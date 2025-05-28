В Московской области повреждены три жилых дома, пострадавших нет

28 мая 2025, 13:38, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников на Московскую область / Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В ночь на 28 мая над 13 регионами России уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая по московскому времени российские силы ПВО ликвидировали беспилотники над следующими субъектами страны:

Московская область;

Брянская область;

Белгородская область;

Владимирская область;

Воронежская область;

Ивановская область;

Калужская область;

Курская область;

Орловская область;

Рязанская область;

Смоленская область;

Тверская область;

Тульская область.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале уточнил, что в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА. Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены три жилых дома в селе Троицкое – по улице Новой и в СНТ "Мичуринец". Никто из местных жителей не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Жителям всех домов, получивших повреждения, окажут необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, для обеспечения безопасности до 07:15 утра вводили временные ограничения на работу московских аэропортов. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты.