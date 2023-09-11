Россиянки назвали главные причины отказа от рождения детей

Ситуация не ведет к тому, что в ближайшее время в стране случится демографический взрыв

11 сентября 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Почти 40% россиянок отказываются от рождения детей в ближайшие пять лет, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме.

Материальное положение и жилищные условия – самый популярный барьер (39%), из-за которого женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет.

"Порядка 38% – нет стабильности в жизни, негативная политическая ситуация в стране", – назвал еще одну причину Абрамов на конференции "Народосбережение в основе социально-культурного развития России".

37% россиянок репродуктивного возраста не хотят рожать, поскольку у них уже есть дети.

36% женщин не планируют детей в ближайшие пять лет, потому что хотят еще немного повзрослеть для такого решения.

"Ситуация, по нашим данным, не ведет к тому, чтобы в ближайшее время у нас случился демографический взрыв", – подчеркнул Абрамов.

Ранее большинство россиян одобрили продажу таблеток для прерывания беременности.