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Рубль в ближайшие месяцы может укрепиться до 80 за доллар, заявил экономист

По словам Максима Чиркова, в последнее время дела у российской экономики обстоят лучше, чем у западной, и это непременно скажется на курсе национальной валюты

20 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В перспективе нескольких месяцев рубль может укрепиться до 80 за доллар и ниже, сказал "Прайму" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. 

По его словам, в последние месяцы темпы роста российской экономики существенно опережают западные: рост экономики ЕС в текущем году замедлится до 0,7%, а ВВП России за второй квартал вырос почти на 5%. Кроме того, западные экономики страдают от ускорения темпов инфляции. И с учетом этих нюансов рубль сильно недооценен и "должен стоить намного дороже, чем сейчас", считает специалист.

Также добавил, что в ближайшие месяцы и годы курс нацвалюты будет зависеть от ситуации в западных экономиках, а не от действий ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России для ее бюджета необходим курс рубля немного ниже, чем он есть сейчас.

Экономика курс валют

Комментарии 16

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Гость

07:40:39 20-10-2023

Да ну нафиг, у меня штука, неужели бежать сдавать

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Гость

08:32:10 20-10-2023

а может и не может

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Гость

08:52:02 20-10-2023

Российская экономика уже давно чувствует себя лучше чем загнивающий запад. Рубль самая недооцененная валюта, а курс валют ни как не отражается на жизни простых Россиян. Мы отказались от доллара во внешних расчетах, а импортозамещение сработало

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Гость

09:38:26 20-10-2023

Гость (08:52:02 20-10-2023) Российская экономика уже давно чувствует себя лучше чем загн... Обсмотрелся телевизора)))

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Гость

09:51:17 20-10-2023

Гость (09:38:26 20-10-2023) Обсмотрелся телевизора)))... Перед сном это постоянно повторяю , чтоб глаз перестал дёргаться и можно было заснуть

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Гость

10:01:33 20-10-2023

Гость (08:52:02 20-10-2023) Российская экономика уже давно чувствует себя лучше чем загн... ой ли? не отражается? Почему то не верю. Если судить по обыным магазинам, то можно не заметить, но ценники выросли. А если зайти на онлайн торговые площадки, даже отечественные, то сразу видны колебания цен, и уж не от погоды они точно зависят. Нам со всех утюгов поют о том, что мы не зависим от доллара, а меж тем выросший не так давно доллар заставил ЦБ поднять ставку, соответственно выросли проценты на кредиты, у многих появились проблемы с сельской ипотекой и прочими программами, вот так вот мы НЕ ЗАВИСИТ от доллара? Смешно читать такие заблуждения. Да, наша экономика безусловно сейчас перестраивается и сработала она не плохо, и пока справляется и будем надеяться, что она справится и пересилит коллективный запад и главного врага. И если будем идти такими темпами безусловно так и будет, лишь бы эти идиоты из трех букв не довели конфликт до ядерного апокалипсиса, в котором победителей не будет. А не исключено, что тонущий корабль решит ко дну забрать всех.

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Гость

10:26:12 20-10-2023

Гость (10:01:33 20-10-2023) ой ли? не отражается? Почему то не верю. Если судить по обын... Погуглите слово "сарказм" и всё встанет на свои места

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Гость

12:00:01 20-10-2023

Гость (10:01:33 20-10-2023) ой ли? не отражается? Почему то не верю. Если судить по обын... а кто ваш враг из трех букв? неужто НЛО

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Гость

10:38:16 20-10-2023

Гость (08:52:02 20-10-2023) Российская экономика уже давно чувствует себя лучше чем загн... Хотя бы в скобочках написал, что шутка. Некоторые не поняли.

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Гость

10:51:34 20-10-2023

Гость (10:38:16 20-10-2023) Хотя бы в скобочках написал, что шутка. Некоторые не поняли.... Для тех кто не понял и скобочки будут бесполезны

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Гость

12:54:25 20-10-2023

Гость (08:52:02 20-10-2023) Российская экономика уже давно чувствует себя лучше чем загн... Некоторым просто незнакомо слово сарказм

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Гость

09:35:58 20-10-2023

А это не тот же ли эксперт, который обещал к новому году доллар по 200р?

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Гость

09:40:10 20-10-2023

"в последнее время дела у российской экономики обстоят лучше, чем у западной..." дальше этого экономиста модно уже не читать.

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Гость

11:18:08 20-10-2023

Экономист? Юморист...

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Гость

14:22:20 20-10-2023

Америка рухнет под тяжестью долгов. И не будет никакой валютной пары доллар/рубль и курса тоже не будет: ни 100, ни 80, ни 50, т.к. доллара не будет, его заменят на амеро и сделают инвесторам в доллар ручкой

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Гость

17:55:30 20-10-2023

Чудеса чудесные ...

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