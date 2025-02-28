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Российско-американские переговоры в Стамбуле прошли в закрытом режиме

На чем успели сойтись Москва и Вашингтон – неизвестно

28 февраля 2025, 10:55, ИА Амител

Флаг Турции / unsplash.com / Dima Rogachevskiy
Флаг Турции / unsplash.com / Dima Rogachevskiy

Переговоры России и США прошли в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Встреча продлилась около шести с половиной часов, однако ее итоги широкой публике не сообщили. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Насколько стороны продвинулись по вопросам работы дипломатических представительств – неизвестно. Переговоры прошли в закрытом от журналистов режиме, оперативных заявлений для прессы также не последовало.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что встреча в Турции будет целиком посвящена теме работы диппредставительств. Схожий посыл поступил и с американской стороны. В Госдепартаменте США сообщили, что вопросов политики и безопасности на повестке не стоит. Российская и американская стороны запланировали обсуждение численности персонала, оформления виз и необходимых для работы дипломатов банковских операций.

США Россия Политика Мир

Комментарии 5

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Гость

11:07:47 28-02-2025

прошли в закрытом режиме --- что-то секретное

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Кхм...

12:42:28 28-02-2025

Гость (11:07:47 28-02-2025) прошли в закрытом режиме --- что-то секретное... Ну, вы же можете заволновался, когда узнаете сколько вам в итоге это стоило.

Вы верьте.

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Гость

11:23:52 28-02-2025

Сначала договорятся в закрытом режиме о диппредставительствах,потом втихую решат по деньгам и минералам.А про свободу и демократию ни слова:это всё для широкой общественности.

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гость

14:03:51 28-02-2025

было бы что объявить - объявили бы

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Гость

14:16:27 28-02-2025

Я лично не верю США.

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