем не менее основная масса населения отнюдь не шикует ,а ,скорее,сводит концы с концами.Попробуй ,сейчас приобрети жильё и обеспечь семью.В советское время было гораздо легче -работа на каждом углу ,обеспечат общежитием,комнатой,квартирой.Уверенность в завтрашнем дне была обеспечена.А сейчас что мы имеем?Эти жалкие выплаты на ребёнка?Они как то меняют ситуацию?Вот какая политика проводится ,таковы и результаты.
15:05:48 11-09-2023
Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру покататься, для себя пожить. Теперь им тяжело, хлопотно, дети - жеточайшая обуза для них. А как бабушки-прабабушки наши по 5-7 детей поднимали, пока мужики на войне были? Да без всяких стиральных машинок, мультиварок и прочих роботов-пылесосов? Все, белое изнеженное человечество, разбавленное лгбт, клонится в закату. Через 5-10 поколений это будет исчезающее меньшинство на планете. Мир будет другой.
15:43:23 11-09-2023
Гость (15:05:48 11-09-2023) Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру пока... Да, для себя!!! Для себя в первую очередь, а для кого ещё? Что за понятия такие, что человек, повзрослел и отучившись должен себя обвешать детьми, семьёй и волочить жалкое существование, потому что "так положено". Рожавшие по 7 детей прабабушки-а сколько выживало тогда детей? Выживали сильнейшие, не весь выводок до взрослого возраста доживал и продолжительность жизни была меньше, и что за претензии к стиралкам, пылесосам и мультиваркам? Это и есть прогресс, ради чего и идёт развитие. Вы же на реку по воду не ходите. Всё идёт к тому, что много людей и не требуется, планету не нужно перенаселять, нас и так уже 7 лярдов. Можно и нужно жить в небольшом количестве, чтобы на всех хватило ресурсов и экологии. Человек может счастливо прожить и с одним ребёнком, и вообще без детей, если на то его воля
17:32:19 11-09-2023
Гость (15:43:23 11-09-2023) Да, для себя!!! Для себя в первую очередь, а для кого ещё? Ч... все правильно. Нужно начать с себя, Русского народа, а там, глядишь и негры подтянутся. Только надо их расселить у себя, обязательно, что бы показывать пример.
13:49:35 12-09-2023
Гость (15:43:23 11-09-2023) Да, для себя!!! Для себя в первую очередь, а для кого ещё? Ч... Посмотрим как вы поживете когда татарско монгольское иго вас накроет из за малочисленности вашей. Вот заживёте!!!!
23:25:22 11-09-2023
Гость (15:05:48 11-09-2023) Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру пока... А зачем плодить голыдьбу? Кому эта биомасса нужна? Детей надо до ума доводить, а не плодиться бездумно, как кролики - авось, что из этого приплода вырастет.
01:07:54 12-09-2023
Гость (15:05:48 11-09-2023) Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру пока... Так возьмите ребенка из дет дома и поднимите. И не одного, а сразу несколько, чтобы план государства стабилизировать. своим примером. к чему других наставлять на путь истинный.
17:09:48 12-09-2023
Гость (15:05:48 11-09-2023) Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру пока... Для полноценного развития мне нужен и отец и мать
15:39:25 11-09-2023
Причины банальнее. Ну родишь, а кто с детьми сидеть будет? Надо работать (учиться). Сидеть дома могут себе позволить, у кого есть финансовая поддержка. Если не сложилось с грудным вскармливанием, то смесь баночка 800 г (3500-5000 руб./баночка на неделю). В поликлинике вот у нас нет участкового, как родили за 1ый месяц только один раз врача видели и то с чужого участка. Потом в месяц пришли на осмотр по врачам, такое в карточке прочли, что чуть ли ни каждый день ходила и что грудное вскармливание по требованию (хотя на смеси ребенок) и что самое интересное, что половые органы по женскому типу развиваются правильно, но у нас мальчик )))))))))))))
21:27:23 11-09-2023
Гость (15:39:25 11-09-2023) Причины банальнее. Ну родишь, а кто с детьми сидеть будет? Н... Родишь, будешь получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, потом в садик, ты на работу, а с ценой на смесь это конечно преувеличение в 10 раз. И многодетные не алкаши, что за дурацкий стереотип?!! Так что инфантильное поколение не особо хочет себя обременять... Вот и все, к сожалению
12:52:27 12-09-2023
TS (21:27:23 11-09-2023) Родишь, будешь получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 ... Я вот одного не могу понять,вам то какое не всё равно рожают люди или нет? Вот у меня 4 детей. Это огромный физический и моральный труд их вырастить нормальными людьми в нашей современной стране. Я лечу их сама, учу сама,потому что наше государство не может обеспечить нас ничем. Медицины нет,образования нет, цены растут,война! Какой дурак будет рожать сейчас детей? Чтобы что? Тут не понятно,что с тобой завтра будет, уж и про детей разговоров нет! Я физически ощущаю животный страх за жизнь своих детей в этой стране! Отсюда нужно бежать,спасая своё потомство,а не рожать детей! Здесь человеческая жизнь не значит ничего!
