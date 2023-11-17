"Полезли в трусы". Мнения за и против запрета на аборты в России
В России в ближайшее время могут ввести целый ряд ограничений, связанных с абортами
17 ноября 2023, 11:40, Антон Дегтярев
В последние дни в России бурно обсуждают возможность введения запретов в сфере абортов. В нескольких регионах страны власти на законодательном уровне уже запретили "склонять" женщин к прерыванию беременности, а частные клиники после настойчивых просьб чиновников массово отказываются от проведения подобных процедур. В будущем депутаты и вовсе могут лишить "частников" права делать такие операции, прогнозирует Русская служба "Би-би-си". Тем временем РПЦ в лице патриарха Кирилла призывает еще сильнее ужесточить законы в сфере абортов. И все для того, чтобы повысить рождаемость в стране. Amic.ru выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.
Что произошло?
В ноябре 2023 года все частные клиники Крыма добровольно отказались делать аборты после просьбы профильных ведомств, сообщил Минздрав Крыма. Так же поступили четыре из пяти частных клиник Курской области и 28 из 58 клиник Челябинской области, сообщает НГС.
А патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы вообще запретить частным клиникам проводить аборты в России, пишет "Би-би-си". В нижней палате парламента вопрос исключения абортов из числа частных услуг активно обсуждают, пишет НСН со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Дмитрия Гусева.
Патриарх также призвал на федеральном уровне ввести запрет на "склонение" женщин к прерыванию беременности, сообщал ТАСС. В 2023-м законы уже приняли в Мордовии и в Тверской области, собираются его рассмотреть и в Тамбовской области. А в Калининградской области за "склонение" женщин к абортам могут ввести штраф до 50 тысяч рублей: соответствующий проект уже опубликовали на сайте парламента региона.
Под склонением понимается "принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований", сказано в разъяснении правительства Тамбовской области.
В конце октября комитет Госдумы по охране здоровья обсудил и другие предложения РПЦ, касающиеся ограничений в сфере абортов. Речь шла о сокращении допустимых сроков проведения аборта с 12 до 8 недель и получении согласия на аборт от супруга, писали "Ведомости". Позицию по этим вопросам комитет должен представить к концу ноября.
Amic.ru собрал мнения депутатов и общественных деятелей края по поводу этих ограничений.
За и против запретов
Против ограничений
Феминистка и психологиня Екатерина Землянова:
"Любые запреты абортов и любые искусственные усложнения доступа к такой услуге – большая ошибка, которая будет дорого стоить и женщинам, и государству в целом. Как феминистка я твердо убеждена, что мое тело – мое дело. Кто рожает, тот и делает выбор, а государство/церковь/пролайферы не должны "лезть в трусы". Без всяких запретов с 90-х годов число абортов снизилось в пять раз, количество абортов естественным образом уменьшалось примерно на 6% в год.
По всем мировым исследованиям снижению абортов способствует просвещение и доступ к контрацепции, а запреты только увеличивают число женских смертей от нелегальных медицинских процедур. Моей дочке три года, опыт материнства у меня небольшой, но мне ясно, что материнство требует большой любви и самоотдачи. И идти в такой опыт лучше всего по любви! Пусть все детки рождаются желанными и любимыми, а рождение или материнство по принуждению (или от безвыходности) – плохая идея. Тем, кто хочет побыть хорошим и чадолюбивым за чужой счет, запрещая чужим женщинам аборты, рекомендую побыть хорошими за свой счет и стать приемным родителем. Очень богоугодное дело – гораздо лучше, чем лишать других людей выбора или содействовать этому".
За ограничения
Депутат АКЗС Анна Ведлер:
"Конечно, я поддерживаю вопрос повышения демографии и ограничение абортов. Думаю, что тот же запрет делать аборты в частных клиниках должен повысить демографию.
Но аборты все равно должны сохраняться по медицинским показаниям – здесь сложно какие-то ограничения ввести. Самое важное – просветительская работа среди женщин о том, чтобы они сохраняли беременность. Нужно поддерживать женщин, прививать им осознанное отношение к беременности и детям, делать все, чтобы они не только рожали детей, но и оставляли их у себя, а не отдавали в детский дом".
Против ограничений
Депутат Барнаульской гордумы Анна Галицкая:
"Ребенок должен быть желанным. Если он рождается нежеланным, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Если мы будем ограничивать аборты, ребенок в лучшем случае будет просто несчастлив, а в худшем случае такой ребенок может просто нанести вред обществу. Я точно за то, чтобы аборты остались без жестких ограничений. Есть и медицинские показания для женщин. У нее должен быть выбор.
