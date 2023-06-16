Российским клиникам не хватает вакцины от кори

Перебои наблюдаются с импортным препаратом MMP-II

16 июня 2023, 07:35, ИА Амител

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В российских частных клиниках возник дефицит вакцин от кори. Об этом сообщает ОСН.

Резкий рост потребности зафиксировали в частных клиниках России. Отечественную моновакцину производства российского "Микрогена" можно получить лишь в нескольких клиниках Санкт-Петербурга. Перебои наблюдаются с импортным препаратом MMP-II.

При этом отмечается, что сотрудников некоторых предприятий обязывают вакцинироваться.

Бывший главный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что ежегодно потребность в вакцине составляет по меньшей мере 4-4,5 миллиона доз препарата.