14:24:50 12-09-2023
Гость (12:52:27 12-09-2023) Я вот одного не могу понять,вам то какое не всё равно рожают...
14:50:15 12-09-2023
А зачем рожала а такой стране? (14:24:50 12-09-2023) ... так вы определитесь уже "надо рожать" или "зачем рожала"?)
23:28:21 11-09-2023
Гость (15:39:25 11-09-2023) Причины банальнее. Ну родишь, а кто с детьми сидеть будет? Н... Нам тоже писали - и на патронаж ходили чуть не через день. И то, и се. Я такие страницы из карточки повырывала, да позачеркнула. Врач пытался возмутиться, я ему быстро ответила, чья эта карточка и что я лжи в карточке ребенка не потерплю
17:21:46 11-09-2023
Коротко. Причины две. Не то время и не то место.
20:37:44 11-09-2023
Гость (14:44:57 11-09-2023) Не материальное положение и "нестабильность" виноваты, а изм... А это какие страны бедные с самой высокой рождаемость сейчас? В Африке живут уже лучше чем у нас уже.
21:35:59 11-09-2023
Когда будут давать семьям с 1 ребенком 1комнатную - социальное жилье, с 2мя детьми - 2х комнатную,а с 3мя 3х комнатную бесплатно,тогда и рожать начнут
23:14:13 11-09-2023
Гость (14:06:41 11-09-2023) О, Боже! Да при СССР в одной квартире по 3 поколения ж... Да прям. Мои родители получили квартиру как молодые специалисты. Родители мужа первые три года после окончания учебы и трудоустройства года три в общежитие жили, а потом тоже получили квартиру. Никто вместе с родителями не жил. Только работать надо было, а бездельникам квартиры не давали.
12:36:08 12-09-2023
Гость (23:14:13 11-09-2023) Да прям. Мои родители получили квартиру как молодые специали... Да прям. Мои родители молодые специалисты. Мама на бмз (12 лет стаж, пока завод не закрыли), папа на Трансмаше (34 года). Сейчас уже пенсионеры. С моего рождения 14 лет жили у бабушки вчетвером в зале в панельных хрущях, с тараканами и промерзающими окнами зимой. Родители стояли в очереди на квартиру оба. В итоге на 4-х опять панельная малосемейка с тараканами и промерзающими окнами однокомнатная 27 м2 за городом. Спасибо большое, это просто волшебно) вот бы опять в совочек. Не то, что я сейчас, уже 3 квартиры поменял, покупал, что хотел и где хотел, потому что есть возможность не только зарабатывать, но и тратить на что то, на то, что я сам выбираю и мне не нужны, как собаке подачки в виде квартиры "и так сойдет, скажи спасибо, заткнись и живи"
13:54:11 12-09-2023
А чтож ты такой ленивый, что не смог даже тараканов победить. Ая бы возвратился в "совок"! Мне нравилось тогда очень. Хотя и трудности были.Но скорее всего, было больше справедливости, было больше социалки. По работе всё зависело от человека: учился, постигал азы профессии, становился хорошим специалистом, тебя двигали по карьерной лестнице: повышался разряд рабочего, категорийность инженера и т.ж. А с этим поднимались и зарплаты.Можно было найти всегда работу по специальности.И на тебя не смотрели, особенно, если ты женщина, замужем ты или нет, есть дети или нет.Принимали и всё, тем более, если по распределению. К нам пришла молодая женщина на работу по направлению из ВУЗа. Устроилась, а на третий день ушла в декретный, получив причитающиеся ей деньги.И ни один начальник не сказал ей ни слова упрека.Нравилось, что в Барнаул при совке приезжали лучшие театры страны, причем, и из союзных республик.Приезжали даже из МОсквы, Ленинграда и Киева. ИТ билеты были доступны по цене. Даже очень большие эстрадные артисты приезжали, Киркоров у которых и в подметки не годится, и то были абсолютно доступны стоимости билетов для работающих и пенсионеров. Может, и сейчас хорошо, но тогда было лучше, потому что моё поколение было тогда молодым. За 40 лет работы на предприятии я ни разу не слышал жалоб от руководителей подразделений, что сотрудницы ушли в декретный отпуск. Наверно, при СССР и росло население, что люди были уверены в завтрашнем дне.По-моему, это главное. Уверенность в завтрашнем дне.