Если мы введем серьезные ограничения по абортам, то это вряд ли серьезно повысит демографию. Скорее всего, если человеку не нужен ребенок, он найдет способ от него избавиться, сделает это самостоятельно или обратится к нелегалам. А это чревато смертью. Получается, появится еще один нелегальный бизнес. А зачем нам его создавать? Зачем нам травмировать, потом лечить этих женщин от физических и психологических травм, которые они перенесут? Да и зачем нам такая демография? Мы же хотим растить счастливое общество. А сможем ли мы сделать в таком случае общество счастливым?
Вопрос о склонении к абортам тоже сложный. Как докажешь склонение к аборту? Там возможна клевета, которую очень трудно доказать. Обиженная женщина здесь может сильно навредить.
Надо разбираться в причине, больше заниматься с молодежью, объяснять им, что делать, чтобы избежать незапланированной беременности. Нужно пропагандировать то, что аборт лучше не делать, оказывать психологическую помощь женщинам. Ну и государство может помочь, взять на себя ответственность, сохранить и воспитать такого ребенка. В таком случае аборта не будет".
За ограничения
Председатель Алтайского краевого совета отцов Юрий Абдуллаев:
"Я человек православный и выступаю, безусловно, против абортов. Вопрос находится на стыке морали, с одной стороны, и здоровья женщины – с другой. Я считаю, что аборт должен быть разрешен только по врачебным показаниям. Но к любым ограничениям стоит подходить внимательно. Они должны тщательно рассматриваться. Без них никуда, потому что у нас есть опыт, когда все было разрешено, и мы видели последствия этого, то есть чудовищное падение рождаемости. Например, опыт других регионов, когда аборты делаются только в государственных клиниках, а в частных они запрещены, считаю позитивным. Поэтому стоит его изучать. С другой стороны, тотальный и полный запрет приводит к уходу этой сферы в тень и к различным криминальным вопросам. Нужно чтобы женщины это не делали кустарно, своими руками и чтобы это не приводило к повышению женской смертности. Конечно, есть случаи и изнасилования. Но в этом случае с женщинами должен работать психолог и духовник. Надо вопрос прорабатывать, причем внимательно и без эмоций. Уверен, что в нашем обществе подходящее решение найдется. Нужно понять, какие именно ограничения нам нужны".
Против ограничений
Депутат Госдумы Даниил Бессарабов:
"По моему мнению, запретами мы ситуацию не изменим, а только подвергнем риску женщин, которые попали в непростую ситуацию. Не желая иметь ребенка, они, возможно, будут обращаться к практикующим где-то на дому медикам, которые подпольно будут делать аборты. Я понимаю, что сегодня, к сожалению, демографический показатель у нас далеко не самый лучший, растет смертность, снижается рождаемость. Надо проводить профилактическую работу, направленную на сокращение прерывания беременности. Но запретами мы проблему не решим.
Надо разговаривать с женщиной, поддержать ее в этих условиях. Перед тем как дать направление на прерывание беременности, надо с женщиной пообщаться. Например, если причина в материальном достатке, нужно дать удаленную занятость на период, когда она будет воспитывать маленького ребенка. Формы и методы работы давно опробованы на практике, надо их применять".
За ограничения
Председатель Совета женщин Алтайского края Надежда Ремнева:
"Сам по себе аборт – это, конечно, плохо. Это все равно убийство ребенка. Я осуждаю только тех, кто вел беспорядочный, беспутный образ жизни и решил, что ребенок ему не нужен. Когда такая низкая рождаемость, аборты в государстве становятся почти преступлением. Но этот вопрос неодномерный. Ситуации бывают разные – есть и случаи, когда по медицинским показаниям рожать действительно нельзя. Это может плохо закончиться для матери. А жизнь матери тут должна быть на первом месте. К тому же запрет абортов может привести к криминальным абортам. Моя мама работала санитаркой после войны и видела, в каком состоянии женщины попадали в больницу после таких абортов. Это страшно.
Поэтому когда аборт положен по медицинским показаниям, надо его цивилизованно делать, а в остальных случаях стоит разбираться. Оставлять то, что мы сейчас имеем, нельзя. Надо создавать грамотную систему, прививать девочке нужные ценности в семье, чтобы она берегла свою честь. Мальчиков тоже надо воспитывать. Кроме того, должна быть существенная поддержка от государства. Если женщина не может воспитывать ребенка, у нее должна быть возможность отдать его государству. Психологически нужно женщинам помогать, воспитывать у будущих отцов и матерей нужные качества. Ограничение на аборты в частных клиниках считаю правильными. Если же проводить что-то в частных клиниках, нужен жесточайший контроль за их работой. Они должны действовать по тем же правилам, что и государственные".
