Разработка позволяет снизить расход цемента и повысить качество бетона

11 ноября 2024, 21:00, ИА Амител

Ученые / Фото: unsplash.com / ThisisEngineering

Ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили при помощи кофейной гущи улучшать качество бетона, пишет RostovGazeta.

Исследователи нагрели кофейную гущу до 400 градусов, удалив тем самым кислород, измельчили, получив пористый углеродистый материал – биоуголь, и использовали его для замены цемента при производстве бетона.

"Такой бетон можно применять в строительных конструкциях практически любого назначения", – отметили ученые.

Как отмечает РИА Новости, результаты проведенной работы представлены на сайте MDPI – известного академического издателя. В тексте отмечается, что разработка позволяет снизить расход цемента примерно на 10% и повысить качество бетона.

Биоуголь из кофейной гущи играет роль минерального наполнителя: он уплотняет структуру бетона, делая ее более однородной, и повышает прочность.

Ранее новосибирские ученые научили моль есть пластик, чтобы эти насекомые уничтожали отходы.