11:05:44 15-09-2023
Владимир В. (13:54:11 12-09-2023) А чтож ты такой ленивый, что не смог даже тараканов победить... вы внимательно прочитали, что я написал? Вы с младенчества с тараканами боретесь? Это в сосочке норм, чтоб младенцы тараканов побеждали или как?
23:15:41 11-09-2023
Прочитав комментарии - все готовы от злости друг друга сожрать ,но это и нужно западу .Сами себя изничтожим.Однозначно.Одни воруют непомерно ,другие сидят без копейки.Без духовной культуры - нет нации.
00:05:40 12-09-2023
Гость (15:05:48 11-09-2023) Внушил Запад девочкам что сначала саморазвитие, по миру пока... Мир, конечно, будет другой. Но не такой, как почему-то мерещится Вам в Ваших ностальгических фантазиях про прабабушек без стиральных машинок. Рожали, может, и по десять. А до репродуктивного возраста сколько доживали? Потому и рожали много, чтобы хоть кто-то остался. А часто никого не оставалось. И это только детская смертность, не считая любви отечества к войнам и монополии на спиртное. Удивительно, что вообще кто-то выжил. Особенно после Вашего любимого СССР, с голодомором и раскулачиванием. Не хочется про это помнить?
00:29:38 12-09-2023
Денег никогда не хватает, даже у миллиардеров, а способность рожать ограничена по времени. Делайте правильный выбор.
00:54:17 12-09-2023
Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и жизнь лучше чем у алиментщика. а во... Алименты - нищие копейки. Везде зарплата чёрная. а мать да, все деньги на детей и пропитание. Отличная перспектива.
02:18:12 12-09-2023
TS (21:27:23 11-09-2023) Родишь, будешь получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 ... Да, шикарное пособие до 1,5 лет. На все хватит. И на еду, иина одежду себе и ребенку, и на лекарства, и на развивашки, и на путешествия. Глядишь, и квартирку с машиной можно на это пособие прикупить. Красота!
06:52:22 12-09-2023
Блин... Причина одна: россиянские бабы зажрались. Никогда, слышишь меня дорогой читатель, НИКОГДА в истории Великорусского народа для баб за последние 10.000 лет не было и НЕ БУДЕТ таких благоприятных условий для деторождения. Войны, эпидемии, неурожаи и голодухи, барщина, нищета, антисанитария последние сто веков. Никаких 'материнских капиталов' и безплатные поли-клиник не было. Бабы на поле давали и рожали на поле, по Некрасову. Сейчас требуют, как старуха у Пушкина, быть столбовой дворянкой чтоб Золотая рыбка на посылках. Р Дорогие рашенбабы! желаете рожайте, желаете не рожайте, ваше тело - ваше дело... Но не нойте в интернетиках , что понаехали ироссиян щемят'. Их женщины нормальные, понимают своё природное предназначение, 'спасёшься чадородием', как по Библии или по басурманскому Курану. Dixi.
12:58:02 12-09-2023
Илья Александрович (06:52:22 12-09-2023) Блин... Причина одна: россиянские бабы зажрались. Никогда, ... Вот пусть тебе твоя баба в поле и рожает! А ездишь,ты наверное,не на гужевой повозке , и по воду не на реку ходишь?
