Российский священник призвал пересмотреть взгляд на аборты после изнасилования
По словам иерея Колеснева, подобное событие становится "страшнейшей травмой", однако следует подумать о ситуации "со стороны ребенка"
21 ноября 2023, 11:44, ИА Амител
Иерей Роман Колеснев предложил пересмотреть взгляды на аборты после изнасилования. В эфире телеканала "Крым 24" он заявил, что подобное событие становится "страшнейшей травмой", однако следует подумать о ситуации "со стороны ребенка".
"Виноват ли сам ребенок в том, каким образом он был зачат, кем являются его родители?" – сказал иерей Колеснев.Священнослужитель привел в пример случай, когда насильственные действия применяются к замужней женщине. По его словам, некоторые пары берут детей из детдомов и воспитывают их, и Колеснев считает, что такие случаи изнасилования следует рассматривать по аналогии.
Напомним, что в последние недели в России обсуждают возможность введения запретов в сфере абортов. В нескольких регионах страны власти на законодательном уровне уже запретили "склонять" женщин к прерыванию беременности, а частные клиники отказываются от лицензии на такие процедуры.
Amic.ru выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.
11:46:57 21-11-2023
Это не дело церкви, это дело людей. А этот Колеснев из новости - просто конченный дурак. Зачем вообще распространять слова всяких головой ушибленных?
11:51:20 21-11-2023
Пральна. Недавно же писали, что беременностей после изнасилования не бывает. А раз забеременела - значит, сама хотела. Значит, пусть рожает. А насильнику медальку дать, о демографии заботится. Надо еще по мед. показаниям аборты отменить. Бог дал, бог взял, как говорится. Зато сразу в рай, раз не аборт.
13:07:57 21-11-2023
И обязать насильника жениться, на жертве, как отседит.
13:45:01 21-11-2023
Может сразу и на изнасилования взгляды пересмотреть? Типа, на все воля всевышнего. А то развелось шурыгиных!
14:07:30 21-11-2023
Напишите мне сюда где этот иерей проживает, в каком приходе появляется.
16:08:03 21-11-2023
Гость (14:07:30 21-11-2023) Напишите мне сюда где этот иерей проживает, в каком приходе... Хочешь Матушку изнасиловать?
17:15:46 21-11-2023
гость (16:08:03 21-11-2023) Хочешь Матушку изнасиловать?... Зачем же матушку. Она причем?
17:24:03 21-11-2023
Это святоши хотят изнасилования таким образом легализовать наверное, у самих в башке черте че, придурки блаженные
21:26:41 21-11-2023
Священникам рот лучше открывать в церквях, пусть там пастве вещают. К нам-то он чего лезет?