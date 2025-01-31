Рост и инновации. Промышленное предприятие Алтая на 75% повысило производительность

"Барнаулэнергомаш" также активно расширяет экспорт и участвует в научных конференциях

31 января 2025, 11:30, ИА Амител erid: 2W5zFGH1X2p

Коллектив "Барнаулэнергомаш" / Фото предоставлено компанией

"Барнаулэнергомаш" – значимое предприятие для промышленности Алтайского края, которое специализируется на выпуске котельного и тягодутьевого оборудования. За 14 лет деятельности завод стал одним из лидеров в своей отрасли и получил общественное признание. Недавно на предприятии подвели итоги 2024 года, который хоть и был непростым, но доказал перспективность производства котлов.

Технологическое обновление и рост производства

2024-й стал для "Барнаулэнергомаша" годом активного роста. Ключевой фактор успеха – внедрение новых технологий. На предприятии запустили современные лазерные и токарно-карусельные станки. Использование лазерной резки металла позволило значительно повысить эффективность производства.

Результатом технологического обновления стало увеличение объемов производства и производительности. В 2024 году завод переработал 950 тонн металла, что на 75% больше, чем пять лет назад.

Оборудование / Фото: "Барнаулэнергомаш"

Финансовый успех и расширение экспорта

Рост производства не мог не сказаться на финансовых показателях компании. Выручка "Барнаулэнергомаша" в прошлом году увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом. За последние пять лет оборот компании вырос в четыре раза, что свидетельствует о стабильном и динамичном развитии.

Параллельно с ростом внутренних продаж предприятие активно осваивает зарубежные рынки. В 2024 году доля экспорта выросла вчетверо по сравнению с 2023 годом, а за последнюю пятилетку увеличилась в 37 раз. Котельное оборудование завода пользуется спросом не только у ближайших соседей – Казахстана, Киргизии и Беларуси, но и в отдаленных странах, таких как Гвинея.

"Барнаулэнергомаш" в Гвинее / Фото предоставлено компанией

Научно-исследовательская деятельность

"Барнаулэнергомаш" не только производит высококачественное оборудование, но и активно участвует в научно-исследовательской жизни страны, взаимодействует с представителями научного сообщества, обмениваясь опытом.

В 2024 году директор по научным исследованиям и техническим разработкам завода Евгений Жуков выступил с докладами на XII Всероссийской конференции с международным участием "Горение топлива: теория, эксперимент, приложения" в Новосибирске и на III Научно-технической конференции "Развитие энергетики Алтайского края и актуальные вопросы энергосбережения, повышения энергетической эффективности и внедрения новых технологий" в Барнауле.

Выступление на конференциях / Фото: "Барнаулэнергомаш"

Признание и перспективы

В минувшем году "Барнаулэнергомаш" присоединился к Союзу промышленников Алтайского края, что открыло новые возможности для развития. И стало важным шагом на пути становления предприятия как активного участника промышленного роста региона.

Успехи завода отметила и общественность. Компания вошла в тройку финалистов премии "Народный знак качества" в номинации "Производитель промышленных товаров" по итогам народного голосования, проведенного порталом amic.ru и радиостанцией Business FM* Барнаул.

В 2024 году компания получила высокую оценку со стороны бизнес-сообщества. Завод победил в престижном предпринимательском конкурсе Национальной премии "Золотой Меркурий" на региональном уровне. "Барнаулэнергомаш" признали лучшим малым предприятием в сфере промышленного производства в Алтайском крае. Организаторы конкурса ­– Торгово-промышленная палата РФ при поддержке Федерального собрания РФ и правительства РФ. За возможность пройти в финал боролись ведущие предприятия страны. Общее число конкурсантов превысило 1200 компаний.

Награды предприятия / Фото: "Барнаулэнергомаш"

Сегодня "Барнаулэнергомаш" охватывает весь цикл производства котельного оборудования. Специалисты предприятия занимаются разработкой и производством котельных агрегатов, дымососов, вентиляторов, воздухоподогревателей и автоматики. Комплексный подход позволяет обеспечивать высокое качество продукции. Завод продолжает укреплять свои позиции в отрасли, сочетая производственные достижения с внедрением научных разработок и расширением экспортных возможностей, внося существенный вклад в развитие региона и всей страны.

ООО "Барнаулэнергомаш"

Адрес: Барнаул, пр. Космонавтов, 16г

Режим работы: пн-пт – с 09:00 до 18:00

Телефон горячей линии: 8-800-550-57-70 (звонок по России бесплатный)

Телефон приемной: +7 (3852) 57-07-57

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