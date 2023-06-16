Российским клиникам не хватает вакцины от кори
Перебои наблюдаются с импортным препаратом MMP-II
16 июня 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В российских частных клиниках возник дефицит вакцин от кори. Об этом сообщает ОСН.
Резкий рост потребности зафиксировали в частных клиниках России. Отечественную моновакцину производства российского "Микрогена" можно получить лишь в нескольких клиниках Санкт-Петербурга. Перебои наблюдаются с импортным препаратом MMP-II.
При этом отмечается, что сотрудников некоторых предприятий обязывают вакцинироваться.
Бывший главный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что ежегодно потребность в вакцине составляет по меньшей мере 4-4,5 миллиона доз препарата.
09:18:03 16-06-2023
Так у нас же импортозамещение, и все есть. Зачем нам это низкопоклонство и западная вакцина? Да и вообще - в прекрасной какраньшии никаких болячек не было, все были здоровы и счастливы, рожали по 20 детей и не жаловались. Лучше бы в церковь сходили, чем прививки ставить, а то разнылись.
11:13:40 16-06-2023
Аналоговнет