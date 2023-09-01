Рубцовский школьник, ударивший тренера по футболу, прокомментировал решение суда

На школьную линейку парень пришел в хорошем настроении

01 сентября 2023, 13:36, ИА Амител

Школьник из Рубцовска Артем Кузик рассказал, что он впервые за два года сможет пойти в школу со спокойной душой, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Накануне Алтайский краевой суд реабилитировал школьника, который ударил тренера по футболу. При этом ранее нижестоящая инстанция признала его виновным - подростку назначили год лишения свободы условно и большой штраф в пользу потерпевшего.

На школьную линейку Артем пришел в хорошем настроении. Поблагодарил всех за поддержку. После выпускного класса планирует поступить в Барнаульский юридический институт МВД или в военное училище.