За ограничения
Священник Александр Микушин:
"Для меня как для православного христианина убийство малыша во чреве матери является недопустимым и духовно опасным. Это грех. Кто-то именует убийство абортом, а малыша называет эмбрионом, так им проще и легче. Но это именно убийство. В основном это делается просто потому, что человек не хочет ребенка или ему кто-то что-то посоветовал. И общество считает это нормальным.
Многие говорят, что запреты приведут к росту числа нелегальных абортов, но я другого мнения. Каждый человек беспокоится о своем здоровье и не пойдет в наше время к кому попало. Только, может быть, в очень крайних случаях. Но речь идет не о таких исключениях, а об общей практике.
Верующие люди всегда будут против абортов, но государство пусть решает этот вопрос само. Если оно решит оставить аборты и не ограничивать их, то у людей останется выбор, пусть и греховный.
11:48:28 17-11-2023
А можно православный человек будет запрещать таким же православным, а не всем остальным? Заодно будет видно, сколько у нас на самом деле православных, которые, безусловно, пойдут на запрет. Ну и... "Центральное имперское бюро по борьбе с гомосексуальностью и абортами создано 10 октября 1936 года специальным указом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера в ходе реорганизации криминальной полиции." Чуток до ста лет не дотянули.
11:51:34 17-11-2023
все частные клиники Крыма добровольно отказались делать аборты после просьбы профильных ведомств -------- Вот-вот, ключевая фраза после "просьбы" профильных ведомств)))
11:55:59 17-11-2023
"Сам по себе аборт — это, конечно, плохо. Это всё равно убийство ребёнка" Мадам Ремнева, у вас муж акушер-гинеколог, у вас невестка профессор, завкафедрой акушерства и гинекологии. Ребенок, это когда он рождается в положенный срок. а аборт это еще плод с 12 недель и эмбрион до 12 недель...ЭТО НЕ РЕБЕНОК!!!!
12:06:58 17-11-2023
Нехорошо желать другому зла, но от души желаю мамзель Ведлер попасть в ситуацию, когда ей будет нужен аборт, а сделать его она не сможет. Поддерживает она... Думает она... Либо мозга нет, либо, что еще хуже, все прекрасно понимает, но желает остаться при кормушке. Я еще как-то могу понять, когда за выступают мужики, которых это в принципе не может коснуться, либо те, кто давно вышел из фертильного возраста. Но эта-то куда? Считает, что заговоренная?
12:12:25 17-11-2023
Повестка высосана из пальца. Никой катастрофы с абортами в РФ не наблюдается. Ничего положительного из запретительной практики в части абортов мировым опытом получено не было. Рост числа отказников, младенцы по мусорным бакам и через лет 15 ещё автершок в виде роста преступности среди "нежеланного" поколения. Казалось бы набили то уже шишки, но нет, опять из щелей лезет дремучее отребье и начинает мутить воду.
12:48:10 17-11-2023
Гость (12:12:25 17-11-2023) Повестка высосана из пальца. Никой катастрофы с абортами в Р... А еще увеличение числа заявлений об изнасиловании: до того вроде была согласна, а после выяснилось, что насиловали. И все эти отцовские комитеты пойдут по этапу!
08:17:19 05-12-2023
Гость (12:12:25 17-11-2023) Повестка высосана из пальца. Никой катастрофы с абортами в Р... Вот реально же проверено уже было не раз и не два, в разных странах, и нигде ничем хорошим не кончалось, но этих хлебом не корми, а дай на тех же граблях попрыгать. За чужой счёт причём, сами эти священники уж точно никогда не окажут в столь сложной ситуации. Удалённую работу предоставить, пока маленького воспитывает...а потом? А жить она где будет? Или ничего, как-нибудь справится, зато депутаты молодцы будут? А священники вообще разжигают во мне религиозную нетерпимость, когда лезут указывать, что мне делать и продавливают законы, которые могут перевернуть всю мою жизнь не в лучшую сторону.
12:29:15 17-11-2023
Для того, чтобы рождаемость существенно повысилась, нужно создать условия, при которых семья должна жить настолько плохо, что вынуждена будет рожать, чтобы выжить.
12:46:06 17-11-2023
Гость (12:29:15 17-11-2023) Для того, чтобы рождаемость существенно повысилась, нужно со... Нет. Это работает только в доиндустриальном обществе. Конечно, если вы хотите откатить до состояния, когда в стране в основном крестьянство, то да. Но, боюсь, по ходу откатывания параллельно кончится и государство, и всем будет побоку на рождаемость.
