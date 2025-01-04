Российские банки запустят социальные вклады до середины 2025 года

Сумма вклада не будет превышать 50 тысяч рублей

04 января 2025, 14:50, ИА Амител

Наличные деньги (рубли) / Фото: amic.ru

Крупнейшие российские банки запустят социальные вклады до 1 июля 2025 года. Ставки по ним сделают выгоднее, чем по обычным, сумма не будет превышать 50 тысяч рублей. Разработают социальный вклад для людей с невысокими доходами, которые пользуются государственной поддержкой. Критерии нового финансового продукта будут отражены в законе. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на участников рынка.

В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили, что такой вклад действительно разрабатывается. Правда, о конкретных ставках там пока ничего не сказали и отметили, что при текущих изменениях на рынке к дате запуска вклада ситуация (в том числе и ключевая ставка) может измениться.

Издание отмечает, что процентная ставка по такому вкладу будет ориентироваться на доходность внутри конкретного банка. Как правило, она равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов, не включая вклады по некоторым акциям.

Социальный вклад планируется запустить до 1 июля 2025 года. Банк России уже предложил для него ставку 30%. Также для оформления вклада нужно быть новым клиентом и не держать деньги в банке больше чем 180 дней.

Вклад можно будет в любой момент пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий. Обычно же по вкладам с такой опцией ставки гораздо ниже. Проценты будут выплачиваться каждый месяц на указанный клиентом счет.

Договор по социальному вкладу можно будет оформить через "Госуслуги". В Банке России заверили, что открытие вклада будет быстрым и безопасным.

Гражданин сможет оформить только один социальный вклад, банк сможет отследить это с помощью специального реестра. При этом социальные вклады будут только в 13 системно значимых банках. Остальные должны будут запустить их только с 1 января 2027 года.