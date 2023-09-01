Рубцовский школьник, ударивший тренера по футболу, прокомментировал решение суда
На школьную линейку парень пришел в хорошем настроении
01 сентября 2023, 13:36, ИА Амител
Школьник из Рубцовска Артем Кузик рассказал, что он впервые за два года сможет пойти в школу со спокойной душой, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Накануне Алтайский краевой суд реабилитировал школьника, который ударил тренера по футболу. При этом ранее нижестоящая инстанция признала его виновным - подростку назначили год лишения свободы условно и большой штраф в пользу потерпевшего.
На школьную линейку Артем пришел в хорошем настроении. Поблагодарил всех за поддержку. После выпускного класса планирует поступить в Барнаульский юридический институт МВД или в военное училище.
13:45:19 01-09-2023
Не верилось что машина правосудия не перемолит мальчишку. Столько пережили и пацан и семья. А вымогателю Бог судья ...
13:50:40 01-09-2023
Ну да, в БЮИ!
15:53:46 01-09-2023
Гость (13:50:40 01-09-2023) Ну да, в БЮИ!... Сможет потом также мальчишкам судьбу ломать, за звездопад и побрекушки ???
15:58:57 01-09-2023
И учителя боятся этого парнишку. Вдруг врежет и скажет - так и было! Да, такому только в БЮИ.
16:08:47 01-09-2023
Гость (13:45:19 01-09-2023) Не верилось что машина правосудия не перемолит мальчишку. Ст... Бога нет.