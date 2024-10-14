Росводоканал Барнаул проводит углубление дна Оби вблизи городских водозаборов

В течение месяца специалисты планируют извлечь около 100 тысяч кубометров грунта со дна реки

14 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Дноуглубление на Оби / Фото: Андрей Чурилов

Росводоканал Барнаул приступил к углублению каналов, обеспечивающих водоснабжение двух городских водозаборов. Для выполнения этих задач используется земснаряд – специализированное судно, предназначенное для дноуглубительных работ.

Эти мероприятия стали важной частью подготовки водоканала к осенне-зимнему сезону. Стоимость работ составляет 16,7 млн рублей. Очистка дна в районе водозабора № 1 проводится ежегодно, у водозабора № 2 – раз в два года. Эти работы позволяют поддерживать бесперебойное водоснабжение Барнаула. В этом году очистка проводится одновременно на двух участках.

"В русле реки постоянно идут естественные процессы размытия берегов. Это сопровождается наносом грунта в водоподводящие каналы водозаборов. Особенно интенсивно такие изменения происходят в весенний паводок при максимальном уровне воды в Оби", – рассказал начальник цеха по эксплуатации сооружений водоподготовки и водопроводных насосных станций Росводоканал Барнаул Евгений Комаров.

Своевременная очистка позволяет не допустить обмеления и промерзания каналов в холодное время года, когда уровень воды в Оби опускается до минимума.

Работы по углублению дна требуют тщательного подхода и занимают значительное время. Сначала специалисты определяют глубину и количество отложений, затем извлекают грунт и перемещают его в фарватер.

В этом году подрядчиком выступает Барнаульский район водных путей и судоходства.

"Работы выполняются с использованием земснаряда, который с помощью мощного насоса забирает со дна пульпу – смесь воды и грунта. По плавучему пульпопроводу эта смесь перекачивается в более глубокие участки реки. В рамках поставленных задач в этом году будет извлечено порядка 100 тысяч кубометров грунта: около 56 тысяч на водозаборе № 1 и 38 тысяч – на водозаборе № 2", – добавил Евгений Комаров.

На два речных водозабора приходится 97% питьевой воды для города и пригородных районов, оставшиеся 3% добываются из артезианских скважин.

С начала текущего года водозаборы уже извлекли из Оби более 42 млн кубометров воды, из которых около девяти млн поступило с первого водозабора, а более 33 миллионов – со второго.

Завершение дноуглубительных работ планируется к концу октября.

Добавим, что ранее водоканал принял участие в акции "Чистая Обь и ее притоки!". Сотрудники предприятия убирали мусор в водоохранной зоны Оби в районе Правобережного тракта. Тогда с берега вывезли более 120 мешков с отходами: бутылки, старая обувь и одежда, упаковка от еды и даже предметы мебели.