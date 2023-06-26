РСХБ на Алтае впервые стал официальным партнером гастрофестиваля "Ах! Фест"

На нем топ-повара России удивят гостей блюдами на основе алтайских трав

26 июня 2023, 16:00, ИА Амител LjN8KXcfR

Константин Михеев / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Алтайский филиал Россельхозбанка впервые стал официальным партнером гастрофестиваля "Ах! Фест", который пройдет в начале июля.

Что связывает банк и гастрономический фестиваль?

Для расширения рынка сбыта фермерской продукции в 2022 году РСХБ реализовал проект "Свое в городе". Это всероссийский ресторанный гид – масштабный каталог предприятий общественного питания, работающих с локальными и фермерскими продуктами.

Кроме того, банк совместно с партнером проекта – NovikovSchool* – организовал обучение поваров из представленных в каталоге заведений и провел конкурс блюд, в котором победителем стал организатор фестиваля "Ах! Фест", шеф-повар кафе "Укроп и гренка" из Алтайского района Константин Михеев.

Когда и где пройдет фестиваль?

"Ах! Фест" состоится 1 июля 2023 года в "Алтайском Холмогорье" (Алтайский район, с. Алтайское, ул. Заозерная, 2а).

Здесь топ-повара России приготовят для гостей блюда на основе алтайских трав и ароматной пихты.

Чем еще Россельхозбанк помогает фермерам?

Банк организует фестиваль "Свое" для помощи фермерским хозяйствам в сбыте готовой продукции. В 15 регионах их посетили 1,2 млн человек. В Барнауле в начале осени такой фестиваль пройдет уже во второй раз.

А еще РСХБ в 2020 году создал в интернете экосистему "Свое", в которую входят семь платформ. Одна из таких – маркетплейс "Свое Родное", который насчитывает 10,7 тыс. фермерских хозяйств и более 110 тыс. товаров. Ежемесячно тут реализуют более 50 тыс. заказов. Сервис бесплатный для продавцов и удобный для покупателей. Кстати, скачать его и зарегистрироваться очень просто.

Для развития и продвижения маркетплейса с начала 2022 года банк в собственных отделениях и в государственных учреждениях проводит мини-ярмарки "Вкусная пятница". Всего за год банк организовал 4,1 тыс. "Вкусных пятниц", в которых свою продукцию представили около 5,3 тыс. фермеров. Одна такая "пятница" может сформировать выручку фермера за месяц.

Какова основная цель работы РСХБ

РСХБ создан в 2000 году с целью развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ. Занимает лидирующее положение в финансировании российского АПК, входит в топ-5 банков по совокупному объему выданных кредитов и в тройку лидеров среди крупнейших розничных банков по объему ипотечного кредитования.

РСХБ – универсальный банк со 100% государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг более чем семи миллионам розничных и корпоративных клиентов.

*NovikovSchool ("НовиковСкул")

АО "Россельхозбанк"

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