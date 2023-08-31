Краевой суд реабилитировал рубцовского школьника, который ударил тренера по футболу

Нижестоящая инстанция признала его виновным — суд назначил подростку год лишения свободы условно и огромный штраф в пользу потерпевшего

31 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский краевой суд полностью оправдал рубцовского школьника Артема Кузика, которого обвиняли в причинении вреда здоровья тренеру Игорю Мананникову. Об этом в своем Telegram-канале рассказала журналистка Татьяна Долгова.

Напомним, что инцидент случился в декабре 2021 года во время матча по мини-футболу. Тогда команда 15-летнего спортсмена проигрывала и это его разозлило. Он подбежал к тренеру соперников и якобы намеренно ударил его локтем в живот. В результате у Мананникова обнаружили неполный разрыв поджелудочной, брыжейки толстой кишки и гематомы.

В результате Рубцовский городской суд признал школьника виновным, назначив ему год условно и обязав выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей. При этом защита настаивала, что происшествие — трагическая случайность. Во время игры парень и тренер просто столкнулись. Однако суд не признал экспертизу видео, которая указывала отсутствие злого умысла.

Однако Алтайский краевой суд не согласился с решением нижестоящей инстанции. За школьником признано право на реабилитацию, а решение суда вступило в силу сегодня же.