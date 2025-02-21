"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет", — заявил госсекретарь США

21 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Рубио утверждает, что встреча двух лидеров должна быть содержательной. С его слов, несмотря на потенциальные области сотрудничества РФ и США, украинский кризис все еще осложняет отношения.

"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем она будет", – заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

Комментируя прошедшие переговоры делегаций России и США, госсекретарь сказал, что стороны не обсуждали территориальные вопросы. С его слов, целью встречи было определить присутствие реального интереса к обсуждению мира.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут состояться до конца февраля либо позже. Предположить, сколько времени уйдет на подготовку этой встречи, невозможно. Также, с его слов, пока рано говорить о ее сроках, даже с учетом готовности президентов России и США встретиться друг с другом.