Российский танк обратил в бегство колонну украинских бронемашин
Была пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений
15 сентября 2023, 13:37, ИА Амител
Танк российской группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении уничтожил несколько украинских бронемашин и заставил отступить всю колонну техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
"В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Владимира Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой", – рассказал Чехов.
Всего группировка "Восток" отразила три атаки на Южно-Донецком направлении. Таким образом, указал Чехов, "была пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого".
Ранее экипаж танка "Алеша", в одиночку остановивший прорыв ВСУ, рассказал о своем подвиге.
13:46:46 15-09-2023
Молодцы, ребятки!!! Вы самые крутые в мире!!! Только возвращайтесь живыми, Вы нам очень нужны)))