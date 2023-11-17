В России в ближайшее время могут ввести целый ряд ограничений, связанных с абортами

17 ноября 2023, 11:40, Антон Дегтярев

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

В последние дни в России бурно обсуждают возможность введения запретов в сфере абортов. В нескольких регионах страны власти на законодательном уровне уже запретили "склонять" женщин к прерыванию беременности, а частные клиники после настойчивых просьб чиновников массово отказываются от проведения подобных процедур. В будущем депутаты и вовсе могут лишить "частников" права делать такие операции, прогнозирует Русская служба "Би-би-си". Тем временем РПЦ в лице патриарха Кирилла призывает еще сильнее ужесточить законы в сфере абортов. И все для того, чтобы повысить рождаемость в стране. Amic.ru выяснил, как общественные деятели Барнаула относятся к абортам и возможному принятию новых ограничений.

Что произошло?

В ноябре 2023 года все частные клиники Крыма добровольно отказались делать аборты после просьбы профильных ведомств, сообщил Минздрав Крыма. Так же поступили четыре из пяти частных клиник Курской области и 28 из 58 клиник Челябинской области, сообщает НГС.

А патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил депутатам Госдумы вообще запретить частным клиникам проводить аборты в России, пишет "Би-би-си". В нижней палате парламента вопрос исключения абортов из числа частных услуг активно обсуждают, пишет НСН со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Дмитрия Гусева.

Патриарх также призвал на федеральном уровне ввести запрет на "склонение" женщин к прерыванию беременности, сообщал ТАСС. В 2023-м законы уже приняли в Мордовии и в Тверской области, собираются его рассмотреть и в Тамбовской области. А в Калининградской области за "склонение" женщин к абортам могут ввести штраф до 50 тысяч рублей: соответствующий проект уже опубликовали на сайте парламента региона.

Под склонением понимается "принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований", сказано в разъяснении правительства Тамбовской области.

В конце октября комитет Госдумы по охране здоровья обсудил и другие предложения РПЦ, касающиеся ограничений в сфере абортов. Речь шла о сокращении допустимых сроков проведения аборта с 12 до 8 недель и получении согласия на аборт от супруга, писали "Ведомости". Позицию по этим вопросам комитет должен представить к концу ноября.

Amic.ru собрал мнения депутатов и общественных деятелей края по поводу этих ограничений.

За и против запретов

Против ограничений

Феминистка и психологиня Екатерина Землянова:

"Любые запреты абортов и любые искусственные усложнения доступа к такой услуге – большая ошибка, которая будет дорого стоить и женщинам, и государству в целом. Как феминистка я твердо убеждена, что мое тело – мое дело. Кто рожает, тот и делает выбор, а государство/церковь/пролайферы не должны "лезть в трусы". Без всяких запретов с 90-х годов число абортов снизилось в пять раз, количество абортов естественным образом уменьшалось примерно на 6% в год.

По всем мировым исследованиям снижению абортов способствует просвещение и доступ к контрацепции, а запреты только увеличивают число женских смертей от нелегальных медицинских процедур. Моей дочке три года, опыт материнства у меня небольшой, но мне ясно, что материнство требует большой любви и самоотдачи. И идти в такой опыт лучше всего по любви! Пусть все детки рождаются желанными и любимыми, а рождение или материнство по принуждению (или от безвыходности) – плохая идея. Тем, кто хочет побыть хорошим и чадолюбивым за чужой счет, запрещая чужим женщинам аборты, рекомендую побыть хорошими за свой счет и стать приемным родителем. Очень богоугодное дело – гораздо лучше, чем лишать других людей выбора или содействовать этому".

Екатерина Землянова / Фото: amic.ru

За ограничения

Депутат АКЗС Анна Ведлер:

"Конечно, я поддерживаю вопрос повышения демографии и ограничение абортов. Думаю, что тот же запрет делать аборты в частных клиниках должен повысить демографию.



Но аборты все равно должны сохраняться по медицинским показаниям – здесь сложно какие-то ограничения ввести. Самое важное – просветительская работа среди женщин о том, чтобы они сохраняли беременность. Нужно поддерживать женщин, прививать им осознанное отношение к беременности и детям, делать все, чтобы они не только рожали детей, но и оставляли их у себя, а не отдавали в детский дом".

Анна Ведлер / Фото: amic.ru

Против ограничений

Депутат Барнаульской гордумы Анна Галицкая:

"Ребенок должен быть желанным. Если он рождается нежеланным, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Если мы будем ограничивать аборты, ребенок в лучшем случае будет просто несчастлив, а в худшем случае такой ребенок может просто нанести вред обществу. Я точно за то, чтобы аборты остались без жестких ограничений. Есть и медицинские показания для женщин. У нее должен быть выбор.

Если мы введем серьезные ограничения по абортам, то это вряд ли серьезно повысит демографию. Скорее всего, если человеку не нужен ребенок, он найдет способ от него избавиться, сделает это самостоятельно или обратится к нелегалам. А это чревато смертью. Получается, появится еще один нелегальный бизнес. А зачем нам его создавать? Зачем нам травмировать, потом лечить этих женщин от физических и психологических травм, которые они перенесут? Да и зачем нам такая демография? Мы же хотим растить счастливое общество. А сможем ли мы сделать в таком случае общество счастливым?

