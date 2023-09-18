Руководитель барнаульского парка "Изумрудный" прокомментировал гибель рыбы в пруду
Речи о массовом море не идет, отметил Владислав Вакаев
18 сентября 2023, 14:45, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" погибло две рыбы, массового мора нет, сообщил руководитель территории Владислав Вакаев.
"Тут появилась новость о "массовом море рыбы" в парке "Изумрудный". Мягко говоря, она не совсем достоверна. На самом деле погибло две штуки. Причем есть подозрение, что это рыбы, которые недавно запустили в пруд друзья парка – они стали большими для аквариума и их поместили сюда. Видимо, акклиматизация прошла не очень хорошо", – написал он в телеграм-канале и добавил, что остальные рыбы в порядке.
Также он напомнил посетителям, что лучше всего живность в пруду кормить специальным кормом, а не хлебом – тогда риск ее гибели будет гораздо ниже.
Напомним, летом в пруд "Изумрудного" запустили 200 годовалых декоративных карпов. Они не предназначены для рыбалки, а нужны для украшения водоема. В будущем там же могут появиться еще и утки.
14:59:55 18-09-2023
Вопрос руководству парка: в пруду столько много мальков, это приплод этих карпов или что это за малек? и 2. На зимовку карпов и малька будут вылавливать?
15:32:38 18-09-2023
Ну или вылавливать, или подогрев воды устраивать, иначе пруд промерзнет на всю глубину
16:31:52 18-09-2023
гость (15:32:38 18-09-2023) Ну или вылавливать, или подогрев воды устраивать, иначе пруд... Естественно промерзнет. Там же каток планируется
16:34:49 18-09-2023
какой подогрев, вы о чем? думаю выловят перед ледоставом
17:52:05 18-09-2023
В лужу стоячую запустили рыбу и ещё чему-то удивляются. Лягушек разводите, самое их место.