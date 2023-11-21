Российский священник призвал пересмотреть взгляд на аборты после изнасилования

По словам иерея Колеснева, подобное событие становится "страшнейшей травмой", однако следует подумать о ситуации "со стороны ребенка"

21 ноября 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иерей Роман Колеснев предложил пересмотреть взгляды на аборты после изнасилования. В эфире телеканала "Крым 24" он заявил, что подобное событие становится "страшнейшей травмой", однако следует подумать о ситуации "со стороны ребенка".

"Виноват ли сам ребенок в том, каким образом он был зачат, кем являются его родители?" – сказал иерей Колеснев.Священнослужитель привел в пример случай, когда насильственные действия применяются к замужней женщине. По его словам, некоторые пары берут детей из детдомов и воспитывают их, и Колеснев считает, что такие случаи изнасилования следует рассматривать по аналогии.

Напомним, что в последние недели в России обсуждают возможность введения запретов в сфере абортов. В нескольких регионах страны власти на законодательном уровне уже запретили "склонять" женщин к прерыванию беременности, а частные клиники отказываются от лицензии на такие процедуры.

Amic.ru выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.