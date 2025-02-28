Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли в закрытом режиме
На чем успели сойтись Москва и Вашингтон – неизвестно
28 февраля 2025, 10:55, ИА Амител
Переговоры России и США прошли в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Встреча продлилась около шести с половиной часов, однако ее итоги широкой публике не сообщили. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Насколько стороны продвинулись по вопросам работы дипломатических представительств – неизвестно. Переговоры прошли в закрытом от журналистов режиме, оперативных заявлений для прессы также не последовало.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что встреча в Турции будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. Схожий посыл поступил и с американской стороны. В Госдепартаменте США сообщили, что вопросов политики и безопасности на повестке не стоит. Российская и американская стороны запланировали обсуждение численности персонала, оформления виз и необходимых для работы дипломатов банковских операций.
11:07:47 28-02-2025
прошли в закрытом режиме --- что-то секретное
12:42:28 28-02-2025
Гость (11:07:47 28-02-2025) прошли в закрытом режиме --- что-то секретное... Ну, вы же можете заволновался, когда узнаете сколько вам в итоге это стоило.
Вы верьте.
11:23:52 28-02-2025
Сначала договорятся в закрытом режиме о диппредставительствах,потом втихую решат по деньгам и минералам.А про свободу и демократию ни слова:это всё для широкой общественности.
14:03:51 28-02-2025
было бы что объявить - объявили бы
14:16:27 28-02-2025
Я лично не верю США.