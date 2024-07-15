Российский летчик рассказал, как украинцы планировали угнать Ту-22М3

Стратегический бомбардировщик ранее участвовал в операциях в Сирии и Грузии

15 июля 2024, 10:42, ИА Амител

Летчик возле бомбардировщика / Фото: кадр из видео

Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ, сообщает РИА Новости.

"Мне предложили катапультировать членов экипажа принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", – рассказал летчик на телеканале "Россия 1".

По его словам, попытка вербовки длилась с октября 2023 года. Ранее сообщалось, что летчику предложили 3 млн долларов и обещали гражданство Италии.

Бомбардировщик Ту-22М3, который хотели угнать, участвовал в операциях в Сирии и Грузии.

По данным ФСБ, к подготовке и реализации операции причастны спецслужбы стран НАТО.