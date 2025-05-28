НОВОСТИПроисшествия

Российские силы ПВО сбили 296 беспилотников над 13 регионами страны

В Московской области повреждены три жилых дома, пострадавших нет

28 мая 2025, 13:38, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников на Московскую область / Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева
Последствия атаки беспилотников на Московскую область / Фото: Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

В ночь на 28 мая над 13 регионами России уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая по московскому времени российские силы ПВО ликвидировали беспилотники над следующими субъектами страны:

  • Московская область;
  • Брянская область;
  • Белгородская область;
  • Владимирская область;
  • Воронежская область;
  • Ивановская область;
  • Калужская область;
  • Курская область;
  • Орловская область;
  • Рязанская область;
  • Смоленская область;
  • Тверская область;
  • Тульская область.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале уточнил, что в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА. Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены три жилых дома в селе Троицкое – по улице Новой и в СНТ "Мичуринец". Никто из местных жителей не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Жителям всех домов, получивших повреждения, окажут необходимую помощь и поддержку.

Кроме того, для обеспечения безопасности до 07:15 утра вводили временные ограничения на работу московских аэропортов. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты.

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Минобороны: над регионами РФ уничтожили 112 украинских дронов за три часа

Самое большое количество беспилотников уничтожили над Брянской областью
НОВОСТИПроисшествия
Россия Беспилотники

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:03:49 28-05-2025

Вот молодцы. А что там над регионами Украины?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:19 28-05-2025

Главное что сбили! У противника опять убытки.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
7475

14:24:32 28-05-2025

Гость (14:13:19 28-05-2025) Главное что сбили! У противника опять убытки.... Убытки? Ну а три разрушенных дома это тогда прибыль получается?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:28 28-05-2025

7475 (14:24:32 28-05-2025) Убытки? Ну а три разрушенных дома это тогда прибыль получает... Да нет, понятно, что все эти БПЛА не стоили как ракеты, которые их сбили.
Гораздо важнее, что такие тупые атаки помогают совершенствованию алгоритмов противодействия этим атакам, И тут, как ни крути, у РФ колоссальный опыт. А у небратьев только бандера да паляниця. Да татухи, которые надо отмывать в ваннах смертной кислотой...

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:22:09 28-05-2025

Пока гнездо цело, "птички" так и будут летать, они свои выпускают, да и запад их миллионы им передал.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

15:39:54 28-05-2025

ППШариков (15:22:09 28-05-2025) Пока гнездо цело, "птички" так и будут летать, они свои выпу...
Папаша, если бы украинское правительство хотели разбомбить, то сделали бы это давно. Но все эти слова про денацификацию и смену руководства - лишь громкие лозунги для плебса. На фоне войны богатые стали только богаче, а мнение остальных никого не волнует

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:57:15 28-05-2025

Sic semper tyrannis (15:39:54 28-05-2025) Папаша, если бы украинское правительство хотели разбомби... Ключевое слово "если бы"... советская авиация начала бомбить Берлин в августе 41 года.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:48 28-05-2025

ППШариков (15:57:15 28-05-2025) Ключевое слово "если бы"... советская авиация начала бомбит... То было другое время. В настоящее капиталисты всех стран объединяются. Редко когда правительства их по лбу щëлкает.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:27:22 28-05-2025

Гость (16:13:48 28-05-2025) То было другое время. В настоящее капиталисты всех стран объ... Время может и другое, а задачи остались прежние, уничтожение врага в его логове.

  -14 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров