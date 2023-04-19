Руководство АлтГУ заказало очередную экспертизу проекта нового корпуса в Барнауле

За оказание услуг потенциальному подрядчику предлагают 120 тысяч рублей

19 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: проект нового корпуса АлтГУ

Алтайский государственный университет ищет подрядчика для проведения очередной негосударственной экспертизы проекта своего нового учебно-лабораторного корпуса на улице Димитрова, 66. Как следует из информации на сайте госзакупок, потенциальному подрядчику планируют заплатить 120 тысяч рублей.

Зачем нужна экспертиза?

Это уже вторая экспертиза масштабного проекта. В октябре прошлого года АлтГУ уже заключало договор с агентством "Стройэкспертиза" на сумму 290 тысяч рублей. В повторной экспертизе специалисты должны проверить проектную документацию, указать недостатки, которые заказчику предстоит оперативно устранить или обосновать отказ от исправлений. По итогу проведённой работы подрядчик выдаст заключение. Документ по поиску подрядчика разместили на сайте госзакупок.

В начале 2023 года ректор АлтГУ Сергей Бочаров рассказал amic.ru, что строительство нового корпуса Алтайского государственного университета на площади Сахарова в Барнауле может начаться после завершения работ по подготовке проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Однако это вряд ли произойдёт в 2023 году. Кроме того, необходимо попасть в федеральную программу на финансирование проекта. По некоторым данным, новый корпус может обойтись в несколько миллиардов рублей.

Что известно о новом корпусе АлтГУ?

Построить новое здание для вуза на площади Сахарова планировали ещё в 80-е годы прошлого века. Однако из-за отсутствия средств от идеи отказались. В 2021 году ректор учебного заведения Сергей Бочаров заявил журналистам о катастрофической нехватке помещений. Чтобы решить эту проблему, необходимо построить новый и современный корпус. Единственная площадка для этого в Барнауле – небольшая территория на площади Сахарова рядом с корпусом "Д". Для этого пришлось бы вырубить несколько деревьев. Некоторые активисты выступили против решения вырубить часть зелёного сквера рядом с корпусом "Д" и создали инициативную группу, чтобы предотвратить стройку.

Предварительный проект будущего здания одобрили на заседании градсовета ещё весной прошлого года с третьего раза. Созданием дизайна занимались архитектор Александр Деринг и бюро "АрхИ-Групп". Новый корпус будет высотой от 8 до 12 этажей. Он будет состоять из двух блоков, там разместят столовую, библиотеку, коворкинг и аудитории. Общая площадь здания составит 36,7 тыс. кв. метров, а заниматься в нём смогут до трёх тысяч человек. Кроме того, запроектировано два уровня подземных парковок на 136 машино-мест.