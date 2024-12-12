Российские банки сократили средний срок кредитов наличными и удлинили ипотеку

Изменения происходят на фоне высокой ключевой ставки

12 декабря 2024, 13:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Российские банки на фоне высоких ставок сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев в ноябре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные кредитного агентства "Скоринг бюро".

Значение достигло минимума с марта 2022 года – тогда срок возврата средств по кредиту урезали до 25 месяцев. А срок выдаваемых кредитов наличными сокращается четыре месяца подряд – еще в июне он составлял 72 месяца.

При этом время на возврат ипотеки растет – в ноябре показатель достиг 330 месяцев, или 27,5 года. За месяц показатель увеличился на пять лет и десять месяцев, чего не было на финансовом рынке с 2020 года.