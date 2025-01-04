Российские банки запустят социальные вклады до середины 2025 года
Сумма вклада не будет превышать 50 тысяч рублей
04 января 2025, 14:50, ИА Амител
Крупнейшие российские банки запустят социальные вклады до 1 июля 2025 года. Ставки по ним сделают выгоднее, чем по обычным, сумма не будет превышать 50 тысяч рублей. Разработают социальный вклад для людей с невысокими доходами, которые пользуются государственной поддержкой. Критерии нового финансового продукта будут отражены в законе. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на участников рынка.
В пресс-службе Альфа-Банка подтвердили, что такой вклад действительно разрабатывается. Правда, о конкретных ставках там пока ничего не сказали и отметили, что при текущих изменениях на рынке к дате запуска вклада ситуация (в том числе и ключевая ставка) может измениться.
Издание отмечает, что процентная ставка по такому вкладу будет ориентироваться на доходность внутри конкретного банка. Как правило, она равна максимальной ставке по вкладу до года для розничных клиентов, не включая вклады по некоторым акциям.
Социальный вклад планируется запустить до 1 июля 2025 года. Банк России уже предложил для него ставку 30%. Также для оформления вклада нужно быть новым клиентом и не держать деньги в банке больше чем 180 дней.
Вклад можно будет в любой момент пополнить и при необходимости снять с него деньги без уменьшения процентной ставки и комиссий. Обычно же по вкладам с такой опцией ставки гораздо ниже. Проценты будут выплачиваться каждый месяц на указанный клиентом счет.
Договор по социальному вкладу можно будет оформить через "Госуслуги". В Банке России заверили, что открытие вклада будет быстрым и безопасным.
Гражданин сможет оформить только один социальный вклад, банк сможет отследить это с помощью специального реестра. При этом социальные вклады будут только в 13 системно значимых банках. Остальные должны будут запустить их только с 1 января 2027 года.
14:56:05 04-01-2025
Несовсем понятен смысл таких копеечных вкладов даже с большим процентом
16:32:57 05-01-2025
Гость (14:56:05 04-01-2025) Несовсем понятен смысл таких копеечных вкладов даже с больши... Смысл: чтобы бедные люди лишились льгот - детские пособия, субсидии на ЖКХ и тд, где при расчёте учитывается доход человека. При оформлении льготы на следующий период доход от вклада сделает человека "богатым", следовательно в пособии человеку будет отказано. Экономия денежных средств государства
15:56:28 04-01-2025
Очень соблазнительное предложение, но я не доверяю банку.
19:49:20 04-01-2025
- "Разработают социальный вклад для людей с невысокими доходами, которые пользуются государственной поддержкой." ------- Фантастика! Как можно притащить деньги в банк, когда невысокие доходы и чтобы не кинуть копыта, государство еще немного доплачивает? "Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки — иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки ..."
20:03:22 04-01-2025
Пусть Греф в очко себе эти "вклады" засунет@@@
09:03:29 05-01-2025
зарплата МРОТ 22 т. - вклад от 50 т. - гениально!
18:33:59 06-01-2025
Гость (09:03:29 05-01-2025) зарплата МРОТ 22 т. - вклад от 50 т. - гениально!... вклад ДО 50 000 р. читай умник. Доход 15000 в год или 1250 р в месяц. Отдыхай.