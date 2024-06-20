Российское юрлицо H&M запустило процесс ликвидации

Компания закрыла свои магазины в РФ в 2022 году

20 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Девушка с пакетом H&M / Фото: unsplash.com

Российское юрлицо шведского ретейлера H&M приступило к своей ликвидации, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что запись о таком решении появилась 17 июня.

H&M приостановил продажи в России в марте 2022 года. Впоследствии компания решила уйти из страны, распродала остатки товаров и закрыла магазины.

Ранее американская Coca-Cola Company подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.