13:05:13 12-09-2023
бабы может и зажрались, и свой взгляд на свою жизнь поменяли, и это их право, вообще-то. вопрос в другом - а мужики где? ходят, плачут, умоляют им детей нарожать? готовы их растить-воспитывать, обеспечивать, а не позаграницам саморазвитием заниматься? ну как бы давайте по взрослому - женщина рожает, а дальше за ребенка оба родителя отвечают, и финансами и временем. А если мужикам дети не нужны, то чего вы от баб хотите?
12:01:32 13-09-2023
Илья Александрович (06:52:22 12-09-2023) Блин... Причина одна: россиянские бабы зажрались. Никогда, ... Ахахаха, да, сейчас лучшее время, наконец-то женщины ищут мужчину, а не просто штаны. В условиях дефицита мужчин после войны, мужички принаглели и частью вообще деградировали. Помню, как мой дед вёл себя в обществе, как выглядел, как праздники проходили. И что сейчас вокруг.... От таких мужчин, которые ничего из себя не представляют, рожать не хочется
07:35:46 12-09-2023
Я не представляю жизни без детей, у нас с мужем трое, в ближнем окружении (друзья, соседи, в школе/детском саду) 15 семей многодетных на вскидку начитала. Все имеют средний достаток. Не просто, но если есть любовь, ответственность и расставлены приоритеты - денег хватает. На сигареты, спиртное и пр. мусор не тратим. Вчера картошку посадили, грибов насушили, соленья/варенье - бабушки делают))). Зато дети все дополнительно занимаются - английский, танцы, наука, театральная студия, спорт.
09:05:12 12-09-2023
Демографический провал в России уже наступил. Сейчас для того, чтобы уравнять количество умерших и рожденных, необходимо каждой детородной женщине родить по трех(!)-четырех детей. Каждой. Однако, даже из материалов вышепрмвеленной публикации видно, что порядка 30-40% женщин рожать не хотят. Это говорит лишь о том, что демографический кризис, начавшийся в девяностых годах, сейчас лишь усугубляется. Дальше будет только хуже, ибо никто всерьез не задумывается о том, сколько детей смогут родить те, которые сейчас сами рождаются. А их в разы меньше, чем надо для поддержания численности населения. Вывод прост. Позже, что Россия на грани вымирания. Или я не прав?
14:00:24 12-09-2023
Павел Владимирович (09:05:12 12-09-2023) Демографический провал в России уже наступил. Сейчас для то... Представьте теперь что будет лет через 30, 50, 100...
11:50:11 12-09-2023
Мужики пошли слабые в РФ приходится рассчитывать на себя и если повезёт на родителей. Маленькие зп и самое главное недоступное жильё как было в этом плане хорошо в СССР берите пример депутаты и не выдумывайте или повышайте капитал чтоб можно было купить кв
12:52:28 12-09-2023
Маргарита (11:50:11 12-09-2023) Мужики пошли слабые в РФ приходится рассчитывать на себя и е... Запятые научись ставить, поток сознания какой-то.
14:52:04 12-09-2023
Маргарита (11:50:11 12-09-2023) Мужики пошли слабые в РФ приходится рассчитывать на себя и е... Вы живёте в мире построенном мужчинами, вся эта гигантская инфраструктура построена и поддерживается в рабочем состоянии мужчинами, без вас без женщин эта цивилизация просуществует десятки лет без мужчин все загнеться через месяц максимум, встанет всё, самолёты, поезда, комбайны нефтяные вышки , угольные и урановые шахты, сотовая связь, интернет и даже ютуб и тик ток в котором вы пишете весь этот понос о том что нынче мужики слабые, что мужиков нормальных нет и всё такое прочее. Может быть у вас представление о мужчинах какое-то не такое, начитались любовных романов да насмотрелись бразильских да турецких сериалов и напяливаете этот шаблон на свою семью и на окружающих вас мужчин. Очки розовые снимите и посмотрите на факты реально. Дармоеды
15:35:05 12-09-2023
Николай (14:52:04 12-09-2023) Вы живёте в мире построенном мужчинами, вся эта гигантская и... все бы ничего, но мы не можем самого главного - рожать) проживем мы в своем мужском мире и через, лет так 50, все исчезнем с планеты, если они вообще рожать откажутся))) это тупо факт) какая то не очень перспектива
12:44:00 12-09-2023
Маргарита (11:50:11 12-09-2023) Мужики пошли слабые в РФ приходится рассчитывать на себя и е... Не в мужиках дело а в богатой стране все хотят жить без проблем
13:53:14 12-09-2023
Гость (12:44:00 12-09-2023) Не в мужиках дело а в богатой стране все хотят жить без проб... И много нас ,в богатой стране,сегодня живут без проблем?
