Российский летчик-космонавт и главный авиаконструктор посетят фестиваль в Алтайском крае

Мероприятие пройдет с 12 по 15 апреля и будет приурочено ко Дню космонавтики

09 апреля 2025, 09:45, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com

С 12 по 15 апреля в селе Полковниково Косихинского района пройдет IX краевой фестиваль "Я. Алтай. Вселенная", приуроченный ко Дню космонавтики. Его почетными гостями станут летчик-космонавт Сергей Трещев и авиаконструктор Виктор Понамаренко. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Сергей Трещев в составе пятой долговременной экспедиции в 2002 году на шаттле "Индевор" совершил полет на Международную космическую станцию. Он провел на орбите 184 дня, а также выполнил выход в открытый космос, который продлился более пяти часов. По специальности он инженер-энергетик, окончил МЭИ и прошел путь от сварщика до члена экипажа МКС. Много лет проработал в РКК "Энергия" и участвовал в подготовке космонавтов.

Виктор Понамаренко – главный конструктор проектов АО "НПО Лавочкина", одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической отрасли. Оно специализируется на разработке непилотируемых космических аппаратов, среди которых легендарные станции "Луна", "Венера" и "Марс".

В программе фестивале запланировано более 30 мероприятий. В их числе лекции, мастер-классы, встречи с интересными людьми, запуск моделей ракет и многое другое.