Ростовские ученые предложили добавлять кофе в бетон для "бодрости"
Разработка позволяет снизить расход цемента и повысить качество бетона
11 ноября 2024, 21:00, ИА Амител
Ученые из Донского государственного технического университета (ДГТУ) предложили при помощи кофейной гущи улучшать качество бетона, пишет RostovGazeta.
Исследователи нагрели кофейную гущу до 400 градусов, удалив тем самым кислород, измельчили, получив пористый углеродистый материал – биоуголь, и использовали его для замены цемента при производстве бетона.
"Такой бетон можно применять в строительных конструкциях практически любого назначения", – отметили ученые.
Как отмечает РИА Новости, результаты проведенной работы представлены на сайте MDPI – известного академического издателя. В тексте отмечается, что разработка позволяет снизить расход цемента примерно на 10% и повысить качество бетона.
Биоуголь из кофейной гущи играет роль минерального наполнителя: он уплотняет структуру бетона, делая ее более однородной, и повышает прочность.
Ранее новосибирские ученые научили моль есть пластик, чтобы эти насекомые уничтожали отходы.
22:09:39 11-11-2024
Опять кто то диссертацию защитил😄
02:06:02 12-11-2024
И мазать сливочным маслом :)
07:32:56 12-11-2024
хорошо что хот не наоборот, бетон в кофе
09:13:23 12-11-2024
В Средние века в известковые кладочные растворы добавляли кровь чёрного петуха... как видим, это сработало... Теперь по кофейной гуще, а точнее, по биоуглю. Принынешней оптовой цене на 500й цемент в 10 руб./кг. маловероятен случай, когда кем-то собранная, высушенная и обожжёная при 400 градусах кофейная гуща окажется дешевле...