Российские сайты удалят авторизацию через Google и Apple ID с 1 декабря

Использовать иностранную почту в качестве логина по-прежнему будет можно

30 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские сайты удалят кнопки входа через Google, Apple ID и другие зарубежные системы авторизации с 1 декабря, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

В телеграм-канале он отметил, что ГД приняла в первом чтении законопроект о продлении до 1 января 2025 года периода, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация через иностранные сервисы.

"Важно отметить, что мораторий коснется только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать", – подчеркнул он.

Также парламентарий отметил, что "существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом". По его словам, на российские сервисы переезжать нужно, но закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина.

Ранее Антон Горелкин предложил мобильным операторам отменить безлимитный доступ к YouTube, чтобы не изнашивать оборудование.