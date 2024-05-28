Руководство барнаульского "Динамо" объяснило расставание с игроком после вечеринки

С нападающим Владимиром Завьяловым расстались по обоюдному согласию

28 мая 2024, 12:40, Вячеслав Кондаков

Фото: Владимир Завьялов/сайт ФК "Динамо-Барнаул"

Руководство футбольного клуба "Динамо-Барнаул" впервые прокомментировало ситуацию с легендой клуба Владимиром Завьяловым, контракт с которым был расторгнут после скандальной вечеринки. Шансов остаться в команде у нападающего не было, сообщил журналистам вице-президент ФК "Динамо-Барнаул" Александр Суховерхов.

Что думает руководство клуба о поступке Владимира Завьялова?

"Совместно с начальником службы безопасности мы провели служебное разбирательство. Владимир Завьялов понес наказание как капитан команды за неоднократные нарушения. Контракт был расторгнут по взаимовыгодному соглашению, хотя за данное дисциплинарное наказание подлежало увольнение. Из этой ситуации нужно сделать определенные выводы. Нас интересует сплочение команды, дисциплина бьет класс. Молодые игроки должны равняться на опытных, это залог успеха", – пояснил Александр Суховерхов.

По его словам, такие проступки Владимира Завьялова не должны были остаться без последствий. Тем более что все могло закончиться получением травм для молодых игроков, которые участвовали с ним в вечеринке с дракой, повлекших приостановку профессиональной карьеры.

"Если бы мы простили Завьялова, то должны прощать в подобной ситуации и любого другого футболиста. Но в итоге это приведет к отсутствию спортивной дисциплины", – добавил представитель динамовцев.

А что вообще произошло?

Ранее стало известно, что "Динамо-Барнаул" завершил служебное разбирательство в отношении нескольких футболистов. В связи с нарушением нескольких пунктов контракта были приняты следующие меры: Антону Петухову, Юрию Юдину и Егору Щеблыкину объявлен выговор. С Владимиром Завьяловым клуб расторг трудовой договор по обоюдному согласию.

По данным amic.ru, после одного из выездных матчей игроки "Динамо" устроили алкогольную вечернику, которая переросла в небольшую драку с прохожими на улице.

Сам Владимир Завьялов позже в соцсетях извинился за поступок перед клубом и болельщиками. Футболист поблагодарил семью и друзей за поддержку. По его словам, после той вечеринки ему регулярно звонят знакомые и предлагают помощь.

"К сожалению, что сделано, то сделано. Если бы сейчас была возможность все вернуть назад, я бы не задумываясь все исправил. Теперь мне нужно вынести из этой истории урок и сделать свою жизнь лучше. Сейчас у меня много времени подумать о будущем. Последние две недели были одними из самых тяжелых в моей жизни", – сообщил Владимир Завьялов.

Спустя день после извинений, самый результативный нападающий в истории "Динамо-Барнаул" подписал контракт с любительским клубом "Темп" из краевой столицы.