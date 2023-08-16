В пруду в парке "Изумрудный", помимо карпов, могут завести еще и уток
Об этом рассказал управляющий общественным пространством Владислав Вакаев
16 августа 2023, 07:16, Вячеслав Кондаков
В пруду барнаульского парка "Изумрудный" летом 2024 года могут завести уток. Об этом в интервью amic.ru в программе "Переговорка" рассказал управляющий парком, руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.
В этом году в "Изумрудном" запустили 200 годовалых декоративных карпов. Они не предназначены для рыбалки, а нужны для украшения водоема. Большинству посетителей понравились рыбки, и они их охотно кормят. Для наблюдения за карпами и кормления выделили специальный участок – будет пирс со стороны визит-центра.
Сейчас руководство "Изумрудного" думает над тем, чтобы завести еще и уток. Такую идею предложили "друзья" общественного пространства. Однако есть опасения, что птицы станут источником большого количества грязи в воде.
"Первый месяц рыбы адаптировались, их не было видно в пруду. Теперь же они осмелели. Мы запустили в пруд специальную полезную водоросль, чтобы вода не цвела. Эти же водоросли являются кормом для рыб, и у нас в пруду появилась целая новая экосистема. Открою секрет: нам предлагают уток запустить в пруд. Ухаживать за ними сложно, поэтому мы пока думаем", – рассказал Владислав Вакаев.
В этом году в парке построят амфитеатр, дорожки, обустроят "зеленый пляж", сделают парковку и восстановят Томский тракт. Все это обойдется в 117 млн рублей. Всего же за три года в "Изумрудном" построили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили центральную аллею и освещение, восстановили пруд с беседкой и мостиками, поставили сцену, установили малые архитектурные формы, скамейки и урны, беседки, а также детские и спортивные площадки.
Большое интервью с Владиславом Вакаевым смотрите в ближайшее время на сайте amic.ru.
08:08:11 16-08-2023
В пруду парка "Изумрудный" развели не только уток, но и Карпов, Каспаров, Крмников... (с) "Антилопа гну"
08:15:40 16-08-2023
Гость (08:08:11 16-08-2023) В пруду парка "Изумрудный" развели не только уток, но и Карп... Юмор просто сногсшибательный. Аплодирую стоя…
08:55:30 16-08-2023
Утки точно всё загадят и заразу ещё принесут!
08:59:43 16-08-2023
вакаев уж не знает, куда деньги спустить
09:26:20 16-08-2023
Утки там сами заведутся. Лишь бы вода была
09:33:37 16-08-2023
Гость (08:59:43 16-08-2023) вакаев уж не знает, куда деньги спустить... ну на предвыборную кампанию спустил и тут найдет
11:00:37 16-08-2023
А зимой что будет с этими карпами?
15:21:08 16-08-2023
Гость (11:00:37 16-08-2023) А зимой что будет с этими карпами?... съедят
15:21:59 16-08-2023
надо лебедей туда. белого и черного.
16:34:58 16-08-2023
Гость (08:55:30 16-08-2023) Утки точно всё загадят и заразу ещё принесут! ... кормите дальше голубей
17:13:49 16-08-2023
А как ИДЕЯ аттракциона КОМПЛЕМЕНТОВ ? "Аттракцион комплементов" стоимость билета например 50 рублей , там на аттракционе выдавать мороженое если произнесёт КОМПЛЕМЕНТ своему спутнику , и сопровождать до скамейки импровизированно играя на скрипке оранжеруя действо поедания мороженого ? ИЛИ аттракцион "ВНИМАНИЯ " , в огороженном пространстве сеткой рабицей чтоб никто не смог убежать , выдавать букет цветов , чтоб подарил его спутнице , делать их фото и отдавать это фото им на память , с улыбками и счастьем на лицах , стоимость аттракциона 50 рублей ?
17:39:15 16-08-2023
Гость (17:13:49 16-08-2023) А как ИДЕЯ аттракциона КОМПЛЕМЕНТОВ ? "Аттракцион комплемент... Ну а шляпы если в стоимость билета для катающихся на лодках , шляпа защищающая от солнца на память от посещения места отдыха ? Можно предложить желающим выступить на сцене и снимать видео выступления им отдать , хоть что , хоть стихи , хоть песни или танцы ?
17:48:46 16-08-2023
Что такое КОМПЛЕМЕНТ?
19:44:01 16-08-2023
Гость (17:48:46 16-08-2023) Что такое КОМПЛЕМЕНТ? ... У Вас красивый шарф , хороший вкус . Вы , восхитительно умеете ждать чудо . С Вами интересно общаться . С Вами надёжно , Вы , внушаете доверие , что можете остановить коня на скоку ...
09:22:05 17-08-2023
Гость (19:44:01 16-08-2023) У Вас красивый шарф , хороший вкус . Вы , восхитительно умее... Идея с КОМПЛиМЕНТОМ плодотворна. Только комплименты не всем подряд, а Губернатору и другим представителям власти, депутатам. Представляете, сколько народ наговорит им приятных слов!
09:21:03 17-08-2023
Гость (17:48:46 16-08-2023) Что такое КОМПЛЕМЕНТ? ... «КомплЕмент» — это научный термин, используемый в лингвистике, биохимии, математике, экономике. Самое простое значение из экономики: «комплЕмент» — это несколько товаров, которые дополняют друг друга. То есть в русском языке сохранилось основное значение латинского complementum — «дополнение».