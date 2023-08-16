В пруду в парке "Изумрудный", помимо карпов, могут завести еще и уток

Об этом рассказал управляющий общественным пространством Владислав Вакаев

16 августа 2023, 07:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

В пруду барнаульского парка "Изумрудный" летом 2024 года могут завести уток. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал управляющий парком, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

В этом году в "Изумрудном" запустили 200 годовалых декоративных карпов. Они не предназначены для рыбалки, а нужны для украшения водоема. Большинству посетителей понравились рыбки, и они их охотно кормят. Для наблюдения за карпами и кормления выделили специальный участок – будет пирс со стороны визит-центра.

Сейчас руководство "Изумрудного" думает над тем, чтобы завести еще и уток. Такую идею предложили "друзья" общественного пространства. Однако есть опасения, что птицы станут источником большого количества грязи в воде.

"Первый месяц рыбы адаптировались, их не было видно в пруду. Теперь же они осмелели. Мы запустили в пруд специальную полезную водоросль, чтобы вода не цвела. Эти же водоросли являются кормом для рыб, и у нас в пруду появилась целая новая экосистема. Открою секрет: нам предлагают уток запустить в пруд. Ухаживать за ними сложно, поэтому мы пока думаем", – рассказал Владислав Вакаев.

В этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Всего же за три года в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.

Большое интервью с Владиславом Вакаевым смотрите в ближайшее время на сайте amic.ru.