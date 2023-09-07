Власти Барнаула рассказали, что появится в парке "Изумрудный" в 2024 году

Работы по восстановлению зеленой зоны начались в 2020-м и были разбиты на четыре этапа

07 сентября 2023, 15:33, ИА Амител

























































Парк "Изумрудный" / Фото: barnaul.org

В 2024 году в парке "Изумрудный" начнут работы по строительству нескольких специализированных зон отдыха, сообщает мэрия Барнаула.

"Предусмотрено создание физкультурной площадки, шахматного павильона и создание новых арт-объектов", – говорится в сообщении.

Напомним, работы по восстановлению парка начались в 2020 году и были разбиты на четыре этапа, три из которых уже завершены. В частности, в этом году провели комплексное благоустройство.

В рамках предыдущих этапов построили пешеходные и велодорожки, восстановили центральную аллею, провели освещение, установили сцену, скамейки и урны, построили беседки, визит-центр, детские игровые и спортивные площадки, восстановили пруд и благоустроили прилегающую к нему территорию.

Минувшим летом обновили входную группу, сделали новое ограждение вдоль парка, провели освещение, сделали пешеходные дорожки.

Накануне завершили работы по строительству амфитеатра на 150 человек, где планируется проводить мероприятия различного формата. От дождя и солнца гостей защитит тент.

На благоустройство парка только в этом году из краевого и городского бюджетов выделили более 110 млн рублей. Всего на восстановление "Изумрудного" потратят около 400 млн рублей.

Ранее управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев рассказал amic.ru, как на месте заброшенной зеленой зоны восстанавливали большое общественное пространство.