Как правильно выдавливать прыщи, чтобы не умереть?
Чтобы выдавить прыщ, нужно учесть множество нюансов. Иначе это может быть смертельно опасно
07 июня 2023, 12:17, ИА Амител
Прыщи – страшный сон многих людей, особенно в подростковом возрасте. Что с ними только ни делают: и протирают спиртом (мол, чтобы подсушить), и выдавливают.
А вы знали, что выдавливание прыщей может быть крайне опасно и способно привести к непредсказуемым последствиям? Рассказываем почему.
В каких случаях выдавливать прыщи категорически запрещено?
В любых. Самостоятельно прыщи лучше вообще не выдавливать. Как говорили наши бабушки: "Меньше трогайте лицо руками".
"Надо взять за правило – никогда не выдавливать высыпания на лице. Это очень опасный участок <...> потому что на нём находятся придаточные пазухи носа и рядом – мозговые оболочки. Если инфекция попадёт туда, то у человека может развиться тяжелейшее воспаление с непредсказуемым исходом", – объяснил "Известиям" врач общей практики Денис Прокофьев.
И что, выдавливать прыщи правда настолько опасно?
Да. Особенно опасно выдавливать прыщи в зоне носогубного треугольника (его даже называют "треугольником смерти"). На этом участке кровеносные сосуды соединяются с венами и артериями головного мозга, и манипуляции на нём могут привести к плачевным последствиям.
В частности, капсулы с гнойным содержимым могут попасть в эти сосуды и тогда возникает высокий риск сепсиса. Это, в свою очередь, чревато летальным исходом.
"Всё дело в анатомическом строении и расположении кровеносных сосудов, которые напрямую сообщаются с центральными венами и артериями головного мозга. Так, инфекция, развивающаяся в этой зоне, достаточно быстро достигает жизненно важных участков мозга и может приводить к летальному исходу", – отметила дерматоонколог, косметолог Наталия Жовтан.
Где еще, кроме носогубного треугольника, нельзя выдавливать прыщи?
Еще одна опасная зона – углубления у крыльев носа.
"Артерия в этой области залегает почти у костного края. Чтобы проводить процедуры в этой зоне, нужно владеть знаниями анатомии, помнить о правилах первой помощи при возникновении ишемии (локального снижения кровотока). Ведь в этой ситуации драгоценны первые минуты", – говорит Жовтан.
Что же делать с прыщами, если давить их самому нельзя?
Лучше всего обратиться за помощью к дерматологу с многолетним опытом и правом на определённые процедуры. А вот заниматься самолечением эксперты не рекомендуют.
А если вы все-таки решили выдавить прыщ самостоятельно, то необходимо соблюдать некоторые рекомендации:
- перед выдавливанием прыща тщательно вымойте руки с мылом и обработайте антисептиком, спиртом или хлоргексидином;
- слегка проткните головку прыща стерильной иглой, чтобы при нажатии содержимое закупоренной поры не ушло под кожу. Это может спровоцировать ещё большее воспаление;
- обмотайте пальцы стерильными салфетками, бинтом или ватным диском;
- надавите на основание прыща, захватив небольшую складку кожи;
- аккуратно выдавите прыщ. Если субстанция выходит с лёгкостью, то, значит, вы всё делаете правильно.
13:06:19 07-06-2023
никак
15:16:33 07-06-2023
Редакция, забыли дописать: "Здесь могла быть Ваша реклама"!!!!!)))))) Тем более, что ни в одной городской поликлиники (больнице) нет дерматологов, не считая АКДЦ и то там платный прием! Дык че всем поголовно помирать от прыщей!?
16:54:01 07-06-2023
Нужно обратиться к персональному менеджеру.