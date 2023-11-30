Российские сайты удалят авторизацию через Google и Apple ID с 1 декабря
Использовать иностранную почту в качестве логина по-прежнему будет можно
30 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Российские сайты удалят кнопки входа через Google, Apple ID и другие зарубежные системы авторизации с 1 декабря, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
В телеграм-канале он отметил, что ГД приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года периода, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация через иностранные сервисы.
"Важно отметить, что мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать", – подчеркнул он.
Также парламентарий отметил, что "существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом". По его словам, на российские сервисы переезжать нужно, но закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина.
Ранее Антон Горелкин предложил мобильным операторам отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы не изнашивать оборудование.
13:41:00 30-11-2023
Иногда кажется, что регулирование цифровой отрасли осуществляется или шизофрениками, или латентными эээ... врагами России. Вот вам пример- навязчивое желание засунуть везде, где только можно и нельзя сервисы Яндеха... Мимикрируя под "российскую" компанию, Яндех вовсю выдаёт на ссылки на антироссийский и антирусский контент. Почему? Чем Яндех лучше того же шестицветного Гуголя?
15:24:38 30-11-2023
Гость (13:41:00 30-11-2023) Иногда кажется, что регулирование цифровой отрасли осуществл... Каждый делает своё, что Яндекс, что Гугл. Каждому пользователю тоже, своё. Для решения каких - то проблем и задач, что-то более, а что-то менее подходит. Это точно так же, как нужно пользоваться несколькими браузерами, а не одним.
08:15:42 01-12-2023
Гость (15:24:38 30-11-2023) Каждый делает своё, что Яндекс, что Гугл. Каждому пользоват... Речь не об этом. Ресь о том, что Яндеху с рук сходит то, за что Гуголь наказывают.