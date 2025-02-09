"Ростелеком" сообщил о повреждении своего кабеля в Балтийском море

На абонентов произошедшее влияния не оказало

09 февраля 2025, 08:44, ИА Амител

Кабель / Фото: unsplash.com / Ryutaro Uozumi

Подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Некоторое время назад в акватории Балтийского моря в результате внешнего воздействия поврежден подводный кабель "Ростелекома". <…> Ведутся восстановительные работы", – рассказали в организации, добавив, что это не повлияло на абонентов.

В последние месяцы участились случаи повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море. В ноябре оборвали телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. В конце декабря отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ней четыре кабеля связи: три из них проложены между Финляндией и Эстонией, еще один связывает Финляндию с Германией. В январе заявлялось о повреждении кабеля между Латвией и Швецией.