Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли в закрытом режиме

На чем успели сойтись Москва и Вашингтон – неизвестно

28 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Флаг Турции / unsplash.com / Dima Rogachevskiy

Переговоры России и США прошли в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Встреча продлилась около шести с половиной часов, однако ее итоги широкой публике не сообщили. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Насколько стороны продвинулись по вопросам работы дипломатических представительств – неизвестно. Переговоры прошли в закрытом от журналистов режиме, оперативных заявлений для прессы также не последовало.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что встреча в Турции будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. Схожий посыл поступил и с американской стороны. В Госдепартаменте США сообщили, что вопросов политики и безопасности на повестке не стоит. Российская и американская стороны запланировали обсуждение численности персонала, оформления виз и необходимых для работы дипломатов банковских операций.