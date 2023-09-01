НОВОСТИОбщество

Рубцовский школьник, ударивший тренера по футболу, прокомментировал решение суда

На школьную линейку парень пришел в хорошем настроении

01 сентября 2023, 13:36, ИА Амител

Школьник из Рубцовска Артем Кузик рассказал, что он впервые за два года сможет пойти в школу со спокойной душой, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Накануне Алтайский краевой суд реабилитировал школьника, который ударил тренера по футболу. При этом ранее нижестоящая инстанция признала его виновным - подростку назначили год лишения свободы условно и большой штраф в пользу потерпевшего.

На школьную линейку Артем пришел в хорошем настроении. Поблагодарил всех за поддержку. После выпускного класса планирует поступить в Барнаульский юридический институт МВД или в военное училище.

Фото: unsplash.com

Суд над рубцовским школьником, который якобы ударил тренера, подходит к концу

Игорь Мананников утверждает, что 15-летний Артём Кузик ударил его кулаком в живот. Против этой версии высказываются и ряд свидетелей, и записи с видеокамер, и экспертиза
НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск громкое дело

Комментарии 5

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Гость

13:45:19 01-09-2023

Не верилось что машина правосудия не перемолит мальчишку. Столько пережили и пацан и семья. А вымогателю Бог судья ...

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Гость

13:50:40 01-09-2023

Ну да, в БЮИ!

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Гость

15:53:46 01-09-2023

Гость (13:50:40 01-09-2023) Ну да, в БЮИ!... Сможет потом также мальчишкам судьбу ломать, за звездопад и побрекушки ???

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Гость

15:58:57 01-09-2023

И учителя боятся этого парнишку. Вдруг врежет и скажет - так и было! Да, такому только в БЮИ.

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Гость

16:08:47 01-09-2023

Гость (13:45:19 01-09-2023) Не верилось что машина правосудия не перемолит мальчишку. Ст... Бога нет.

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