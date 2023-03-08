Рост цен на цветы 8 Марта предложили запретить, чтобы у всех женщин был букет

Депутаты подчеркнули, что каждый мужчина в стране должен иметь возможность купить цветы

08 марта 2023, 14:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуме предложили запретить поднимать цены на цветы к 8 Марта, поскольку желание некоторых компаний получить сверхприбыль приводит к тому, что не всем женщинам дарят букеты в этот праздник, сообщает РИА Новости.

"Мы пытались всячески это регулировать и не поднимать цены не только на цветы, привлекали Федеральную антимонопольную службу, но всё объясняется рыночными отношениями. Надо делать акцент на те организации, которые не поднимают цены и их всячески поддерживать. Тогда рынок сам выровняется", – отметил депутат Ярослав Нилов.

Депутат Дмитрий Гусев назвал спекуляцией рост цен на цветы перед женским праздником.

"Подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека – обычная спекуляция. Необходимо, чтобы у каждой нашей женщины на следующее 8 Марта был огромный букет от любимого. Независимо от его социального положения и зарплаты", – подчеркнул парламентарий.

Народный избранник Олег Морозов считает, что следует поставлять на рынок больше цветов в канун праздника, чтобы удерживать цены.

"Тогда и всем хватит, и цены сильно не поползут. Административные запреты приведут к тому, что в официальных точках продаж цветов не будет. А в подворотне будут, но в три раза дороже", – пояснил Морозов.

Ранее массовая драка из-за дешёвых цветов к 8 Марта произошла на рынке в Москве.