Российские силы ПВО сбили 296 беспилотников над 13 регионами страны
В Московской области повреждены три жилых дома, пострадавших нет
28 мая 2025, 13:38, ИА Амител
В ночь на 28 мая над 13 регионами России уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
С 21:00 27 мая до 07:00 28 мая по московскому времени российские силы ПВО ликвидировали беспилотники над следующими субъектами страны:
- Московская область;
- Брянская область;
- Белгородская область;
- Владимирская область;
- Воронежская область;
- Ивановская область;
- Калужская область;
- Курская область;
- Орловская область;
- Рязанская область;
- Смоленская область;
- Тверская область;
- Тульская область.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале уточнил, что в Подмосковье за ночь сбили 42 БПЛА. Глава региона добавил, что в результате атаки были повреждены три жилых дома в селе Троицкое – по улице Новой и в СНТ "Мичуринец". Никто из местных жителей не пострадал.
На месте работают экстренные службы. Жителям всех домов, получивших повреждения, окажут необходимую помощь и поддержку.
Кроме того, для обеспечения безопасности до 07:15 утра вводили временные ограничения на работу московских аэропортов. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский не принимали и не выпускали самолеты.
14:03:49 28-05-2025
Вот молодцы. А что там над регионами Украины?
14:13:19 28-05-2025
Главное что сбили! У противника опять убытки.
14:24:32 28-05-2025
Гость (14:13:19 28-05-2025) Главное что сбили! У противника опять убытки.... Убытки? Ну а три разрушенных дома это тогда прибыль получается?
15:20:28 28-05-2025
7475 (14:24:32 28-05-2025) Убытки? Ну а три разрушенных дома это тогда прибыль получает... Да нет, понятно, что все эти БПЛА не стоили как ракеты, которые их сбили.
Гораздо важнее, что такие тупые атаки помогают совершенствованию алгоритмов противодействия этим атакам, И тут, как ни крути, у РФ колоссальный опыт. А у небратьев только бандера да паляниця. Да татухи, которые надо отмывать в ваннах смертной кислотой...
15:22:09 28-05-2025
Пока гнездо цело, "птички" так и будут летать, они свои выпускают, да и запад их миллионы им передал.
15:39:54 28-05-2025
ППШариков (15:22:09 28-05-2025) Пока гнездо цело, "птички" так и будут летать, они свои выпу...
Папаша, если бы украинское правительство хотели разбомбить, то сделали бы это давно. Но все эти слова про денацификацию и смену руководства - лишь громкие лозунги для плебса. На фоне войны богатые стали только богаче, а мнение остальных никого не волнует
15:57:15 28-05-2025
Sic semper tyrannis (15:39:54 28-05-2025) Папаша, если бы украинское правительство хотели разбомби... Ключевое слово "если бы"... советская авиация начала бомбить Берлин в августе 41 года.
16:13:48 28-05-2025
ППШариков (15:57:15 28-05-2025) Ключевое слово "если бы"... советская авиация начала бомбит... То было другое время. В настоящее капиталисты всех стран объединяются. Редко когда правительства их по лбу щëлкает.
16:27:22 28-05-2025
Гость (16:13:48 28-05-2025) То было другое время. В настоящее капиталисты всех стран объ... Время может и другое, а задачи остались прежние, уничтожение врага в его логове.