13:09:26 12-09-2023
Судя по комментариям и оценкам этих комментариев можно сделать вывод, что большинство читателей Амика женщины. Амику предложение - выйти на улицы города с социологическим опросом на подобную тему, в равных пропорциях опросить и мужчин и женщин.
13:44:51 12-09-2023
Гость (17:22:14 11-09-2023) Я с вами согласна, квартиру при советской власти получишь го... Ну вот ничего подобного. Моя мать получила квартиру от завода в 29 лет. Двушку. Если бы не новые времена, получила бы 4 комнатную, как многодетная. Так что не надо ля-ля. Если работал ты дворником, то и квартиру ждёшь 20 лет.А на заводах давали быстрее.
14:34:49 12-09-2023
Гость (13:44:51 12-09-2023) Ну вот ничего подобного. Моя мать получила квартиру от завод... Родители бюджетники. В сов.время получили квартиру, когда мне было 3 года. Дом практически весь заселили учителями. Да, ещё у нас в подъезде были 3 семьи участников войны. В основном же соседи 25-30 лет с маленькими детьми, прямо и с младенцами несколькомесячными. В однушках жили одинокие учительницы))) Две из них вскоре вышли замуж.
15:21:11 12-09-2023
Вы о чем, писаки. Нет денег и ещё раз денег у народа. Правительство живёт за счёт народа, а народ сокращается. Мы хотим , чтобы это правительство было в нашей шкуре.
15:40:46 12-09-2023
Гость (14:00:24 12-09-2023) Павел Владимирович (09:05:12 12-09-2023) Демографичес... А чего представлять? Уже написан сценарий О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР Олдос Хаксли
16:36:02 12-09-2023
А многие женщины родить не могут. Медицина женщинам не помогает, либо требует больших финансовых вложений.
17:05:18 12-09-2023
Гос.задачи должно решать государство, а не отдельные граждане. Надо использовать опыт СССР до войны. Всё алименты платит государство. И всё демография попрёт. Всё просто.
18:21:51 12-09-2023
Я мужчина, скажу от себя. Давно пора сделать выплаты родившим матерям первые 3-4 года не менее 50 тыс на ребёнка, стыдно жить в такой богатой стране, но где детей и пенсионеров кидают через одно место… стыдно!!
23:10:05 12-09-2023
Родили бы и четвертого, но надоело продукты покупать на кредитную карту. Долг по ней всё больше и больше. Стыдно смотреть родственникам в глаза - всем должен. Мы с женой не пьём и не курим (вообще). Мороженное и лимонад - в радость, пару раз в месяц. Просроченные продукты в Светофоре - это уже норма.
02:00:58 13-09-2023
с такими ценами на жизнь остаётся иметь дело только с проституткой.Какая семья? Какие дети? Теперешние дамы не хотят связывать свою судьбу с честным мужиком работающего за гроши,а грабить банк и получить пулю- не вариант.
02:18:00 13-09-2023
Я мужчина, зарплата 50 тр. на заводе, но не у станка. Те кто сидит в офисе, бумаги перекладывают, те получают по 150 - 300 тр.... Разница офигеная. Считают они что рабочим человек это что то низшее, и платить ему надо копейки, и пусть он там у станков стоит, Грузчмком там внизу работает, главное что они там в цеху... Грязном, с запахами, с сильным шумом... Фуу этих рабочих, вот за что им платить. То ли дело мы в администрации сидим в офисе, тут и чай есть и туалет на каждом этаже, не то что у них на весь цех 1 общий туалет. У нас тут моют и мусор выкидывает, мы достойны сидеть на мягких креслах с хорошими столами. К чему все это я... А ктому что многие считают что рабочии класс не должен получать хорошо, а офисные должны. Они типо вышку получали типо заканчивались институты и тп... А не то что эти... Училища и техникумы. Так вот многие мужики из этих рабочих, а женщин в цехах намного меньше. За то в офисах смотрю на оборот. Вы извините меня, тоже идите по работайте в цеху, и я посмотрю останутся ли у вас силы потом на детей и тп. При этом ещё зп получите в 3 раза меньше чем сидите у себя в администрации. Нашему правительству нужно менять все в трудовом законодательстве, и менять оплату труда в зависимости от востребования. Сейчас не нужны офисные, сейчас нужен рабочии класс, вот они и должны сейчас получать по 150 - 300, а в администрации как раз 50-100... Это когда компьютеров не было, в ручную считали и чертили на бумаге, у них работы было. Теперь же бухгалтера могут даже не ездить с горами бумаг в налоговую и другие органы для отчётов, сидя за компом удалённо все отправлять. Не хочу детей, в такой стране где мне платят на заводе 50 тр., где АО "Предприятие" прибовляют в год 1000 - 1500 рублей, при инфляции реальной в 10-20 процентов. Мне на себя этих денег не хватает, потому что все дорого, а как я на эти деньги девчонку себе найду? Хорошо если она нормальная сама поймёт и будет ещё сама платить, но таких мало, и мне как мужчине тоже не приятно быть на содержании только у неё. Неее ребята, либо вы поднимаете зарплаты, на данный момент я считаю что зп должна быть в районе 100 тр как минимум, либо так и будет у нас демографией. У нас идёт очень сильная раз балансировка, одни получают слишком много, директора, акционеры, руководители, золотые офисные парашютисты, депутаты, блатные сыночки и дочки, а другие получают слишком мало.. Грузчики, кладовщики, касиры, водилы и тп.. Советский союз просто ввёл определённые нормы, где каждый получал не больше пропианого, и не дай бог кто то получил официально больше положенного, для этого должны быть резкие основания, в плоть до проверок. А сейчас директора получают миллионы, создают подставные фирмы, с дружками согласовывают схемы вывода средств и прибыли, дочки сыночки сидят на тёплых местах в носу крвыряют и получают 4 раза больше обычного рабочего. Так увы система изнутри гниёт страшно... Просто через СМИ нам втирают как все хорошо, какая средняя типо зп... И как вообще мы всех начинаем побеждать.
10:09:20 13-09-2023
Саша85 (02:18:00 13-09-2023) Я мужчина, зарплата 50 тр. на заводе, но не у станка. Те кто... Спасибо за Ваш глубокомысленный ,содержательный комментарий.Если вы рабочий и так мыслите ,то у нас не всё потеряно.Я считаю что данная ситуация с нашим положением и жизнью определяется нынешней политикой нашей власти.Все эти противоречия,вся эта рознь порождены навязанной нам капиталистической системой,которая сформировала класс эксплуататоров живущих за счёт присвоения прибавочной стоимости созданной наёмным трудом,эксплуатации природных и иных ресурсов принадлежащих всему народу.Все эти владельцы,однажды волею судьбы ухватившие собственность и вкусившие прелесть доходов теперь зубами будут держаться за неё.И таким образом ,общество у нас поделилось на тех ,кто концы с концами еле сводит и на тех ,кто с жиру бесятся.Здесь ,у нас ,это явление приобрело более острый характер и более уродливые формы.Каких то мер по уравновешиванию положения в нашем обществе я не наблюдаю,наоборот ,по моему,всё усугубляется.Отсюда все наши проблемы.
18:37:10 13-09-2023
Саша85 (02:18:00 13-09-2023) Я мужчина, зарплата 50 тр. на заводе, но не у станка. Те кто... А кто Вам мешает подготовиться, поступить в вуз, отучиться и тоже стать работником офиса? Сменить цех на кабинет, так сказать. Просто инженер может выполнить любую работу, которую делает рабочий, но вот рабочий не сможет сделать инженерные расчеты и спроектировать что-то новое. За это и платят больше денег, за квалификацию. И при СССР так было, лучших инженеров вербовали на предприятия ВПК с большими зарплатами и в закрытые НИИ. Учитесь, продвигайтесь, улучшайте свою жизнь - все в ваших руках.
08:58:57 14-09-2023
Житель (18:37:10 13-09-2023) А кто Вам мешает подготовиться, поступить в вуз, отучиться и... Хочу вам ответить за Сашу 85 ,да простит меня народ честной.Сейчас другое время ,не то советское ,где можно было запросто учиться и менять свой статус.А сейчас чтобы учиться надо и денежки немалые заплатить и время и силы .И у каждого, в связи с такой жизнью,много иных препятствий и обстоятельств.Это раньше были открыты пути и дороги для собственного совершенствования ,теперь для весьма многих эти возможности закрыты.И даже выучившись,нет никаких гарантий ,что ты будешь на хорошем месте и с хорошей зарплатой.Незавидное положение учителей,врачей да и инженеров подтверждает это.
02:46:51 13-09-2023
Анна (13:33:36 11-09-2023) Ежу понятно, что большинство не рожает из-за нехватки денег.... Большинство не рожает из-за нехватки денег. И если бюджетник ещё какие-то копейки от государства получает (на которые тоже не прокормить ребенка), то частнику и те копейки не положены. Зачем на высоком уровне мусолят тему демографического кризиса, когда сами же создают все условия для этого кризиса. Женщина с начала беременности и хотя бы 3 года после рождения ребенка должна быть защищена государством. Тогда и рожать не страшно.
08:00:55 13-09-2023
На счёт мужчин конечно правы, не все но большинство оставив семью абсолютно не помогают и делают лишь вид для приставов, как пишут некоторые, что у них же ещё дети есть, а кто ж заставляет рожать ещё если и одного обеспечить не хотят или не могут? А женщине выжить с ребёнком в наше время высокой инфляции практически невозможно, только если родители поддерживают и работа прибыльная, поэтому и не рожают нет средств
10:03:34 13-09-2023
Гость (22:20:49 12-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Дети наши когда их мама правильно воспитает. А когда против тебя настраивают это просто спиногрызы. Если развелись то не ждите что такая женщина правильно воспитает.
12:40:58 13-09-2023
Рожать чтоб они мучились.? При такой жизни? Только если не в россии!
13:13:39 13-09-2023
Предоставьте родившей квартиру и рождаемость прыгнет в два раза.
16:09:16 13-09-2023
Мария (01:36:14 12-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... Я жил в однушке, женился, дети, поехал на вахты, продал однуху, купил треху, жена разлюбила и трёха в браке пополам. Теперь я опять в однухе и жена с квартирой. Учись))
18:08:45 13-09-2023
.. (10:39:25 13-09-2023) Гость (19:36:01 11-09-2023) ха-ха, ха-ха. алименты и ж... А бывшие жены подают на алименты в твёрдой денежной сумме ,и без разницы з/п ,арест на карты, имущество+долг по 20-30 тр в месяц капает.
19:25:39 13-09-2023
Если всё упирается в денежный вопрос и мнение что рожать будут только имея обеспеченную жизнь, то как же тогда Индия, большинство жителей которой вряд ли можно назвать обеспеченными, но при этом они нация #1 по численности . И наоборот Европа, жители которой живут более обеспеченно, но у которых демография сильно стремится вниз. Что то тут не сходится с денежным вопросом. Женщина, которая по настоящему хочет ребёнка будет рожать его вне зависимости от своего финансового состояния. Поэтому думаю что вопрос денег конечно имеет значение, но он сильно преувеличен. А вот ювенальные технологии, которые к сожалению на практике имеют место быть, отсутствие реальной поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации со стороны опеки, заставляет задуматься и опасаться за свою семью и возможно будущих, ещё, нерождённых детей
20:57:40 16-09-2023
Н (19:25:39 13-09-2023) Если всё упирается в денежный вопрос и мнение что рожать буд... Сравнили Индию, где по климату не нужны ни одежда, ни еда в холодное время года. Спят на улице. Вы не замечали, что когда холодает, есть хочется сильнее? А сколько стоит осенне-зимняя одежда?
23:26:34 13-09-2023
Насмотрелись телевозора, все хотят иметь всё и ничего не делать. А дети - баласт. Время антигероев. И подонков. Да и родители -баласт.Как и пенсионеры.А всё политика государства. Какого? Конечно же это Африка!)))