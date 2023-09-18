Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" прокомментировал гибель рыбы в пруду

Речи о массовом море не идет, отметил Владислав Вакаев

18 сентября 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" погибло две рыбы, массового мора нет, сообщил руководитель территории Владислав Вакаев.

"Тут появилась новость о "массовом море рыбы" в парке "Изумрудный". Мягко говоря, она не совсем достоверна. На самом деле погибло две штуки. Причем есть подозрение, что это рыбы, которые недавно запустили в пруд друзья парка – они стали большими для аквариума и их поместили сюда. Видимо, акклиматизация прошла не очень хорошо", – написал он в телеграм-канале и добавил, что остальные рыбы в порядке.

Также он напомнил посетителям, что лучше всего живность в пруду кормить специальным кормом, а не хлебом – тогда риск ее гибели будет гораздо ниже.

Напомним, летом в пруд "Изумрудного" запустили 200 годовалых декоративных карпов. Они не предназначены для рыбалки, а нужны для украшения водоема. В будущем там же могут появиться еще и утки.