12:53:29 17-11-2023
У ратующих за запрет абортов Ведлер и Ремневой сколько было беременностей - роды+аборты? Где они абортировались и по каким медицинским показаниям? Абдуллаеву вопрос - в курсе ли он о ценовой доступности для широких слоев населения, ведущих регулярнуюю половую жизнь, как давно ли он был в аптеке и покупал механическле средство контрацепции - резиновое изделие номер2 для себя или химическое средство контрацепции для своей половой партнерши? Как он считает, размера установленного в крае МРОТ после выплат обязательных платежей и приобретения "макарошек", чтобы зубы на полку не сложить, достаточно для того, чтобы регулярно, на постоянной основе предохраняться от нежелательной беременности ? что лично он как руководитель общественной организации предпринял в плане просвещения населения "как избежать аборта" и для того, чтобы средства контрацепции стали доступными для всех? P.S. складывается впечатление, что очередной депутатской ахинеей запрета абортов, хотят разрушить остатки традиционных ценностей в обществе, на фоне обнищания населения, которым контрацептивы недоступны, запрет аборта как одна из форм стимуляции тех форм половых контактов, которые по-мнению церковников, являются извращениями - анальный и оральный секс со всеми вытекающими негативными последствиями для здоровья при регулярной практике. И цель запрета абортов - это точно повышение демографии? А мне видится по-иному: угробить женщин криминальными абортами, сделав их бесплодными гавечно или отправив на тот свет.
13:00:22 17-11-2023
Государство,дай денег на содержание до 14-ти лет,а иначе катись лесом.
13:01:49 17-11-2023
14? до 21 пока не выучится дитё.
13:32:02 17-11-2023
100% права первая дама.
13:38:28 17-11-2023
Уважаемая Анна Ведлер, а может быть вы на своём примере покажете как нужно поступать молодым людям. Вместо громких высказываний начнете рожать.
14:32:47 17-11-2023
Ну и компашка! Псилогиня, депутаты которых выбирали меньшинство, мракобесы православные. Вот вырастили тунеядцев на свою голову, содержим их на свои налоги, а они нам ФигВам рисуют.
14:57:06 17-11-2023
Бессарабов отжёг. Где он видел практикующих на дому медиков?
19:01:39 04-12-2023
Гость (14:57:06 17-11-2023) Бессарабов отжёг. Где он видел практикующих на дому медиков?... Все правильно говорит. Запретят аборты - и они появятся. Золотая ниша же.
08:23:02 05-12-2023
Гость (14:57:06 17-11-2023) Бессарабов отжёг. Где он видел практикующих на дому медиков?... Так их потому и не было, что можно культурно и в клинике всё сделать. А если в клинике запретят, то будут по дикарски, дома, на обеденном столе, как раньше и было (да, так и было). И хорошо еще если медик будет, а то раньше этим занимались бабки-знахарки без какого-либо образования. И последствия были соответствующие.
15:56:30 17-11-2023
Запреты на аборт уже были в стране. Забыли или не знали? Смертность молодых женщин хочется повысить из-за подпольных абортов?
16:43:36 17-11-2023
Зарплата уровень жизни медицины образования-ключевые факторы демографии..
08:25:15 05-12-2023
... (16:43:36 17-11-2023) Зарплата уровень жизни медицины образования-ключевые факторы... Вообще, нет, конечно, это не так работает. В городах индустриального общества рождаемость падает закономерно во всех странах. Но запрет абортов еще ни разу не привёл к улучшению демографии, проверяли и не раз. Ничего хорошего не выходило.
16:54:41 17-11-2023
Гость (14:57:06 17-11-2023) Бессарабов отжёг. Где он видел практикующих на дому медиков?... Бессарабову респект! Здраво рассуждает, не лицемерит, в отличие от некоторых других экспертов-запретителей.
19:49:11 17-11-2023
В оглавлении ошибочка. Не в трусы, а в трусики.
19:35:25 21-11-2023
Женщина, не научившаяся контролировать свою половую активность и предохраняться, не должна за это получать право на уничтожение ребенка, тем более за наш счет!
08:29:17 05-12-2023
11 (19:35:25 21-11-2023) Женщина, не научившаяся контролировать свою половую активнос... А чем предохраняться? Вы где то видели в доступности не дорогие и полностью безопасные средства? А почему это только женщина? А что у нас с мужчинами? Они ничего не должны, как обычно, нет? Они в этом не участвуют никак? Да потом еще алименты платить отказываются на своих же собственных потомков, хороши, красавы просто. А вы из рода троллей происходите, я правильно понимаю? Вот зря ваши родители ничего не контролировали, результат не очень вышел.
08:36:00 05-12-2023
Гость (08:29:17 05-12-2023) А что у нас с мужчинами? Они ничего не должны, как обычно, нет? Они в этом не участвуют никак? Так вы ноги не раскидывайте перед своим жахарем, пока он, как минимум, резинку не наденет. Тогда и вопросов к мужикам станет меньше. Но вы же не способны на такой "ответственный" шаг, вас же тогда некому чпокать будет.