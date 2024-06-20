Российское юрлицо H&M запустило процесс ликвидации
Компания закрыла свои магазины в РФ в 2022 году
20 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Девушка с пакетом H&M / Фото: unsplash.com
Российское юрлицо шведского ретейлера H&M приступило к своей ликвидации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Отмечается, что запись о таком решении появилась 17 июня.
H&M приостановил продажи в России в марте 2022 года. Впоследствии компания решила уйти из страны, распродала остатки товаров и закрыла магазины.
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