Вопрос о склонении к абортам тоже сложный. Как докажешь склонение к аборту? Там возможна клевета, которую очень трудно доказать. Обиженная женщина здесь может сильно навредить.

Надо разбираться в причине, больше заниматься с молодежью, объяснять им, что делать, чтобы избежать незапланированной беременности. Нужно пропагандировать то, что аборт лучше не делать, оказывать психологическую помощь женщинам. Ну и государство может помочь, взять на себя ответственность, сохранить и воспитать такого ребенка. В таком случае аборта не будет".

Анна Галицкая (сверху) / Фото: amic.ru

За ограничения

Председатель Алтайского краевого совета отцов Юрий Абдуллаев:

"Я человек православный и выступаю, безусловно, против абортов. Вопрос находится на стыке морали, с одной стороны, и здоровья женщины – с другой. Я считаю, что аборт должен быть разрешен только по врачебным показаниям. Но к любым ограничениям стоит подходить внимательно. Они должны тщательно рассматриваться. Без них никуда, потому что у нас есть опыт, когда все было разрешено, и мы видели последствия этого, то есть чудовищное падение рождаемости. Например, опыт других регионов, когда аборты делаются только в государственных клиниках, а в частных они запрещены, считаю позитивным. Поэтому стоит его изучать. С другой стороны, тотальный и полный запрет приводит к уходу этой сферы в тень и к различным криминальным вопросам. Нужно чтобы женщины это не делали кустарно, своими руками и чтобы это не приводило к повышению женской смертности. Конечно, есть случаи и изнасилования. Но в этом случае с женщинами должен работать психолог и духовник. Надо вопрос прорабатывать, причем внимательно и без эмоций. Уверен, что в нашем обществе подходящее решение найдется. Нужно понять, какие именно ограничения нам нужны".

Юрий Абдуллаев / Фото: amic.ru

Против ограничений

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов:

"По моему мнению, запретами мы ситуацию не изменим, а только подвергнем риску женщин, которые попали в непростую ситуацию. Не желая иметь ребенка, они, возможно, будут обращаться к практикующим где-то на дому медикам, которые подпольно будут делать аборты. Я понимаю, что сегодня, к сожалению, демографический показатель у нас далеко не самый лучший, растет смертность, снижается рождаемость. Надо проводить профилактическую работу, направленную на сокращение прерывания беременности. Но запретами мы проблему не решим.

Надо разговаривать с женщиной, поддержать ее в этих условиях. Перед тем как дать направление на прерывание беременности, надо с женщиной пообщаться. Например, если причина в материальном достатке, нужно дать удаленную занятость на период, когда она будет воспитывать маленького ребенка. Формы и методы работы давно опробованы на практике, надо их применять".

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

За ограничения

Председатель Совета женщин Алтайского края Надежда Ремнева:

"Сам по себе аборт – это, конечно, плохо. Это все равно убийство ребенка. Я осуждаю только тех, кто вел беспорядочный, беспутный образ жизни и решил, что ребенок ему не нужен. Когда такая низкая рождаемость, аборты в государстве становятся почти преступлением. Но этот вопрос неодномерный. Ситуации бывают разные – есть и случаи, когда по медицинским показаниям рожать действительно нельзя. Это может плохо закончиться для матери. А жизнь матери тут должна быть на первом месте. К тому же запрет абортов может привести к криминальным абортам. Моя мама работала санитаркой после войны и видела, в каком состоянии женщины попадали в больницу после таких абортов. Это страшно.

Надежда Ремнева / Фото: altairegion22.ru

Поэтому когда аборт положен по медицинским показаниям, надо его цивилизованно делать, а в остальных случаях стоит разбираться. Оставлять то, что мы сейчас имеем, нельзя. Надо создавать грамотную систему, прививать девочке нужные ценности в семье, чтобы она берегла свою честь. Мальчиков тоже надо воспитывать. Кроме того, должна быть существенная поддержка от государства. Если женщина не может воспитывать ребенка, у нее должна быть возможность отдать его государству. Психологически нужно женщинам помогать, воспитывать у будущих отцов и матерей нужные качества. Ограничение на аборты в частных клиниках считаю правильными. Если же проводить что-то в частных клиниках, нужен жесточайший контроль за их работой. Они должны действовать по тем же правилам, что и государственные".

За ограничения

Священник Александр Микушин:

"Для меня как для православного христианина убийство малыша во чреве матери является недопустимым и духовно опасным. Это грех. Кто-то именует убийство абортом, а малыша называет эмбрионом, так им проще и легче. Но это именно убийство. В основном это делается просто потому, что человек не хочет ребенка или ему кто-то что-то посоветовал. И общество считает это нормальным.

Александр Микушин / Фото: amic.ru

Многие говорят, что запреты приведут к росту числа нелегальных абортов, но я другого мнения. Каждый человек беспокоится о своем здоровье и не пойдет в наше время к кому попало. Только, может быть, в очень крайних случаях. Но речь идет не о таких исключениях, а об общей практике.

Верующие люди всегда будут против абортов, но государство пусть решает этот вопрос само. Если оно решит оставить аборты и не ограничивать их, то у людей останется выбор, пусть и греховный.