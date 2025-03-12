Shot: российские военные дошли до здания администрации Суджи

Со слов источников, большая часть украинских солдат покидает Курскую область

12 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие закрепляются возле здания администрации Суджи в Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источники.

"Мы уже у здания администрации в центре города", – рассказал Shot один из бойцов ВС РФ.

По информации Telegram-канала, сейчас на месте находятся подразделения в составе 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го полка.

Со слов источников, бои в городе продолжаются непрерывно, и большая часть украинских солдат покидает Курскую область. Как утверждают российские военные, оставшиеся бойцы ВСУ пытаются оказать сопротивление, но их активно уничтожают штурмовики с помощью дронов.