Краевой суд реабилитировал рубцовского школьника, который ударил тренера по футболу
Нижестоящая инстанция признала его виновным — суд назначил подростку год лишения свободы условно и огромный штраф в пользу потерпевшего
31 августа 2023, 18:15, ИА Амител
Алтайский краевой суд полностью оправдал рубцовского школьника Артема Кузика, которого обвиняли в причинении вреда здоровья тренеру Игорю Мананникову. Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналистка Татьяна Долгова.
Напомним, что инцидент случился в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. Тогда команда 15-летнего спортсмена проигрывала и это его разозлило. Он подбежал к тренеру соперников и якобы намеренно ударил его локтем в живот. В результате у Мананникова обнаружили неполный разрыв поджелудочной, брыжейки толстой кишки и гематомы.
В результате Рубцовский городской суд признал школьника виновным, назначив ему год условно и обязав выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей. При этом защита настаивала, что происшествие — трагическая случайность. Во время игры парень и тренер просто столкнулись. Однако суд не признал экспертизу видео, которая указывала отсутствие злого умысла.
Однако Алтайский краевой суд не согласился с решением нижестоящей инстанции. За школьником признано право на реабилитацию, а решение суда вступило в силу сегодня же.
18:25:47 31-08-2023
Да года издевались над пацаном, подонки
19:50:15 31-08-2023
Ну этому дитачки и его наглым родителям отзовётся по жизни. А если водитель наехал на человека тоже без умысла, почему - то его привлекают и садят. Ефремов тоже не хотел убивать человека, трагическая случайность, а вот сидит
20:46:50 31-08-2023
Видел видео. Точно не случайно. В порыве - может быть, но это точно не игровой момент.
21:15:15 31-08-2023
Идите в дворники. Мести метлой у Вас лучше получится. Вы же не понимаете что такое источник повышенной опасности. Образования у Вас же нет юридического. А судить пытаетесь.
21:48:46 31-08-2023
Надо дитяти кувалдой по колену, случайно.
11:59:00 01-09-2023
Есть ещё инстанции. Надо подавать апелляцию.