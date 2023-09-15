Российский танк обратил в бегство колонну украинских бронемашин

Была пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений

15 сентября 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

Танк российской группировки "Восток" на Южно-Донецком направлении уничтожил несколько украинских бронемашин и заставил отступить всю колонну техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

"В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Владимира Цацулина вел огневое поражение по колонне техники украинских войск. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой", – рассказал Чехов.

Всего группировка "Восток" отразила три атаки на Южно-Донецком направлении. Таким образом, указал Чехов, "была пресечена попытка ВСУ провести ротацию подразделений в районе Новодонецкого".

Ранее экипаж танка "Алеша", в одиночку остановивший прорыв ВСУ, рассказал о своем подвиге.