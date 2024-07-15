Российский летчик рассказал, как украинцы планировали угнать Ту-22М3
Стратегический бомбардировщик ранее участвовал в операциях в Сирии и Грузии
15 июля 2024, 10:42, ИА Амител
Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ, сообщает РИА Новости.
"Мне предложили катапультировать членов экипажа принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить", – рассказал летчик на телеканале "Россия 1".
По его словам, попытка вербовки длилась с октября 2023 года. Ранее сообщалось, что летчику предложили 3 млн долларов и обещали гражданство Италии.
Бомбардировщик Ту-22М3, который хотели угнать, участвовал в операциях в Сирии и Грузии.
По данным ФСБ, к подготовке и реализации операции причастны спецслужбы стран НАТО.
11:08:48 15-07-2024
Один летчик вертолетчик успел в Испании пожить.Но немного.Какое отношение может быть к таким перебежчикам,в том числе и у "принимающей" стороны?Да дерьмовое.