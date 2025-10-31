Российские банки без предупреждения начали менять условия кредитов

Изменениям могут подвергнуться график платежей, срок кредита и его процентная ставка

31 октября 2025, 22:30, ИА Амител

Доллар. Деньги. Курс валют / Фото: amic.ru

Клиенты российских банков начали жаловаться на то, что финансовые организации в одностороннем порядке меняют условия по уже действующим кредитным договорам. По данным "Известий", заемщиков не уведомляют и не спрашивают согласия, когда корректируют график платежей, увеличивают срок кредита и, как следствие, общую сумму переплаты.

Часто изменения касаются и процентной ставки. Это происходит, когда заемщик теряет право на льготы – например, после отключения платного сервисного пакета, который обеспечивал скидку по процентам. Иногда отключение происходит автоматически, если клиент нарушает условия договора. В таких случаях формально банк имеет право пересмотреть условия, однако для заемщиков это становится неожиданностью.

«К нам все чаще обращаются клиенты, столкнувшиеся с односторонним изменением условий. Это уже не единичные случаи», – рассказал управляющий партнер юркомпании "Провъ" Александр Киселев.

Как пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов, даже незначительная просрочка может стать основанием для повышения ставки. Других законных способов менять условия кредита без участия клиента у банков нет.

По словам гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, вернуть прежние условия после утраты льготного статуса практически невозможно. Даже если заемщик устранил нарушение, договор продолжает действовать уже на новых, менее выгодных для него условиях.

Ранее глава ЦБ Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь 2026 год. Немедленного снижения ставок по кредитам после уменьшения ключевой ждать не стоит.