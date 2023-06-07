Чтобы выдавить прыщ, нужно учесть множество нюансов. Иначе это может быть смертельно опасно

07 июня 2023, 12:17, ИА Амител

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Прыщи – страшный сон многих людей, особенно в подростковом возрасте. Что с ними только ни делают: и протирают спиртом (мол, чтобы подсушить), и выдавливают.

А вы знали, что выдавливание прыщей может быть крайне опасно и способно привести к непредсказуемым последствиям? Рассказываем почему.

1 В каких случаях выдавливать прыщи категорически запрещено? В любых. Самостоятельно прыщи лучше вообще не выдавливать. Как говорили наши бабушки: "Меньше трогайте лицо руками". "Надо взять за правило – никогда не выдавливать высыпания на лице. Это очень опасный участок <...> потому что на нём находятся придаточные пазухи носа и рядом – мозговые оболочки. Если инфекция попадёт туда, то у человека может развиться тяжелейшее воспаление с непредсказуемым исходом", – объяснил "Известиям" врач общей практики Денис Прокофьев.

2 И что, выдавливать прыщи правда настолько опасно? Да. Особенно опасно выдавливать прыщи в зоне носогубного треугольника (его даже называют "треугольником смерти"). На этом участке кровеносные сосуды соединяются с венами и артериями головного мозга, и манипуляции на нём могут привести к плачевным последствиям. В частности, капсулы с гнойным содержимым могут попасть в эти сосуды и тогда возникает высокий риск сепсиса. Это, в свою очередь, чревато летальным исходом. "Всё дело в анатомическом строении и расположении кровеносных сосудов, которые напрямую сообщаются с центральными венами и артериями головного мозга. Так, инфекция, развивающаяся в этой зоне, достаточно быстро достигает жизненно важных участков мозга и может приводить к летальному исходу", – отметила дерматоонколог, косметолог Наталия Жовтан.

3 Где еще, кроме носогубного треугольника, нельзя выдавливать прыщи? Еще одна опасная зона – углубления у крыльев носа. "Артерия в этой области залегает почти у костного края. Чтобы проводить процедуры в этой зоне, нужно владеть знаниями анатомии, помнить о правилах первой помощи при возникновении ишемии (локального снижения кровотока). Ведь в этой ситуации драгоценны первые минуты", – говорит Жовтан.